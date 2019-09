Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vártnál rosszabbul megy a diszkonthálózat, a Jack's.","shortLead":"A vártnál rosszabbul megy a diszkonthálózat, a Jack's.","id":"20190921_Nem_sikerul_a_Tesconak_megkapaszkodnia_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9da237-3c69-4a4f-a7c7-5b081bedd197","keywords":null,"link":"/kkv/20190921_Nem_sikerul_a_Tesconak_megkapaszkodnia_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:10","title":"A Tesco új, Lidl ellen indított diszkontja nem tudott megkapaszkodni az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c113676-5d0a-4b67-adf4-31e7ea5f375d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyközi buszt még áprilisban kötötték el a Csongrád megyei Sándorfalván, amivel aztán bejárták a környéket, még Szegedre is elmentek vele cigit venni.","shortLead":"A helyközi buszt még áprilisban kötötték el a Csongrád megyei Sándorfalván, amivel aztán bejárták a környéket, még...","id":"20190923_Akar_bortont_is_kaphatnak_a_lanyok_akik_orakig_kocsikaztak_reszegen_egy_lopott_tavolsagi_busszal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c113676-5d0a-4b67-adf4-31e7ea5f375d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11037eae-abfa-4b79-b671-6cedb16776bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190923_Akar_bortont_is_kaphatnak_a_lanyok_akik_orakig_kocsikaztak_reszegen_egy_lopott_tavolsagi_busszal","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:22","title":"Börtönbe is kerülhetnek a lányok, akik órákig kalandoztak részegen egy lopott busszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apropót az adta, hogy 25 éve mutatták be a Jóbarátok első részét.","shortLead":"Az apropót az adta, hogy 25 éve mutatták be a Jóbarátok első részét.","id":"20190921_Tucatnyian_enekeltek_a_Budos_macskat_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16b0232-82ac-46c3-847a-dc37f747edf6","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Tucatnyian_enekeltek_a_Budos_macskat_New_Yorkban","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:59","title":"Tucatnyian énekelték a Büdös macskát New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A súlyemelőszövetség elnöke tisztázta végre, hogy miért nem utazott ki a vébére a tegnap még eltűntnek hitt súlyemelő, Magát Krisztina.","shortLead":"A súlyemelőszövetség elnöke tisztázta végre, hogy miért nem utazott ki a vébére a tegnap még eltűntnek hitt súlyemelő...","id":"20190922_Most_mar_egyertelmu_a_Magyar_Antidopping_Csoport_kerte_a_sulyemelono_felfuggeszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0dfaea1-95a6-4aa0-87ba-07b3e71ae759","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Most_mar_egyertelmu_a_Magyar_Antidopping_Csoport_kerte_a_sulyemelono_felfuggeszteset","timestamp":"2019. szeptember. 22. 22:52","title":"Most már egyértelmű: a Magyar Antidopping Csoport kérte a súlyemelőnő felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe96368-609b-4aba-ae50-ced3ab82accc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Dél-Dunántúlon és északkeleten a legrosszabb a helyzet, bár ez nem példátlan az EU-ban. ","shortLead":"A Dél-Dunántúlon és északkeleten a legrosszabb a helyzet, bár ez nem példátlan az EU-ban. ","id":"201938_komfortzonak_adeldunantulon_es_eszakkeleten_sok_helyen_nincs_furdoszoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbe96368-609b-4aba-ae50-ced3ab82accc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0383516-ddae-426d-81c9-98480b510f95","keywords":null,"link":"/360/201938_komfortzonak_adeldunantulon_es_eszakkeleten_sok_helyen_nincs_furdoszoba","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:30","title":"Fürdőszobahelyzet: minden 30. magyar múlt század közepi viszonyok közt él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52162d74-f83d-421c-9a4d-f2e05357b430","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Wall Street Journal szerint a jemeni húszik beszélték ki iráni szövetségesük tervét, de nem tudni, mennyire vehető ez komolyan.","shortLead":"A Wall Street Journal szerint a jemeni húszik beszélték ki iráni szövetségesük tervét, de nem tudni, mennyire vehető...","id":"20190922_Jemenbol_szoltak_hogy_Iran_ujabb_tamadast_tervez_a_szaudiak_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52162d74-f83d-421c-9a4d-f2e05357b430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82b86c8-0d58-419e-a22e-37561b11d162","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Jemenbol_szoltak_hogy_Iran_ujabb_tamadast_tervez_a_szaudiak_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 22. 19:34","title":"Jemenből szóltak, hogy Irán újabb támadást tervez a szaúdiak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két repülőt is elirányítottak a dubaji reptérről, mert drónt észleltek a közelben.","shortLead":"Két repülőt is elirányítottak a dubaji reptérről, mert drónt észleltek a közelben.","id":"20190922_A_szaudi_olajfinomitok_elleni_tamadas_utan_par_nappal_dron_keltett_zavart_a_dubaji_legikozlekedesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e11ddf0-535c-4756-93ed-89ea1d4cb1dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_A_szaudi_olajfinomitok_elleni_tamadas_utan_par_nappal_dron_keltett_zavart_a_dubaji_legikozlekedesben","timestamp":"2019. szeptember. 22. 21:25","title":"A szaúdi olajfinomítók elleni támadás után pár nappal drón keltett zavart a dubaji légiközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c238e79-866d-4067-9a95-5a873bf47c31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áradnak a virtuális dicséretek a miniszterelnök közösségi oldalán, miután kitette a Rómában tett látogatásának újabb fotóit. Az elmaradhatatlan hátizsákkal repülőre szálló, repülőn kapaszkodós, olaszokkal mosolygós, olaszokat lapogatós fotók óriási tetszést aratnak saját hívei körében, akinek egyik visszatérő kommentje az, hogy ők is szeretnének közös szelfit Orbánnal.","shortLead":"Áradnak a virtuális dicséretek a miniszterelnök közösségi oldalán, miután kitette a Rómában tett látogatásának újabb...","id":"20190922_Istenitescunami_Irigylik_a_hivek_az_Orbannal_szelfizo_olaszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c238e79-866d-4067-9a95-5a873bf47c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555f90fe-77cd-4a56-be88-ef408dca12f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Istenitescunami_Irigylik_a_hivek_az_Orbannal_szelfizo_olaszokat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 09:20","title":"Istenítés-cunami: Irigylik a hívek az Orbánnal szelfiző olaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]