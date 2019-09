Már 332 forint egy euró

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71924829-e261-45ba-8de5-8bd2deadc6b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újfajta technológia segítségével úgy hajtható végre egy ultrahangos vizsgálat egy mentőben, hogy a vizsgálatot végző orvos egy távoli kórházból egy 5G-vel üzemelő kesztyűvel vezeti a mentős kezét.","shortLead":"Az újfajta technológia segítségével úgy hajtható végre egy ultrahangos vizsgálat egy mentőben, hogy a vizsgálatot végző...","id":"20190909_5G_teszthalozatot_mutat_be_az_Ericsson_es_a_Magyar_Telekom_a_budapesti_ITU_konferencian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71924829-e261-45ba-8de5-8bd2deadc6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c47f054-a927-4c99-9105-c77b2cd41ff7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_5G_teszthalozatot_mutat_be_az_Ericsson_es_a_Magyar_Telekom_a_budapesti_ITU_konferencian","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:42","title":"5G-teszthálózatot mutat be az Ericsson és a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump többször is arról beszélt, hogy a Dorian hurrikán az amerikai Alabama államot is elérheti. Bemutatott egy bizonyítéknak szánt grafikont is, ám a tudomány mai állását így sem tudta megváltoztatni.","shortLead":"Donald Trump többször is arról beszélt, hogy a Dorian hurrikán az amerikai Alabama államot is elérheti. Bemutatott...","id":"20190909_donald_trump_dorian_hurrikan_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdbbf02-ce00-436b-8288-a458484f2105","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_donald_trump_dorian_hurrikan_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:03","title":"Kiadták az ukázt az amerikai tudósoknak, meg ne merjék cáfolni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ír adatvédelmi bizottsághoz benyújtott panasz szerint a Google adatgyűjtési technikáival megkerüli az európai adatvédelmi irányelveket.","shortLead":"Az ír adatvédelmi bizottsághoz benyújtott panasz szerint a Google adatgyűjtési technikáival megkerüli az európai...","id":"20190911_google_felhasznalok_utani_kemkedes_adatgyujtes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95dd3a9f-3602-4739-8a82-d452e4285ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd50b6-b837-4d3a-bac7-1bcaa05817c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_google_felhasznalok_utani_kemkedes_adatgyujtes","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:03","title":"Titkos weboldalakkal, észrevétlenül követheti a felhasználókat a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Többen lettek öngyilkosok tavaly, mint az azt megelőző években, de amellett, hogy az ellátórendszernek is van még dolga bőven, mindenkinek fontos lenne törődni a saját és mások lelki egészségével. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja.","shortLead":"Többen lettek öngyilkosok tavaly, mint az azt megelőző években, de amellett, hogy az ellátórendszernek is van még dolga...","id":"20190910_Ongyilkossag_megelozesenek_vilagnapja_depresszio_stigmak_egeszsegtudatossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f39c5e-17fa-42b4-86d4-a25f46361ad7","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Ongyilkossag_megelozesenek_vilagnapja_depresszio_stigmak_egeszsegtudatossag","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:30","title":"Merjünk rákérdezni a másiknál, hogy megfordult-e a fejében az öngyilkosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig az Apple kizárólag saját weboldalán mutatta élőben a nagy bejelentéseit, de valami megváltozott, és idén már a YouTube-on is követni lehet majd az eseményt. Kedden este lesz.\r

","shortLead":"Eddig az Apple kizárólag saját weboldalán mutatta élőben a nagy bejelentéseit, de valami megváltozott, és idén már...","id":"20190909_apple_uj_iphone_bemutato_video_youtube_iphone_11_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea9385-fee0-4d77-ae47-1122945bbdb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_apple_uj_iphone_bemutato_video_youtube_iphone_11_okostelefon","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:03","title":"Most először YouTube-on is élőben nézheti az új iPhone-ok bemutatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5235e429-745f-4795-b9ce-3520a725ef64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Erős turbulencia miatt több utas megsérült hétfőn egy repülőn leszállás közben a berlini Tegel nemzetközi repülőtérnél.","shortLead":"Erős turbulencia miatt több utas megsérült hétfőn egy repülőn leszállás közben a berlini Tegel nemzetközi repülőtérnél.","id":"20190909_Olyan_turbulencia_volt_hogy_tobben_megserultek_egy_gepen_leszallaskor_Berlinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5235e429-745f-4795-b9ce-3520a725ef64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2507932c-4800-4043-b2b1-af91a3f4b317","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_Olyan_turbulencia_volt_hogy_tobben_megserultek_egy_gepen_leszallaskor_Berlinben","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:14","title":"Olyan turbulencia volt, hogy többen megsérültek egy gépen leszálláskor Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Financial Times gyűjtése szerint Budapest az élbolyban van a bekamerázások terén. De a kínai Csungkingban figyel ám igazán a Nagy Testvér.

","shortLead":"A Financial Times gyűjtése szerint Budapest az élbolyban van a bekamerázások terén. De a kínai Csungkingban figyel ám...","id":"20190910_Budapest_a_hetedik_legjobban_bekamerazott_varos_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d732fc7b-8902-4f3d-b4f0-af5577fcf017","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Budapest_a_hetedik_legjobban_bekamerazott_varos_Europaban","timestamp":"2019. szeptember. 10. 08:50","title":"Budapest a hetedik legjobban bekamerázott város Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45b7693-4d12-442e-b600-022e59c7e483","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszasírjuk még John Bercow nyakkendőit is.","shortLead":"Visszasírjuk még John Bercow nyakkendőit is.","id":"20190909_Tavozik_a_brit_parlament_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a45b7693-4d12-442e-b600-022e59c7e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bee580e-a98d-4890-ab41-69938a96a3fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Tavozik_a_brit_parlament_elnoke","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:25","title":"Távozik a brit parlament elnöke, sajátos stílusa sokaknak fog hiányozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]