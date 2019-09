Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41036ddb-c7cd-42e7-91e6-9ad1fa223ac7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Méreten felüli és bélelt sírgödrök miatt tettek panaszt, amelyekért 50-100 ezer forintot kértek zsebbe.","shortLead":"Méreten felüli és bélelt sírgödrök miatt tettek panaszt, amelyekért 50-100 ezer forintot kértek zsebbe.","id":"20190919_Csuszopenz_vizsgalat_budapest_temeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41036ddb-c7cd-42e7-91e6-9ad1fa223ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e97865-3096-4f1d-8827-f9f5f646b2c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Csuszopenz_vizsgalat_budapest_temeto","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:57","title":"Csúszópénzek miatt indult vizsgálat a fővárosi temetőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázrobbanás történt Budapesten, a VIII. kerületi Kőbányai úti piacon péntek délután - tájékoztatta a katasztrófavédelem az MTI-t. A rendőrség közölte: ketten súlyosan megsérültek.","shortLead":"Gázrobbanás történt Budapesten, a VIII. kerületi Kőbányai úti piacon péntek délután - tájékoztatta a katasztrófavédelem...","id":"20190920_Gazrobbanas_tortent_a_Kobanyai_uti_piacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f727f37-d123-414e-a631-37e812620ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Gazrobbanas_tortent_a_Kobanyai_uti_piacon","timestamp":"2019. szeptember. 20. 18:06","title":"Gázrobbanás történt a Kőbányai úti piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4852bd4-3b0b-4081-87d3-df9174ca4755","c_author":"Aegon Biztosító","category":"brandcontent","description":"Harmincas éveink közepe meghatározó lehet életünk hátralévő évtizedeire. A terhelésünk eddigre már elérheti a maximumot, és a cél nemcsak az, hogy ezt minél tovább fenn tudjuk tartani, hanem az is, hogy hosszú távon jó életminőséggel számolhassunk, és persze gondoljunk a családunk jövőjére is.","shortLead":"Harmincas éveink közepe meghatározó lehet életünk hátralévő évtizedeire. A terhelésünk eddigre már elérheti...","id":"20190916_4_dolog_amit_tegyen_meg_az_eleteert_35_folott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4852bd4-3b0b-4081-87d3-df9174ca4755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e376563-1c8b-400d-96f2-2a0fab3897e8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190916_4_dolog_amit_tegyen_meg_az_eleteert_35_folott","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:30","title":"4 dolog, amit tegyen meg az életéért 35 fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796a2503-7ba4-4517-80bb-1c26bc859013","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét kipróbálta a NASA azt a locsolórendszert, mellyel a valaha épített legerősebb rakétahajtómű erejét igyekeznek majd kompenzálni felbocsátás közben.","shortLead":"Ismét kipróbálta a NASA azt a locsolórendszert, mellyel a valaha épített legerősebb rakétahajtómű erejét igyekeznek...","id":"20190921_nasa_viz_pad_39b_artemis_misszio_kuldetes_sls_raketa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=796a2503-7ba4-4517-80bb-1c26bc859013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49f40c5-28cf-491e-abd0-45674b0506d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_nasa_viz_pad_39b_artemis_misszio_kuldetes_sls_raketa","timestamp":"2019. szeptember. 21. 12:03","title":"Megnyitották a csapokat, fél perc alatt 1,7 millió liter vizet folyatott el a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639b43b-1522-49c7-9798-4c8cd1d03f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV a bringásoknak és az autósoknak is kedvezményekkel készült a Mobilitási Hétre.\r

\r

","shortLead":"A MÁV a bringásoknak és az autósoknak is kedvezményekkel készült a Mobilitási Hétre.\r

\r

","id":"20190921_Vasarnap_on_is_ingyen_beutazhatja_az_orszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9639b43b-1522-49c7-9798-4c8cd1d03f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdb7d7d-d25e-4eae-a95c-698dfae5c9e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Vasarnap_on_is_ingyen_beutazhatja_az_orszagot","timestamp":"2019. szeptember. 21. 07:49","title":"Vasárnap ön is ingyen beutazhatja az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d47186d-8c94-4eaf-968c-00cd80779bed","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Előbb temperamentumára és kihívó járására, különleges szépségére figyelt fel a filmipar, aztán rájöttek, hogy tehetsége is van. Az olasz színésznők közül máig ő szerepelt a legtöbb amerikai filmben. Két Oscar-díjat nyert, ebből az egyiknek az átadójára nem tudott elmenni, mert annyira izgult. Jelenleg rendező fia következő filmjén dolgozik. Boldog születésnapot, Sophia Loren!","shortLead":"Előbb temperamentumára és kihívó járására, különleges szépségére figyelt fel a filmipar, aztán rájöttek, hogy tehetsége...","id":"20190920_Ma_85_eves_Sophia_Loren_es_nem_tud_leallni_a_filmezessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d47186d-8c94-4eaf-968c-00cd80779bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b378831-8e97-488c-ab9c-d3ce249c4521","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Ma_85_eves_Sophia_Loren_es_nem_tud_leallni_a_filmezessel","timestamp":"2019. szeptember. 20. 10:45","title":"Ma 85 éves Sophia Loren, és nem tud leállni a filmezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági és a szociális szempontok számítanak.","shortLead":"A gazdasági és a szociális szempontok számítanak.","id":"20190919_Kiderult_kinek_utalnak_haza_a_kivandorolt_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9b6ff-5375-48f7-85b9-b2572542efea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_Kiderult_kinek_utalnak_haza_a_kivandorolt_magyarok","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:55","title":"Kiderült, kinek utalnak haza a kivándorolt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az applikációk nagyjából négyszáz fejlesztőhöz köthetők.","shortLead":"Az applikációk nagyjából négyszáz fejlesztőhöz köthetők.","id":"20190920_A_Facebook_felfuggesztett_tobb_tizezer_appot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86aecc91-eaa3-4156-bdb6-c91bf2e8185e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_A_Facebook_felfuggesztett_tobb_tizezer_appot","timestamp":"2019. szeptember. 20. 21:59","title":"A Facebook felfüggesztett több tízezer appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]