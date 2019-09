Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67744c14-4813-4cfe-98fc-0621e7dcc674","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhető Európában a Withings hibrid okosórája, amely egyetlen gombnyomásra elkészíti viselője EKG-ját.","shortLead":"Elérhető Európában a Withings hibrid okosórája, amely egyetlen gombnyomásra elkészíti viselője EKG-ját.","id":"20190909_withings_move_ecg_ekg_funkcios_ora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67744c14-4813-4cfe-98fc-0621e7dcc674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1eafdcb-0cc7-4dc0-9194-4159ea5b2701","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_withings_move_ecg_ekg_funkcios_ora","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:03","title":"Olcsóbb, mint az Apple Watch: megérkezett a Withings EKG-t is készítő órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890e6531-71b8-4174-b6de-c8ca92ee6596","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész utcát lezárta a rendőrség.","shortLead":"Az egész utcát lezárta a rendőrség.","id":"20190909_Bombariado_a_szlovak_koztarsasagi_elnok_hazanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=890e6531-71b8-4174-b6de-c8ca92ee6596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73546769-b19a-46ed-991d-1727f1da50cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Bombariado_a_szlovak_koztarsasagi_elnok_hazanal","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:20","title":"Bombariadó volt a szlovák köztársasági elnök házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség vizsgálja, mi történhetett.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja, mi történhetett.","id":"20190908_Halottat_talaltak_egy_felborult_auto_alatt_Csepelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca311f83-2cf3-49c1-b5ce-3fa09504c4fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Halottat_talaltak_egy_felborult_auto_alatt_Csepelen","timestamp":"2019. szeptember. 08. 15:24","title":"Halottat találtak egy felborult autó alatt Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanulók az udvarra sem mehetnek ki játszani, csak áthaladni lehet rajta, azt is csak tanári felügyelettel.","shortLead":"A tanulók az udvarra sem mehetnek ki játszani, csak áthaladni lehet rajta, azt is csak tanári felügyelettel.","id":"20190909_Specialis_udvari_rendet_vezettek_be_a_pecsi_altalanos_iskolaban_ovakodniuk_kell_a_flextol_es_az_utvefurotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=952e0049-0159-4272-a0fc-b06386f10cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f17fa8-4c64-4859-9767-bbeb3a7421b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Specialis_udvari_rendet_vezettek_be_a_pecsi_altalanos_iskolaban_ovakodniuk_kell_a_flextol_es_az_utvefurotol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:24","title":"Speciális udvari rendet vezettek be a pécsi iskolában: óvakodniuk kell a diákoknak a flextől és a fúrótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dominic Raab brit külügyminiszter szerint a kormány tartja magát ahhoz a törvényhez, amely megtiltja, hogy az Egyesült Királyság október végén megállapodás nélkül lépjen ki az Európai Unióból, de \"a tűréshatárig fogja tesztelni\" a jogszabályt.","shortLead":"Dominic Raab brit külügyminiszter szerint a kormány tartja magát ahhoz a törvényhez, amely megtiltja, hogy az Egyesült...","id":"20190908_Mar_sajat_bevallasa_szerint_is_a_tureshatart_teszteli_Boris_Johnson_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f114470-fc2a-4af6-9999-589d37595946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f27aca-9d5a-43c1-ab92-e2c0b69b86fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Mar_sajat_bevallasa_szerint_is_a_tureshatart_teszteli_Boris_Johnson_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 08. 11:46","title":"Már saját bevallása szerint is a tűréshatárt teszteli Boris Johnson kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még 28 fokos meleg is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még...","id":"20190908_Itt_a_friss_jovo_heti_idojaraselorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e49683-6f76-4fa9-983e-0e9884575582","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Itt_a_friss_jovo_heti_idojaraselorejelzes","timestamp":"2019. szeptember. 08. 16:59","title":"Itt a friss, jövő heti időjárás-előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86c15ea-169a-43c1-bffe-5a5454f2259a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elődöntőben a portugáloktól kaptak ki, de ez így is hatalmas eredmény. ","shortLead":"Az elődöntőben a portugáloktól kaptak ki, de ez így is hatalmas eredmény. ","id":"20190907_Bronzermet_szerzett_a_magyar_noi_valogatott_az_asztalitenisz_csapat_ebn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d86c15ea-169a-43c1-bffe-5a5454f2259a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd13fffb-a6bd-4fff-9576-18dc890fd0a3","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Bronzermet_szerzett_a_magyar_noi_valogatott_az_asztalitenisz_csapat_ebn","timestamp":"2019. szeptember. 07. 16:09","title":"Bronzérmet szerzett a magyar női válogatott az asztalitenisz csapat Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első nyolc hónapjában 510 milliárd forint, az éves terv 51 százaléka lett csupán a hiány.","shortLead":"Az év első nyolc hónapjában 510 milliárd forint, az éves terv 51 százaléka lett csupán a hiány.","id":"20190909_Nagyot_nott_az_allamhaztartasi_hiany_de_igy_is_csak_az_eves_terv_felenel_tart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc31a31-5839-4795-bfa2-120a200b3b0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Nagyot_nott_az_allamhaztartasi_hiany_de_igy_is_csak_az_eves_terv_felenel_tart","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:22","title":"Nagyot nőtt az államháztartási hiány, de így is csak az éves terv felénél tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]