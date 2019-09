Újabb történelmi mélypont, már 334 forintnál is többe kerül egy euró

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c42ba3-020d-490d-a8a4-27b4f3d5c9c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robotrepülők egyértelműen nem Jemenből, hanem Irán irányából érkeztek a szaúdi védelmi minisztérium szerint. ","shortLead":"A robotrepülők egyértelműen nem Jemenből, hanem Irán irányából érkeztek a szaúdi védelmi minisztérium szerint. ","id":"20190918_SzaudArabia_bizonyitekokat_mutatott_be_arra_hogy_Iranbol_indultak_a_dronok_az_olajfinomito_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c42ba3-020d-490d-a8a4-27b4f3d5c9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c0f294-50af-4b45-9ea7-e78196906e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_SzaudArabia_bizonyitekokat_mutatott_be_arra_hogy_Iranbol_indultak_a_dronok_az_olajfinomito_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:58","title":"Szaúd-Arábia bizonyítékokat mutatott be arra, hogy Iránból indultak a drónok az olajfinomító ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243d716a-7970-4cf0-965f-c49c22541373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kafiya Mahdi letette az állampolgári esküt Fóton, ahová évekkel ezelőtt még menekültként érkezett Szomáliából. ","shortLead":"Kafiya Mahdi letette az állampolgári esküt Fóton, ahová évekkel ezelőtt még menekültként érkezett Szomáliából. ","id":"20190919_Konnyu_Leckek_Kafiya_magyar_allampolgar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=243d716a-7970-4cf0-965f-c49c22541373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d72d102-a847-4c74-bcf7-6da8204d09cd","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Konnyu_Leckek_Kafiya_magyar_allampolgar","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:09","title":"Magyar állampolgár lett a menekült lány, akiről film is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31fa221-bf96-4dc9-813f-2d57c95e38c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a budapesti undergroundról szóló dokumentumfilm-sorozat harmadik része is, amely a kilencvenes és kétezres évek elejének elektronikus zenei kultúráját mutatja be. Tilos Party, West Balkán, acid és techno bulik – van ebben az előzetesben minden. ","shortLead":"Elkészült a budapesti undergroundról szóló dokumentumfilm-sorozat harmadik része is, amely a kilencvenes és kétezres...","id":"20190919_Agyvakaro_hangok_fust_es_stroboszkop__ennyire_orult_volt_Budapest_a_90es_evekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31fa221-bf96-4dc9-813f-2d57c95e38c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b1f6e2-4727-4838-9197-069e913c017b","keywords":null,"link":"/kultura/20190919_Agyvakaro_hangok_fust_es_stroboszkop__ennyire_orult_volt_Budapest_a_90es_evekben","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:55","title":"Agyvakaró hangok, füst és stroboszkóp – ennyire őrült volt Budapest a 90-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hónap alatt annyit fizettek ki babaváró hitelre, mint amennyit egymillió gyermekes családnak utaltak január óta családtámogatásra.","shortLead":"Két hónap alatt annyit fizettek ki babaváró hitelre, mint amennyit egymillió gyermekes családnak utaltak január óta...","id":"20190919_Jobban_tamogatjak_a_gyermekvallalast_mint_magukat_a_csaladokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6250d481-bb48-4c03-bd28-2555b55dc165","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Jobban_tamogatjak_a_gyermekvallalast_mint_magukat_a_csaladokat","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:16","title":"Jobban támogatják a gyermekvállalást, mint a családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e37792-251d-40cd-9107-e4aea3ddd107","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vissza akarja adni a jót, amit korábban kapott. ","shortLead":"Vissza akarja adni a jót, amit korábban kapott. ","id":"20190919_Ronaldo_hamburger_McDonalds_kereses_vacsora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43e37792-251d-40cd-9107-e4aea3ddd107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01fd1ef-779a-4441-88a2-06199af2deea","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Ronaldo_hamburger_McDonalds_kereses_vacsora","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:46","title":"Ronaldo meghívná vacsorára a nőt, aki gyerekkorában enni adott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2bb511-cc39-45ec-9011-7e73ecdd2e35","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Justin Trudeau feketére festett fiatalkori arca a címlapokra került a nyugati sajtóban. A blackface hagyományát kétszáz éve cipeli magával az amerikai társadalom. De miért ilyen nagy ügy, ha valaki fehérként feketét játszik?\r

\r

","shortLead":"Justin Trudeau feketére festett fiatalkori arca a címlapokra került a nyugati sajtóban. A blackface hagyományát kétszáz...","id":"20190920_rasszista_blackface_Justin_Trudeau","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2bb511-cc39-45ec-9011-7e73ecdd2e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d294292f-e45a-4a9b-beb5-8cf2bb11e0ea","keywords":null,"link":"/elet/20190920_rasszista_blackface_Justin_Trudeau","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:00","title":"Attól, hogy nem annak gondolja magát, még lehet rasszista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban mintegy 40 amerikai és kanadai diplomata lett rosszul Kubában, mindannyian hasonló tüneteket tapasztaltak. Egy új jelentés szerint rovarirtó szer betegíthette meg őket.","shortLead":"Korábban mintegy 40 amerikai és kanadai diplomata lett rosszul Kubában, mindannyian hasonló tüneteket tapasztaltak...","id":"20190920_rovarirto_akusztikus_tamadas_amerikai_diplomatak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f939d392-36bb-426a-81d6-c176a9950237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_rovarirto_akusztikus_tamadas_amerikai_diplomatak","timestamp":"2019. szeptember. 20. 05:45","title":"Nem akusztikus támadás áll az amerikai diplomaták rejtélyes megbetegedése mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44547a8a-2a69-49f8-8649-1484961363c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eseményről tudósító MTI olyan képet is közölt, ahol Szijjártó összeölelkezik Elmar Mammadyarov azeri külügyminiszterrel.","shortLead":"Az eseményről tudósító MTI olyan képet is közölt, ahol Szijjártó összeölelkezik Elmar Mammadyarov azeri...","id":"20190919_Azerbajdzsani_kituntetest_es_olelest_kapott_Szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44547a8a-2a69-49f8-8649-1484961363c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e4f81d-abf4-47ff-9ddc-3e702870c042","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Azerbajdzsani_kituntetest_es_olelest_kapott_Szijjarto","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:57","title":"Azerbajdzsáni kitüntetést és ölelést kapott Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]