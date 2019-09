Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos okostelefon-modellel kompatibilis.","shortLead":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos...","id":"20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37ffc52-66e3-4072-9157-266686eb0cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:03","title":"Szerette a Polaroid-képeket? Itt az okostelefonos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262b212a-7d90-4853-855c-6727e7afd10d","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Sérti a választás tisztaságát a Fidesz-embléma melletti kerületi jelkép – mondta ki a Fővárosi Választási Bizottság. A helyi testület korábban érdemi vizsgálat nélkül dobta a kifogást.","shortLead":"Sérti a választás tisztaságát a Fidesz-embléma melletti kerületi jelkép – mondta ki a Fővárosi Választási Bizottság...","id":"20190917_Onkormanyzati_logoval_kampanyolt_a_fideszes_alpolgarmester__jogsertest_kovetett_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=262b212a-7d90-4853-855c-6727e7afd10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8cc08e-2b6a-4e99-8d1e-365ad4e733b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Onkormanyzati_logoval_kampanyolt_a_fideszes_alpolgarmester__jogsertest_kovetett_el","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:59","title":"Önkormányzati logóval kampányolt a fideszes alpolgármester – jogsértést követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7270ad40-66cf-477b-8e9d-0a0ba56ffb15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Felfüggesztett börtönre ítélték a tacskóit rossz körülmények közt tartó barcsi nőt, de a kutyák elhelyezését és kezelését kifizettetik vele.","shortLead":"Felfüggesztett börtönre ítélték a tacskóit rossz körülmények közt tartó barcsi nőt, de a kutyák elhelyezését és...","id":"20190917_barcs_kutyatarto_allatkinzas_tacsko_itelet_felfuggesztett_szabadsagvesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7270ad40-66cf-477b-8e9d-0a0ba56ffb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e341bb-f0ac-4e05-8fe5-d3b7cb69aad4","keywords":null,"link":"/elet/20190917_barcs_kutyatarto_allatkinzas_tacsko_itelet_felfuggesztett_szabadsagvesztes","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:28","title":"27 millió forintot fizethet a nő, aki száznál is több kutyát tartott szörnyű körülmények között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26665441-1a0a-4e81-838b-a1100c1544f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyhetes ellenőrzés kezdődik ma a közutakon. ","shortLead":"Egyhetes ellenőrzés kezdődik ma a közutakon. ","id":"20190916_Kulonosen_odafigyelnek_a_rendorok_a_vezetes_kozben_mobilozokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26665441-1a0a-4e81-838b-a1100c1544f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b2b803-9a1a-4a6f-884c-2e71528a3186","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Kulonosen_odafigyelnek_a_rendorok_a_vezetes_kozben_mobilozokra","timestamp":"2019. szeptember. 16. 06:25","title":"Különösen odafigyelnek a rendőrök a héten a vezetés közben mobilozókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Guardian összeállította századunk legjobb 100 sorozatának rangsorát. Bekerült a válogatásba az új Twin Peaks, a Trónok harca és a Mad Men is, de mi azért még így is fájóan hiányolunk néhány remek és meghatározó szériát.","shortLead":"A Guardian összeállította századunk legjobb 100 sorozatának rangsorát. Bekerült a válogatásba az új Twin Peaks...","id":"20190916_Itt_egy_lista_a_21_szazad_100_legjobb_sorozatarol__rajta_van_a_kedvence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93b09988-8966-4a5e-b158-6a2d4ded03b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb0ba33-d600-4194-9c06-dd671af89ab6","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Itt_egy_lista_a_21_szazad_100_legjobb_sorozatarol__rajta_van_a_kedvence","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:34","title":"Itt egy lista a 21. század 100 legjobb sorozatáról – rajta van a kedvence?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az infarktusa után az intenzív osztályon kezelték az előadóművészt egy németországi kórházban. Úgy tűnt, az újabb betegségből is fel tud épülni.","shortLead":"Az infarktusa után az intenzív osztályon kezelték az előadóművészt egy németországi kórházban. Úgy tűnt, az újabb...","id":"20190917_Terry_Black_a_hetvegen_meg_a_hazateresre_keszult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8de216-5c4a-4d5d-a204-4adaba57c562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183961b0-0281-4cf5-9060-93fa0898ac79","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Terry_Black_a_hetvegen_meg_a_hazateresre_keszult","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:07","title":"Terry Black a hétvégén még a hazatérésre készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae5f3ec-5b6a-40ef-b24d-f0235413ab74","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a madár miatt felborult, súlyos fejsérülést szenvedett. ","shortLead":"A férfi a madár miatt felborult, súlyos fejsérülést szenvedett. ","id":"20190916_szarka_tamadas_biciklis_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae5f3ec-5b6a-40ef-b24d-f0235413ab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c65e84-dff3-4b73-982c-d02f8925b84a","keywords":null,"link":"/elet/20190916_szarka_tamadas_biciklis_ausztralia","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:16","title":"Szarkatámadásba halt bele egy biciklis Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699488af-79c7-4a14-9ca7-251975a94619","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Matteo Renzi kilép a Demokrata Pártból (PD), de megígérte, hogy kívülről támogatni fogja az új frakciója a kormányt.","shortLead":"Matteo Renzi kilép a Demokrata Pártból (PD), de megígérte, hogy kívülről támogatni fogja az új frakciója a kormányt.","id":"20190917_matteo_renzi_volt_miniszterelnok_demokrata_part_olaszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=699488af-79c7-4a14-9ca7-251975a94619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb27b6c-4412-4828-9707-2cc801f3e7de","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_matteo_renzi_volt_miniszterelnok_demokrata_part_olaszorszag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:47","title":"Otthagyja az új olasz kormánypártot a volt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]