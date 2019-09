Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9431712-9aae-4779-b680-1b6de517dea9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Radnóti Színház 10 című előadása nyerte el a legjobb előadás díját.","shortLead":"A Radnóti Színház 10 című előadása nyerte el a legjobb előadás díját.","id":"20190923_Pogany_Judit_eletmudijat_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9431712-9aae-4779-b680-1b6de517dea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a30f052-769d-4ec6-a1e3-6e854d1eaaeb","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Pogany_Judit_eletmudijat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:01","title":"Pogány Judit életműdíjat kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d089b5ac-4aba-40bf-945c-791af6a9c700","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elég, ha annyit mondunk, hogy genetikailag közelebb állunk a kelet-afrikai népekhez, mint azok a dél-afrikaiakhoz.","shortLead":"Elég, ha annyit mondunk, hogy genetikailag közelebb állunk a kelet-afrikai népekhez, mint azok a dél-afrikaiakhoz.","id":"201938_biologusok_arasszizmus_ellen_feketenfeheren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d089b5ac-4aba-40bf-945c-791af6a9c700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3e6842-31e8-4802-ae4f-81d01c47834c","keywords":null,"link":"/360/201938_biologusok_arasszizmus_ellen_feketenfeheren","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:40","title":"Ha még nem tette, most kénytelen lesz tudomásul venni, hogy afrikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke, a versenyhivatal volt vezetője.","shortLead":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke...","id":"20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee0a169-20f4-490f-8b67-2e89dd7a223a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:03","title":"Volt versenyhivatali vezető: „Rendszerszintű a korrupció Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec71a9e0-2bac-4ab1-8f3c-ef63dfc63f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás miatt keresi a rendőrség. ","shortLead":"Rongálás miatt keresi a rendőrség. ","id":"20190923_Felvette_a_kamera_ahogy_szetveri_a_kaputelefont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec71a9e0-2bac-4ab1-8f3c-ef63dfc63f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15bcd0f-bbdf-422c-bf55-064603e4c925","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Felvette_a_kamera_ahogy_szetveri_a_kaputelefont","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:26","title":"Felvette a kamera, ahogy szétveri a kaputelefont – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Művéres tüntetés Budapesten, patthelyzet Izraelben a választás után és a legforróbb 5 év. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Művéres tüntetés Budapesten, patthelyzet Izraelben a választás után és a legforróbb 5 év. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20190923_Radar_360_A_nap_amikor_kiturnak_az_allami_berloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5efd48a-d07d-47eb-8092-3780ef86f1c2","keywords":null,"link":"/360/20190923_Radar_360_A_nap_amikor_kiturnak_az_allami_berloket","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:00","title":"Radar 360: A nap, amikor kitúrnák az állami bérlőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó András kampányrendezvényén egyszer csak lekapcsolták az áramot, az illetékes kerületi vezető szerint azért, mert nem tudta, van-e engedély az áramvételezésre.","shortLead":"Pikó András kampányrendezvényén egyszer csak lekapcsolták az áramot, az illetékes kerületi vezető szerint azért, mert...","id":"20190922_Menet_kozben_kikapcsoltak_az_aramot_egy_ellenzeki_kampanyrendezvenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2918691-9780-4af9-980b-04891514f250","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Menet_kozben_kikapcsoltak_az_aramot_egy_ellenzeki_kampanyrendezvenyen","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:15","title":"Menet közben kikapcsolták az áramot Pikó András kampányrendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42754324-7c71-4357-b754-8192fd75e56e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Színes válogatással és izgalmas német nyelvű alkotásokkal várnak a Művész Moziban. Szemrevaló fesztivál szeptember 26. és október 3. között. ","shortLead":"Színes válogatással és izgalmas német nyelvű alkotásokkal várnak a Művész Moziban. Szemrevaló fesztivál szeptember 26...","id":"201938_film__megint_masok_elete_szemrevalo_fesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42754324-7c71-4357-b754-8192fd75e56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c7f699-76bf-4dae-b9aa-b0860d63f008","keywords":null,"link":"/360/201938_film__megint_masok_elete_szemrevalo_fesztival","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:00","title":"Díjnyertes német nyelvű filmek Budapesten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fc6c29-70f0-4240-94bc-49ed1bdc0867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy motorcsónakról üvöltött a zene.","shortLead":"Egy motorcsónakról üvöltött a zene.","id":"20190922_Igy_reagalta_le_Karacsony_a_harsogo_cirkuszi_indulot__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70fc6c29-70f0-4240-94bc-49ed1bdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8630cbc-db81-41f4-8b2f-e8fd60d60b93","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Igy_reagalta_le_Karacsony_a_harsogo_cirkuszi_indulot__video","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:05","title":"Így reagálta le Karácsony a harsogó cirkuszi indulót - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]