A múlt heti kereskedést is gyengén zárta a forint, péntek délután 332-ről 334-re változott a forint-euró árfolyam, és a hétfő is kimondottan rosszul indult. A tőzsdenyitás után folytatódott az esés, és nem is kellett sokat várni az új történelmi mélypontra:

335,29 forintot is kellett adni egy euróért.

A folyamatos esés – amelyet a szakemberek inkább lassú gyengülő pályának neveznek – augusztus közepe óta tart, az elmúlt egy hónapban nem telt el úgy egy hét sem, hogy ne lett volna új történelmi mélypont.

Azt ebben a cikkünkben néztük át alaposabban, hogy mit jelent a magyar gazdaság számára a gyenge forint, és hogy mi is történik most. Szerencsére annyira nem kell megijedni a forintgyengülésről szóló hírektől, mint 8-12 éve ilyenkor, már csak azért is, mert mára a devizahitelek aránya nagyjából 1 ezrelék lett az összes hitelen belül, és az is kis szerencse a rossz hírek között, hogy legalább nem egyszerre zuhan az árfolyam, hanem lassan, fokozatosan gyengül a forint. De ettől még sokak számára rossz hír, ami most történik. Buknak az árfolyamon az importáruk vásárlói, az autósok, és az eurózónába utazók is, de azok a termékek is drágulhatnak, amelyeknek az árába nagyobb szállítási költség épült be.

Az MNB Monetáris Tanácsa holnap tartja a következő kamatdöntő ülését – egy kamatemeléssel erősíthetnék a forintot, de annyiszor hangsúlyozta azt a jegybank, hogy őket az árfolyam nem érdekli, csakis az infláció 3 százalékon tartása, hogy az elemzők nem tartják valószínűnek az emelést. Az már elképzelhető, hogy a jegybanki döntés indoklásában tesznek utalást későbbi monetáris szigorra, és akár az is lehet, hogy már ez elég lenne a befektetők megnyugtatására.