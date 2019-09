Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2789e618-d2b2-401c-a788-38deba42e6c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök és a Mészáros Lőrinchez köthető gép is Montenegróba érkezett csütörtökön.","shortLead":"A magyar miniszterelnök és a Mészáros Lőrinchez köthető gép is Montenegróba érkezett csütörtökön.","id":"20190906_Atlatszo_Orban_a_montenegroi_meccsre_is_osztrak_magangeppel_mehetett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2789e618-d2b2-401c-a788-38deba42e6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143baaba-1ff6-4b93-af03-5060659ed5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Atlatszo_Orban_a_montenegroi_meccsre_is_osztrak_magangeppel_mehetett","timestamp":"2019. szeptember. 06. 09:40","title":"Orbán a montenegrói meccsre is osztrák magángéppel mehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Feczkó Tamás veszi át a bajnokság sereghajtójának irányítását.","shortLead":"Feczkó Tamás veszi át a bajnokság sereghajtójának irányítását.","id":"20190904_diosgyor_dvtk_bajnoksag_fernando_fernandez_feczko_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d30f5f7-7e37-4c67-b5c4-a85f189189a4","keywords":null,"link":"/sport/20190904_diosgyor_dvtk_bajnoksag_fernando_fernandez_feczko_tamas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:35","title":"Új edzője van a Diósgyőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffbe2d6-9dfa-435f-9856-67b885a1c16b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véglegesítették az új generációs USB, az USB4 specifikációját, ami azt jelenti, hogy immár a cégeken a sor, hogy az eszközeikben kamatoztassák az új csatolószabványt.","shortLead":"Véglegesítették az új generációs USB, az USB4 specifikációját, ami azt jelenti, hogy immár a cégeken a sor...","id":"20190905_usb_4_szabvany_specifikaciok_veglegesitese_thunderbolt3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dffbe2d6-9dfa-435f-9856-67b885a1c16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87153d2-8ab6-4367-94fa-fb5f4ce12c8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_usb_4_szabvany_specifikaciok_veglegesitese_thunderbolt3","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:03","title":"Ha használ USB-t, tudjon róla: ez az új verzió már 2x gyorsabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a kabinetirodától is érkezhet forrás.","shortLead":"Már a kabinetirodától is érkezhet forrás.","id":"20190905_A_kormany_hozzanyult_a_Schmidt_Maria_altal_szervezett_emlekev_penzeihez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323716b0-878b-4c4d-9020-75060153f363","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_A_kormany_hozzanyult_a_Schmidt_Maria_altal_szervezett_emlekev_penzeihez","timestamp":"2019. szeptember. 05. 18:11","title":"A kormány hozzányúlt a Schmidt Mária által szervezett emlékév pénzeihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80841941-8d52-43d6-8456-9f3f010625e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190904_Egy_erosen_felturbozott_gyerekzsur__itt_a_Tankcsapda_uj_klipje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80841941-8d52-43d6-8456-9f3f010625e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80c6fb6-5eaa-45bf-a232-0bfed46c7129","keywords":null,"link":"/kultura/20190904_Egy_erosen_felturbozott_gyerekzsur__itt_a_Tankcsapda_uj_klipje","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:05","title":"Egy erősen felturbózott gyerekzsúr – itt a Tankcsapda új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyugodtan nevezhető politikai véleményformálásnak, amit a Google és a Facebook csinál – mondta a Figyelőnek az igazságügyi miniszter. ","shortLead":"Nyugodtan nevezhető politikai véleményformálásnak, amit a Google és a Facebook csinál – mondta a Figyelőnek...","id":"20190905_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_google_facebook_atlathatosag_emberi_jogok_szolasszabadag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dc5188-52dc-4d2b-8167-16020dc4e742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_google_facebook_atlathatosag_emberi_jogok_szolasszabadag","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:18","title":"Varga Judit miniszter elmondta, mit szeretne a Google-tól és a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Családi dramedy és kosztümös telenovella is érkezik a képernyőre jövőre. ","shortLead":"Családi dramedy és kosztümös telenovella is érkezik a képernyőre jövőre. ","id":"20190904_rtl_klub_sorozatok_2020_kolosi_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92cbd0e-5382-45e0-8159-71a2daad33eb","keywords":null,"link":"/elet/20190904_rtl_klub_sorozatok_2020_kolosi_peter","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:01","title":"Újabb sorozatokat jelentett be 2020-ra az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a418232-c96c-48e7-b552-afdc332627fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az ikergyerekei szeme láttára lőtte le az apjukat.","shortLead":"A férfi az ikergyerekei szeme láttára lőtte le az apjukat.","id":"20190905_Kiadtak_a_korozott_roman_orvost_Magyarorszagnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a418232-c96c-48e7-b552-afdc332627fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0305cd-d992-44a4-862b-8e367cff23c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Kiadtak_a_korozott_roman_orvost_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:54","title":"Kiadták a körözött román orvost Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]