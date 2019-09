Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megegyezés nélküli brexit nem kedves a befektetőknek.","shortLead":"A megegyezés nélküli brexit nem kedves a befektetőknek.","id":"20190903_Tobb_mint_harom_evtizede_nem_volt_ennyire_gyenge_a_font_a_dollarhoz_kepest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62af0880-53e5-44d2-8e5a-ca3f93f40701","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Tobb_mint_harom_evtizede_nem_volt_ennyire_gyenge_a_font_a_dollarhoz_kepest","timestamp":"2019. szeptember. 03. 19:15","title":"Több mint három évtizede nem volt ennyire gyenge a font a dollárhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Bahamák több szigetét is letarolta a Dorian hurrikán. Florida megúszhatja a pusztítást.","shortLead":"A Bahamák több szigetét is letarolta a Dorian hurrikán. Florida megúszhatja a pusztítást.","id":"20190904_Mintha_szonyegbombazassal_pusztitottak_volna__Humanitarius_valsag_fenyeget_a_hurrikan_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4e5d663-0792-443d-8343-ea49d030cf78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577d579c-40a9-4de9-9701-776ccd6018d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_Mintha_szonyegbombazassal_pusztitottak_volna__Humanitarius_valsag_fenyeget_a_hurrikan_utan","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:03","title":"\"Mintha szőnyegbombázással pusztítottak volna\" - Humanitárius válság fenyeget a hurrikán után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881d2a68-1482-4b22-a519-5838be4fb086","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsan a letöltési listák élére ugrott Kínában a Zao nevű alkalmazás, amivel kicserélhetők egy-egy filmjelenet szereplői. Ehhez egy fotót kell feltölteni, de hogy azután mi történik vele, már nem ismert.","shortLead":"Gyorsan a letöltési listák élére ugrott Kínában a Zao nevű alkalmazás, amivel kicserélhetők egy-egy filmjelenet...","id":"20190903_zao_arccserelo_alkalmazas_kina_deepfake_technologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=881d2a68-1482-4b22-a519-5838be4fb086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10035131-d226-43d2-8f41-83d0c2583e70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_zao_arccserelo_alkalmazas_kina_deepfake_technologia","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:03","title":"Kitört a botrány az új arccserélgetős app miatt, amely ki tudja, mihez használja még fel a képeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed2a15-4f0e-4dbf-84d8-a468ddbb0b5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt írja, nem kellett volna elhatárolódnia a Mi vagyunk a Grund című dal kampányfelhasználásaitól.","shortLead":"A színész azt írja, nem kellett volna elhatárolódnia a Mi vagyunk a Grund című dal kampányfelhasználásaitól.","id":"20190903_Akik_szerint_patkany_hazaarulo_vagyok_elfogadom__Vecsei_torolte_a_posztjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed2a15-4f0e-4dbf-84d8-a468ddbb0b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40bc973-1c6a-444a-be7c-40b39241ef8e","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Akik_szerint_patkany_hazaarulo_vagyok_elfogadom__Vecsei_torolte_a_posztjat","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:18","title":"„Akik szerint patkány, hazaáruló vagyok, elfogadom” - Vecsei H. Miklós törölte a posztját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af609982-e2a0-476c-8e98-32d8a5e2142d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas színésznő az átvételekor elmondta, áldottnak érzi magát, hogy ilyen hosszú karrierje lehetett.","shortLead":"Az Oscar-díjas színésznő az átvételekor elmondta, áldottnak érzi magát, hogy ilyen hosszú karrierje lehetett.","id":"20190902_Julie_Andrews_eletmudijat_kapott_Velenceben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af609982-e2a0-476c-8e98-32d8a5e2142d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea804d8-bdf3-4e5e-a047-8d9e64cf7907","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Julie_Andrews_eletmudijat_kapott_Velenceben","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:53","title":"Julie Andrews életműdíjat kapott Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak iPhone-okat igyekeztek megfertőzni trükkös kódokkal teli weboldalak, melyekre a Google bukkant rá. Új információk szerint androidos készülékek is veszélyben voltak.","shortLead":"Nem csak iPhone-okat igyekeztek megfertőzni trükkös kódokkal teli weboldalak, melyekre a Google bukkant rá. Új...","id":"20190902_android_iphone_hackeles_weboldal_kemprogram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=208a46f8-bea2-41c8-8ba3-ddee7189f36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db97a3a5-b5ac-4fca-ba50-606d5908f256","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_android_iphone_hackeles_weboldal_kemprogram","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:03","title":"Az androidos mobilokat is betámadták az iPhone-hackelő weboldalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken szavazhatnak a pozsonyi parlamentben a kormányfő elleni bizalmatlansági indítványról. Pellegrini ugyanabba bukhat bele, mint elődje: a Kuciak-gyilkosság ügyébe.","shortLead":"Pénteken szavazhatnak a pozsonyi parlamentben a kormányfő elleni bizalmatlansági indítványról. Pellegrini ugyanabba...","id":"20190902_A_Pellegrinikormany_is_belebukik_a_Kuciakgyilkossagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066ad63c-6f6a-4b9f-974b-91d99cc1309e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190902_A_Pellegrinikormany_is_belebukik_a_Kuciakgyilkossagba","timestamp":"2019. szeptember. 02. 18:15","title":"A Pellegrini-kormány is belebukik a Kuciak-gyilkosságba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35437489-f515-4212-a96a-17dafdbe9be4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A légi kutató-mentő szolgálat munkatársai a 41 éves férfit csörlős mentéssel, alpin eljárással emelték ki. ","shortLead":"A légi kutató-mentő szolgálat munkatársai a 41 éves férfit csörlős mentéssel, alpin eljárással emelték ki. ","id":"20190902_Katonai_helikopterrel_mentettek_ki_egy_sikloernyost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35437489-f515-4212-a96a-17dafdbe9be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1aa78fb-c057-4239-8061-0c5b4c37809b","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Katonai_helikopterrel_mentettek_ki_egy_sikloernyost","timestamp":"2019. szeptember. 02. 22:23","title":"Katonai helikopterrel mentettek ki egy siklóernyőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]