[{"available":true,"c_guid":"a8528796-d6d5-49a4-bc7b-c5be71b488db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Használ-e bármennyit az a büntetésből kiadott házi feladat, ha egy diáknak ötvenszer le kell írnia ugyanazt a mondatot? És egyáltalán miért büntetendő, hogy osztálytársának enni adott? Nagy vitát indított egy Facebook-poszt. ","shortLead":"Használ-e bármennyit az a büntetésből kiadott házi feladat, ha egy diáknak ötvenszer le kell írnia ugyanazt a mondatot...","id":"20190930_Nem_etetem_az_osztalytarsamat__ezt_a_mondatot_kellett_50szer_lekormolnie_egy_negyedikes_diaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8528796-d6d5-49a4-bc7b-c5be71b488db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b555080-ce84-49c3-a5d5-3152fc139f30","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Nem_etetem_az_osztalytarsamat__ezt_a_mondatot_kellett_50szer_lekormolnie_egy_negyedikes_diaknak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:07","title":"„Nem etetem az osztálytársamat” – ezt a mondatot kellett ötvenszer lekörmölnie egy negyedikes diáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e1434b-4cfa-4e6a-b072-c1d76a33826e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A portugál kommunisták éves ünnepén, Amorában Szász Lilla fotográfus, az ő képein mutatjuk be, hogyan rajonganak a dél-európai országban a szélsőbaloldali eszmékért.","shortLead":"A portugál kommunisták éves ünnepén, Amorában Szász Lilla fotográfus, az ő képein mutatjuk be, hogyan rajonganak...","id":"20190929_pcp_avante_portuglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5e1434b-4cfa-4e6a-b072-c1d76a33826e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5355fe-d6bd-406e-bf1c-508d944d21b9","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_pcp_avante_portuglia","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:50","title":"Ott jártunk, ahol sikk Marxért és Engelsért rajongani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c8b779-ccd7-44b3-9c54-e8a9665d22a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte egyetlen épp métere sincs a Borsod megyei Galvácsra vezető útnak – erre panaszkodnak az RTL Klub Híradójában megszólaló helyiek","shortLead":"Szinte egyetlen épp métere sincs a Borsod megyei Galvácsra vezető útnak – erre panaszkodnak az RTL Klub Híradójában...","id":"20190929_Katyu_katyu_hatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15c8b779-ccd7-44b3-9c54-e8a9665d22a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b5b86d-72e1-4565-980e-d06a150f0039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Katyu_katyu_hatan","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:36","title":"Kátyú kátyú hátán - megelégelték a galvácsiak a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt markológép segítsége nélkül az árokba borulhatott volna a mentőautó.","shortLead":"A kompakt markológép segítsége nélkül az árokba borulhatott volna a mentőautó.","id":"20190930_a_nap_fotoja_markologep_segitett_a_szulo_not_szallito_mentoautonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f75eec9-c9d3-4815-a69d-a486f109edf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db23543a-a588-4481-ad3d-34e77ea6b9e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_a_nap_fotoja_markologep_segitett_a_szulo_not_szallito_mentoautonak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 06:41","title":"A nap fotója: markológép segített a szülő nőt szállító mentőautónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már több hamisítvány kerül piacra, mint igazi az olasz sajtból, a szövetség szerint Magyarországról is.","shortLead":"Már több hamisítvány kerül piacra, mint igazi az olasz sajtból, a szövetség szerint Magyarországról is.","id":"20190928_parmezan_hamisitvany_coldiretti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4242d5a-a4a1-4b9a-b5af-315f7ee98eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b5bae5-1b55-48d2-a7cc-8465a6de8240","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_parmezan_hamisitvany_coldiretti","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:20","title":"Szereti a parmezánt? Elég rossz hírünk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fc7573-adec-49eb-b8ec-c411ec4ed758","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu kriptovaluta-sorozatának újabb részében a második vonalat térképeztük fel, és noha a bitcoin igazi versenytársát egyelőre nem látni, azért itt is elképesztő összegekkel találkozunk.","shortLead":"A hvg.hu kriptovaluta-sorozatának újabb részében a második vonalat térképeztük fel, és noha a bitcoin igazi...","id":"20190929_Milliardos_tronkovetelok_akik_a_bitcoinnal_harcba_szallnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37fc7573-adec-49eb-b8ec-c411ec4ed758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9f072e-c9f1-4f50-b750-a388848c5d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Milliardos_tronkovetelok_akik_a_bitcoinnal_harcba_szallnak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:20","title":"Milliárdos trónkövetelők: akik a bitcoinnal harcba szállnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fiktív kampányrendezvényekért fizetett volna egy vállalkozónak, az ügy tárgyalását elnapolták az önkormányzati választások utánra.\r

\r

","shortLead":"Fiktív kampányrendezvényekért fizetett volna egy vállalkozónak, az ügy tárgyalását elnapolták az önkormányzati...","id":"20190928_Csak_a_valasztasok_utan_kell_birosag_ele_allnia_a_vesztegetesi_ugybe_keveredett_OROelnoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b018af6-c1c2-4e36-98ef-b592b191267e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_Csak_a_valasztasok_utan_kell_birosag_ele_allnia_a_vesztegetesi_ugybe_keveredett_OROelnoknek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 16:44","title":"Csak a választások után kell bíróság elé állnia a vesztegetési ügybe keveredett ORÖ-elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2697adc-c674-42aa-8eab-f763332f42b3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az új lakossági állampapír bevezetésének egyik célja – állítólag – a „párnaciha-pénzek” bevonása volt az államadósság finanszírozásába. Na, ez nem nagyon jött össze. Ettől még a Magyar Állampapír Plusz alaposan átrendezte az értékpapírpiacot.","shortLead":"Az új lakossági állampapír bevezetésének egyik célja – állítólag – a „párnaciha-pénzek” bevonása volt az államadósság...","id":"20190930_Egy_szuk_kor_ugyeskedik_a_szuperkotvennyel_a_tomegek_penze_alig_mozdul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2697adc-c674-42aa-8eab-f763332f42b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f66454-ca85-4675-82bb-1c583b445fb9","keywords":null,"link":"/360/20190930_Egy_szuk_kor_ugyeskedik_a_szuperkotvennyel_a_tomegek_penze_alig_mozdul","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:00","title":"Egy szűk kör ügyeskedik a szuperkötvénnyel, a tömegek pénze alig mozdul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]