Egyik olvasónk szeptember 13-án próbált Budapestről Kassára eljutni, de pórul járt: az intercity vonatot 18 órakor induló pótlóbusz helyettesítette, a buszt azonban nem várta meg Hatvanban az a vonat, amely utána Kassára szállította volna az átszálló utasokat. Az utasok egyszerűen ott maradtak a pályaudvaron, aznap onnan már nem is közlekedett több vonat a szlovákiai városba.

Kis kérdezősködés után több hasonló történetet is megismertünk: volt, akivel Tiszafüredről nem ment tovább Füzesabonyba a napi utolsó vonat, másnak a Szolnokról Tiszakécskére tartó vonat helyett biciklivel kellett hazatekernie, hogy ne kelljen az állomáson aludnia. De olyan esettel is találkoztunk, amikor valaki Szegedről ment volna Prágába, ám végül Budapesten töltötte az éjszakát, mert a sokat késő szegedi vonatával nem érte el az utolsó csehországi csatlakozást.

© MTI / MTVA / Jászai Csaba

Évi 70-90 panasz érkezik emiatt

A Közlekedő Tömeg Egyesület arra hívta fel figyelmünket, hogy a MÁV üzletszabályzata szerint ha egy utas lekési a napi utolsó csatlakozását, akkor a vasúttársaságnak szállást kell biztosítania neki. A MÁV-nak minden évben készítenie kell egy szolgáltatásminőségi jelentést is, ahol az ilyen okból elszállásolt utasok, illetve az ilyen kategóriájú beérkezett panaszok számát is feltüntetik. E szerint 2015-ben 27, 2016-ban pedig 41 utast kellett a nap utolsó csatlakozásának lekésése miatt szállodában elhelyezni. A 2017-es és 2018-as kimutatásban ez a szám már nem volt feltüntetve, de a MÁV kérdésünkre megírta: tavaly 28 esetben 50 utast szállásoltak el, összesen 450 ezer forintos költséggel.

A jelentések ezen a honlapon olvashatók, de megtaláljuk a vonatkozó adatokat is, igaz ezek csak grafikonon vannak feltüntetve, amiről mindössze hozzávetőleges szám olvasható le. Ebből az derül ki, hogy 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben is rendre mintegy 70-90 panasz érkezett be napi utolsó csatlakozás lekésése miatt, és a tavalyi esetek száma is 70 körül van.

Ha azt nézzük, hogy a MÁV-nak évente mintegy 140 millió utasa van, akkor kifejezetten ritka ügyekről beszélünk, hiszen 1 a 2 millióhoz arányban történik olyan, hogy egy utasnak ismeretlen helyen kell éjszakáznia, legalábbis a statisztikák szerint.

De ha belegondolunk abba, hogy hányan tesznek ilyenkor panaszt, és hányan hívják ki inkább ismerősüket autóval, esetleg jutnak haza taxival, esetleg kerékpárral, és nem is tesznek hivatalos bejelentést az esetről, akkor ez a szám jóval nagyobb is lehet. Az általunk ismert három történet például rendre egyéni hazajutással végződött, és egyik érintett sem tett végül panaszt, amiért éjszaka otthagyták őket a peronon.

A konkrét történeteket alább mutatjuk be részletesen.

© MTI / Mészáros János

Saját pótlóbuszát nem várta meg a kassai EC

A kassai vonattal próbálkozó olvasónk története így nézett ki saját elmondása szerint:

Amikor Hatvanba érkezett a vonatpótló buszunk, hiába kerestük vonatunkat az induló járatok között. Zavartan nézett egymásra az utazóközönség. Amikor a peronon az induló vonatokat végigjártuk, kiderült, hogy a mi buszunkat nem várta meg a vonat, hanem elment. Amikor pedig a személyzettől szerettünk volna érdeklődni, hogy akkor hogyan jutunk el Kassára, széttárták a karjukat, és csak annyit mondtak: „hát, ma már nem megy vonat Kassára”.

Az egyetlen, amit a MÁV igen segítőkészen biztosított, az a lehetőség, hogy a miskolci vasútállomáson tölthettük volna az éjszakát, bár az állomás máskor bezár, most nyitva hagyták azoknak, akik ezt igényelték. Mázli csak, hogy indult Hatvanból Miskolcra vonat, amire felfértünk. Utána indul vonat Hidasnémetibe, ami ha minden jól megy, éjfélre ér oda. Viszont hogy onnan stoppal, gyalog vagy éppen sehogy nem jutunk Kassára, az senkit nem érdekel.

© MTI / MTVA / Jászai Csaba

A MÁV elnézést kért, de túl sok lett volna a késés, ha megvárja a buszt

Megkérdeztük a vasúttársaságot, megfelelően jártak-e el a kassai vonat esetében, mi ilyenkor a gyakorlat, és jár-e kártérítés az utasnak. A következőt válaszolták:

Az eddigi információk alapján a vasúttársaság nem járt el körültekintően a Kassára utazók szállítása során, ezért szeretnénk tőlük elnézést kérni. Az érintett nemzetközi utasoknak javasoljuk, hogy forduljanak a MÁV-START ügyfélszolgálatához, amely részletesen kivizsgálja a történteket és a kártérítési lehetőségeket.

Szeptember 13-án a Hernád IC-t pótló buszok utolsó járműve nyolcperces késéssel indult Budapestről, a Verseny utcából, majd az M3-as autópályán a forgalmi dugó miatt harminc perces késéssel érkezett Hatvanba, az utolsó előtti busszal együtt. Tehát az utolsó két autóbusz nem érkezett meg időben, ezért az utasai Hatvanból a 20:05-kor induló Hámor InterCity-vel utaztak tovább. A buszok késése miatt a csatlakozó vonatot azért nem váratta a vasúttársaság, mert annak harminc-negyven perces késést jelentett volna. Ezzel nemcsak a már felszállt, valamint a később felszálló utasoknak okozott volna késést, hanem a vonalon közlekedő többi járat menetrendje is felborult volna.

Nincs tudomásunk arról, hogy ebben az esetben ilyen panasszal fordultak volna az ügyfélszolgálathoz, de ezt természetesen még megtehetik.

© MTI / Mohai Balázs

Nem ment tovább a vonat Tiszafüredről, és aznap nem is volt több

A szerkesztőségünkhöz eljutott másik történet is tanulságos:

Debrecenből mentem Füzesabonyba, 18:20-kor indult a vonatpótló Balmazújvárosig, ott kellett átszállni a vonatra. Tiszafüreden a szokásosnál többet állt a járatom, nem lehetett tudni, mi történik. Kb. 50-en lehettünk a vonaton. Aztán jött az állomásfőnök, közölte, hogy nem megy tovább a vonat, sőt, aznap már egyáltalán nem megy vonat Füzesabonyba, másnap reggel 8 körül küldenek majd pótlást, az engedélyt addig nem adja ki a MÁV.

A telefonom 10%-on volt, a váróteremben kb. 3 méter magasan volt az egyetlen konnektor. Végül eljöttek értem autóval, és, ahogy láttam, másokért is. Voltak gyerekek is a vonaton, idősek is. Volt, akinek Füzesabonyból kellett volna még átszállnia az egri vagy pesti vonatra.

© MTI / MTVA / Jászai Csaba

Újszászról Tiszakécskére? Minden nap egy idegesség

Az alábbi történetet pedig a Közlekedő Tömeg kapta egyik olvasójától, és továbbította a hvg.hu-nak:

Barátnőm Újszászról jár haza Tiszakécskére az iskolából. Két dolog érdekes a történet szempontjából: Először is Szolnokról Kecskemét felé kétóránként jár csak a vonat. Másodszor pedig Szolnokon 4 perc marad az átszállásra. Extra érdekesség: a Szolnokra tartó vonat rendszeresen késik. Ezek tudatában könnyen ki lehet találni, hogy minden hazaút egy nagy rakás idegeskedés, hogy meglesz-e a vonat, vagy lehet két órát malmozni Szolnokon. Amikor pedig a jegyvizsgálót megkéri, hogy szóljon már oda Szolnokra, hogy várjanak, ne indítsák el a vonatot, akkor legjobb esetben is csak egy SMS lesz belőle, amit aztán nem olvas el (időben) senki.

A másik, elég hasonló szituáció, ugyanaz a vonal, csak ez velem történt. Szolnokról Tiszakécske felé az utolsó vonat 19:31-kor indul. Nekem még a munkából is hamarabb el kell jönnöm, hogy el tudjam érni, viszont miután a Budapest Keleti – Szolnok vonat is 40+ percet késett, az utolsó vonat is elment, mire Szolnokra értem. Még szerencse, hogy biciklivel járok, így nem kellett ott aludnom Szolnokon, le tudtam tekerni azt a 30 kilométert.

© MTI / MTVA / Jászai Csaba

Közlekedő Tömeg: a MÁV-dolgozók sem tudják, melyik vonatnak kell várnia

Alapszabályként megállapítható, hogy a fővonalon közlekedő vonatokat a mellékvonalon induló vonatoknak általában be kellene várniuk, de fordítva nem, a fővonal a legritkább esetben várja be a mellékvonalon közlekedő késő járatot. De hát az is észszerű lenne, hogy a vonat megvárja az egy szakaszon azt helyettesítő összes pótlóbuszát, de mint láthatjuk a kassai esetben, ez sincs mindig így sajnos.

Az is alapvetésnek mondható, hogy az alacsonyabb rangú vonat általában bevárja a magasabb rangút – tehát a személyvonatoknak például várniuk kell az intercitykre. Fordítva ez sem igaz, IC a legritkább esetben vár be másik vonatot. De persze semmi sem ilyen egyszerű, mindenre vannak kivételek, nem is ritkán.

A Közlekedő Tömeg szerint a MÁV-nak van egy belső utasítása, amely előírja, mely járatok között, és hány perces késésig kell biztosítaniuk a csatlakozásokat. Azonban ez a lista nem nyilvános, az utasok, de még a jegyvizsgálók sem férnek hozzá.

Ráadásul gyakran előfordul, hogy a menetirányítók sem tartják be ezeket a szabályokat, és a vonatokat egyedileg arra utasítják, hogy mégse várják be egymást. Az utasok tehát sosem lehetnek biztosak abban, hogy az átszállás során valóban megvárja őket a másik vonat –

magyarázza a Közlekedő Tömeg a hvg.hu-nak. Az egyesület szerint a MÁV-nak nyilvánosságra kellene hoznia a csatlakozó vonatok jegyzékét, hogy az utasok útvonaluk tervezése során tudják, mely járatoknál van biztosítva a csatlakozás, és melyek esetében nem. A MÁV-nak továbbá minden ilyen vonatnál maradéktalanul gondoskodnia kellene a csatlakozás biztosításáról.

© MTI / Mohai Balázs

Ha elmegy az utolsó vonat, a MÁV köteles szállást biztosítani, vagy megtéríteni azt

Ha abban nem is lehetünk biztosak, hogy átszálláskor megvár-e a vonatunk egy nagyobb késés esetén, abban legalább igen, hogy ha ez volt aznap az utolsó vonat a célállomásunkra, akkor ilyen esetben jogunk van szállást keresni magunknak, és azt utólag megtéríttetni a MÁV-val az ügyfélszolgálaton keresztül – biztosít minket a Közlekedő Tömeg. Ezt kérdésünkre a MÁV is megerősítette. Azt írják,

amennyiben az utas a késés miatt a nap utolsó csatlakozását mulasztotta el a célállomására, akkor a vasúttársaság az észszerű szállásköltségeket megtéríti, ekkor azonban a szállásköltségen felül további átalány-kártérítés nem illeti meg. Ilyen igények felmerülése esetén az utas az ügyfélszolgálathoz fordulhat.

A szállásszerzés persze nem mindig egyszerű, ha egy kisebb településen ér minket az éjszaka, egyáltalán nem biztos, hogy találunk alvóhelyet. Ilyenkor természetesen kérhetjük azt is, hogy hagyják nyitva nekünk az állomást, de ez szintén nem feltétlenül biztonságos megoldás.

Ennél jobb a helyzet, hogyha Budapesten késsük le a napi utolsó csatlakozást,