[{"available":true,"c_guid":"4fd1044d-42dd-496b-999e-28b36c168da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség – a Fővárosi Főügyészség előterjesztésével egyetértve – perújítási indítványt terjesztett elő a Fővárosi Ítélőtáblához Portik Tamás terhére, aki a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megbízást adott a már jogerősen elítélt Jozef Rohácnak Fenyő János kivégzésére.","shortLead":"A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség – a Fővárosi Főügyészség előterjesztésével egyetértve – perújítási indítványt...","id":"20190829_fenyo_gyilkossag_portik_tamas_gyarfas_tamas_jozef_rohac_perujitasi_inditvany_fellebbviteli_fougyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fd1044d-42dd-496b-999e-28b36c168da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7678a239-b22f-4976-9fba-0b5cc3f3e1ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_fenyo_gyilkossag_portik_tamas_gyarfas_tamas_jozef_rohac_perujitasi_inditvany_fellebbviteli_fougyeszseg","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:48","title":"Perújítást kér a Fenyő-gyilkosság ügyében a fellebbviteli főügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb tárgyalást tartanak kedden.","shortLead":"Újabb tárgyalást tartanak kedden.","id":"20190830_A_birosag_nem_akadalyozta_meg_a_brit_parlament_felfuggeszteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267fd65c-2fd8-4f89-92e3-f2fe430f812b","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_A_birosag_nem_akadalyozta_meg_a_brit_parlament_felfuggeszteset","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:38","title":"A bíróság nem akadályozta meg a brit parlament felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acaa25a-63bb-434d-9509-38089e9960b3","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Közel kétszáz éve fel-feltűnik a magyar közéletben, éspedig mindig negatív előjellel, az „illiberális” kifejezés, amelynek egyedül Orbán Viktor képes pozitív értelmet adni.","shortLead":"Közel kétszáz éve fel-feltűnik a magyar közéletben, éspedig mindig negatív előjellel, az „illiberális” kifejezés...","id":"201935__illiberalis__magyar_ertelmezes__orbanformula__kicsinyes_tobbseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5acaa25a-63bb-434d-9509-38089e9960b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669120b3-fb76-4dfa-b459-cd0285de0850","keywords":null,"link":"/itthon/201935__illiberalis__magyar_ertelmezes__orbanformula__kicsinyes_tobbseg","timestamp":"2019. augusztus. 31. 07:00","title":"Itt az ideje tisztázni, hogy Kossuth egészen mást gondolt az illiberalizmusról, mint Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi 2016 őszétől egy éven át vitt el alkotásokat egy VIII. kerületi múzeum rábízott gyűjteményéből, 30 millió forint értékben.","shortLead":"A férfi 2016 őszétől egy éven át vitt el alkotásokat egy VIII. kerületi múzeum rábízott gyűjteményéből, 30 millió...","id":"20190829_sikkasztas_mutargy_gyujtemeny_muzeum_muzeologus_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af36dd2-842b-4a4f-8617-40f8a8cdd969","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_sikkasztas_mutargy_gyujtemeny_muzeum_muzeologus_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2019. augusztus. 29. 09:57","title":"Műtárgyakat nyúlt le az egykori főmuzeológus, hogy eladja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5910cf99-191b-43f8-ab61-681a6597cceb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Immár tizedik éve nem jutott be magyar csapat a Bajnokok Ligája csoportkörében, ettől azonban a hazai futballrajongók bőven izgulhatnak a meccseken. Lesz ugyanis éppen elég különösnek ígérkező összecsapás, derült ki a csütörtöki sorsoláson. Még úgynevezett halálcsoport is van - nem is egy.\r

","shortLead":"Immár tizedik éve nem jutott be magyar csapat a Bajnokok Ligája csoportkörében, ettől azonban a hazai futballrajongók...","id":"20190829_Kovesse_velunk_a_Bajnokok_Ligaja_sorsolast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5910cf99-191b-43f8-ab61-681a6597cceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc3b136-400f-47a1-9546-0f23a1c0b704","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Kovesse_velunk_a_Bajnokok_Ligaja_sorsolast","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:00","title":" PSG-Real, Bayern-Tottenham, Juventus-Atletico a BL csoportkörében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bac8532-ceda-4327-9b6d-23dc33906508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elvileg egy év múlva lesz kész. ","shortLead":"Elvileg egy év múlva lesz kész. ","id":"20190829_Vegre_nekilatnak_a_szentendrei_bicikliut_epitesenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bac8532-ceda-4327-9b6d-23dc33906508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b9dc3-a172-4561-85bf-27cdfd2c14b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Vegre_nekilatnak_a_szentendrei_bicikliut_epitesenek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:24","title":"Végre nekilátnak a szentendrei bicikliút építésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A városi környezetben élő varjaknak, amelyek hozzáférnek emberek ételhulladékához, magasabb a koleszterinszintjük a vidéken élőknél – derítették ki amerikai ornitológusok.","shortLead":"A városi környezetben élő varjaknak, amelyek hozzáférnek emberek ételhulladékához, magasabb a koleszterinszintjük...","id":"20190830_varosban_elo_varjak_emberek_etelhulladeka_koleszterintszint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=868ff76a-8b29-4e41-b61a-372e3846ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3990ed3c-0d0f-44b8-9d2a-091ad33fb52d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_varosban_elo_varjak_emberek_etelhulladeka_koleszterintszint","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:03","title":"Megugrik a koleszterinszintje a városban élő varjaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alvin Kennard 1983-ban életfogytiglani szabadságvesztést kapott, most vizsgálták felül az ügyét.","shortLead":"Alvin Kennard 1983-ban életfogytiglani szabadságvesztést kapott, most vizsgálták felül az ügyét.","id":"20190830_borton_alabama_eletfogytiglan_buntetes_vegrehajtas_betores_lopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77acaff6-24b2-42d3-ac7a-f4b07dd29b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_borton_alabama_eletfogytiglan_buntetes_vegrehajtas_betores_lopas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 17:42","title":"Ötven dollárt lopott, 35 év után szabadulhat a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]