Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0c75454-cc6e-40d9-889d-86e97e5b15ad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Hulkot alakító színész nem hagyta szó nélkül, hogy a brit miniszterelnök a szuperhőst is belekeverte a Brexitbe.","shortLead":"A Hulkot alakító színész nem hagyta szó nélkül, hogy a brit miniszterelnök a szuperhőst is belekeverte a Brexitbe.","id":"20190916_mark_ruffalo_hulk_boris_johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0c75454-cc6e-40d9-889d-86e97e5b15ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cf4def-fa08-49ce-8067-8ad07002093a","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_mark_ruffalo_hulk_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:32","title":"Mark Ruffalo beszólt a magát Hulknak képzelő Boris Johnsonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először hallgatják meg Magyarországot a hetes cikk szerinti eljárásban a tagországok miniszterei. ","shortLead":"Először hallgatják meg Magyarországot a hetes cikk szerinti eljárásban a tagországok miniszterei. ","id":"20190916_Kellemetlen_kerdesekre_szamithat_Brusszelben_a_magyar_jogallamisagrol_Varga_Judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37df6df-8ee4-4a9d-bf27-252370b44bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Kellemetlen_kerdesekre_szamithat_Brusszelben_a_magyar_jogallamisagrol_Varga_Judit","timestamp":"2019. szeptember. 16. 05:44","title":"Kellemetlen kérdésekre számíthat ma Brüsszelben a magyar jogállamiságról Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz olyan helyzet, hogy 26 tagállam engedje a Brexit határidejének eltolását, Magyarország pedig egyedül megvétózza - ígérte a miniszter.","shortLead":"Nem lesz olyan helyzet, hogy 26 tagállam engedje a Brexit határidejének eltolását, Magyarország pedig egyedül...","id":"20190916_Gulyas_Ha_haladekot_kernek_a_Brexitre_Magyarorszag_nem_fog_egyedul_vetozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82845580-cadd-43cf-8ba2-efcf2bff94c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Gulyas_Ha_haladekot_kernek_a_Brexitre_Magyarorszag_nem_fog_egyedul_vetozni","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:37","title":"Gulyás: Ha haladékot kérnek a Brexitre, Magyarország nem fog egyedül vétózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b6aebf-3358-403d-b433-302ab6c0acef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wachsler 1994-ben elindult Orbán ellen a pártelnöki posztért, majd megfagyott körülötte a levegő. A konfliktus akkor simult el, amikor kiszállt a pártpolitikai dolgokból. ","shortLead":"Wachsler 1994-ben elindult Orbán ellen a pártelnöki posztért, majd megfagyott körülötte a levegő. A konfliktus akkor...","id":"20190916_Wachsler_Tamas_Mar_1988ban_egyertelmu_volt_hogy_a_Fidesz_legmeghatarozobb_elmeje_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34b6aebf-3358-403d-b433-302ab6c0acef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc1b87c-cb9e-4866-8598-e579f51a6ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Wachsler_Tamas_Mar_1988ban_egyertelmu_volt_hogy_a_Fidesz_legmeghatarozobb_elmeje_Orban_Viktor","timestamp":"2019. szeptember. 16. 14:38","title":"Wachsler Tamás: Már 1988-ban egyértelmű volt, hogy a Fidesz legmeghatározóbb elméje Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf5446-6186-4bbf-bcd2-ef74b32008d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő állítólag annyira népszerű az országban, hogy egy „szervusz” is elég lenne neki, ha elindulna az ottani választáson, és rögtön bejutna a szófiai parlamentbe.","shortLead":"A kormányfő állítólag annyira népszerű az országban, hogy egy „szervusz” is elég lenne neki, ha elindulna az ottani...","id":"20190916_Orban_egy_geniusz__konyvet_irtak_a_magyar_miniszterelnokrol_Bulgariaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8acf5446-6186-4bbf-bcd2-ef74b32008d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bb7352-baf9-4795-8764-33fa6a7dd51f","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Orban_egy_geniusz__konyvet_irtak_a_magyar_miniszterelnokrol_Bulgariaban","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:16","title":"„Orbán egy géniusz” – könyvet írtak a magyar miniszterelnökről Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bb780c-955e-4575-b2b2-55da81a41b39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy non plus ultra családi autó azoknak, akiket az alapmodell 639 lóereje nem teljesen győzött meg. ","shortLead":"Egy non plus ultra családi autó azoknak, akiket az alapmodell 639 lóereje nem teljesen győzött meg. ","id":"20190917_880_loeros_lett_a_legujabb_4_ajtos_mercedesamg_gt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39bb780c-955e-4575-b2b2-55da81a41b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc53e4d4-273c-4ea8-a786-68fb8264cff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_880_loeros_lett_a_legujabb_4_ajtos_mercedesamg_gt","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:31","title":"880 lóerős lett a legújabb 4 ajtós Mercedes-AMG GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc9819e-4292-422c-b433-7b4f6ea18d8f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"AZ ENI finomítójában volt robbanás.","shortLead":"AZ ENI finomítójában volt robbanás.","id":"20190917_robbanas_legnagyobb_olasz_olajfinomito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbc9819e-4292-422c-b433-7b4f6ea18d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d31b646-9bb4-4e62-a65a-c126ad9530a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_robbanas_legnagyobb_olasz_olajfinomito","timestamp":"2019. szeptember. 17. 09:36","title":"Robbanás történt a legnagyobb olasz gázfinomítóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok szükség esetén kész megnyitni stratégiai olajtartalékait a piac megnyugtatása céljából a szaúdi Aramco olajcég létesítményei ellen szombaton végrehajtott dróntámadások után - jelentette be az amerikai energiaügyi minisztérium egyik illetékese.



","shortLead":"Az Egyesült Államok szükség esetén kész megnyitni stratégiai olajtartalékait a piac megnyugtatása céljából a szaúdi...","id":"20190915_Washington_kesz_megnyitni_olajtartalekat_a_szaudi_Aramcot_ert_tamadas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af28286-2eb0-4da2-9531-fb8db736b1cc","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Washington_kesz_megnyitni_olajtartalekat_a_szaudi_Aramcot_ert_tamadas_utan","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:20","title":"Washington kész megnyitni olajtartalékát a szaúdi Aramcót ért támadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]