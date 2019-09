Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy amerikai nő döntött rekordot a hétvégén: Sarah Thomas az első ember, aki megállás nélkül négyszer átúszta a La Manche csatornát. ","shortLead":"Egy amerikai nő döntött rekordot a hétvégén: Sarah Thomas az első ember, aki megállás nélkül négyszer átúszta a La...","id":"20190917_Legyozte_a_mellrakot_majd_atuszta_a_La_Manche_csatornat_negyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a06431-d0c4-4ad0-a337-beacbe212a2e","keywords":null,"link":"/elet/20190917_Legyozte_a_mellrakot_majd_atuszta_a_La_Manche_csatornat_negyszer","timestamp":"2019. szeptember. 17. 10:28","title":"Legyőzte a mellrákot, majd átúszta a La Manche csatornát – négyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar középpályás az első félidőben talált be a 6-2-re győző Salzburgban.","shortLead":"A magyar középpályás az első félidőben talált be a 6-2-re győző Salzburgban.","id":"20190918_Szoboszlai_golt_szerzett_elso_Bajnokok_Ligajameccsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c182be87-8bb4-4f78-8666-e551c3b0b565","keywords":null,"link":"/sport/20190918_Szoboszlai_golt_szerzett_elso_Bajnokok_Ligajameccsen","timestamp":"2019. szeptember. 18. 05:29","title":"Szoboszlai gólt szerzett első Bajnokok Ligája-meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb256ce-9927-4f3b-b168-00b713fb8d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orrokat befogni!","shortLead":"Orrokat befogni!","id":"20190917_Budapestet_is_elerte_a_tragyabuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecb256ce-9927-4f3b-b168-00b713fb8d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31b6d0b-0575-4293-a18d-5ab329123c76","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Budapestet_is_elerte_a_tragyabuz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:18","title":"Budapestet is elérte a trágyaszag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df14965d-d1d4-41b0-945d-81cbb5dbca9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokáig csak az ügynökség emberei láthatták ezt a felvételt, ami most már bárki számára könnyen hozzáférhető.","shortLead":"Sokáig csak az ügynökség emberei láthatták ezt a felvételt, ami most már bárki számára könnyen hozzáférhető.","id":"20190917_belso_hasznalatra_szant_ciavideo_az_autos_kovetesrol_es_megfigyelesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df14965d-d1d4-41b0-945d-81cbb5dbca9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b419ba03-fe4a-4fd4-ae99-3e4f798cc57c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_belso_hasznalatra_szant_ciavideo_az_autos_kovetesrol_es_megfigyelesrol","timestamp":"2019. szeptember. 17. 07:59","title":"Belső használatra szánt CIA-videó az autós követésről és megfigyelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal klímaaktivista Greta Thunberg, aki felszólalásában alaposan kiosztotta az amerikai törvényhozókat.","shortLead":"Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal...","id":"20190918_greta_thunberg_klimavaltozas_amerikai_politikusok_szenatus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28300b7c-32b5-4ccb-ac56-47b55febb986","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_greta_thunberg_klimavaltozas_amerikai_politikusok_szenatus","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:09","title":"Hallgassanak a tudományra – Greta Thunberg beolvasott az amerikai politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esővel érkezik az ősz, a déli megyékben a zivatar sem kizárt.","shortLead":"Esővel érkezik az ősz, a déli megyékben a zivatar sem kizárt.","id":"20190917_Itt_a_hidegfront_es_az_eso_szerdatol_mar_20_fok_sem_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ad0f56-1550-4233-a4f2-9a86fb89ead6","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Itt_a_hidegfront_es_az_eso_szerdatol_mar_20_fok_sem_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:06","title":"Itt a hidegfront és az eső, szerdától már 20 fok sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75feb8fe-d56d-4cc4-8fbe-ed0dbf31df3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserkeszőlő szinte összes kisgyereke végignézhette az 56 férőhelyes parkoló avatóját.","shortLead":"Cserkeszőlő szinte összes kisgyereke végignézhette az 56 férőhelyes parkoló avatóját.","id":"20190917_Boldog_Istvan_atadott_egy_parkolot_egy_kisfiu_meg_trombitalt_is_neki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75feb8fe-d56d-4cc4-8fbe-ed0dbf31df3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31f9241-ff85-4c11-a9ec-16b367223188","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Boldog_Istvan_atadott_egy_parkolot_egy_kisfiu_meg_trombitalt_is_neki","timestamp":"2019. szeptember. 17. 19:49","title":"Boldog István átadott egy parkolót, egy kisfiú még trombitált is neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást a Twitteren. Hogy miért, azt még most is csak sejthetjük.","shortLead":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást...","id":"20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3ac5c2-bf37-4046-a33a-e5b7243fdcb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:03","title":"Twitteren keresett földalatti bunkert a titkos fejlesztéseket végző amerikai szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]