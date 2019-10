Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új életet akar kezdeni, ezért inkább volt férje vezetéknevét használja. ","shortLead":"Új életet akar kezdeni, ezért inkább volt férje vezetéknevét használja. ","id":"20190930_Nevet_valtott_Eva_Rezesova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf78ace0-7cea-49f3-8957-c29803659c79","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Nevet_valtott_Eva_Rezesova","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:09","title":"Nevet váltott Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45f9492-72af-4b3a-89ad-2cb2c6480193","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Rengeteg adatot tárolunk a telefonjainkon, amelyek könnyen rossz kezekbe kerülhetnek. Adunk néhány tanácsot, amivel biztonságban tudhatja az érzékeny információkat. \r

","shortLead":"Rengeteg adatot tárolunk a telefonjainkon, amelyek könnyen rossz kezekbe kerülhetnek. Adunk néhány tanácsot, amivel...","id":"samsungbch_20190929_mobilbiztonsag_tippek_hacker_adat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c45f9492-72af-4b3a-89ad-2cb2c6480193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ca57ee-d773-476a-95f2-5140fb822357","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190929_mobilbiztonsag_tippek_hacker_adat","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:30","title":"Van 10 jótanácsunk, ha szeretné biztonságban tudni mobilos adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament jogi bizottsága nem változtatta meg döntését: továbbra is összeférhetetlennek tartják Trócsányi Lászlót a biztosi posztra. Trócsányi megdöbbent, szerinte nyilvánvaló igazságtalanság történt. ","shortLead":"Az Európai Parlament jogi bizottsága nem változtatta meg döntését: továbbra is összeférhetetlennek tartják Trócsányi...","id":"20190930_Trocsanyi_Laszlo_juri_biztos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d64e3bf-4bff-4804-b950-b6a2c6a07d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Trocsanyi_Laszlo_juri_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:55","title":"Trócsányit megint leszavazták, egyre távolabb a biztosi poszttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kezdenek elvadulni a tüntetések, gyújtogatás, vandalizmus mellett nő a rendőri erőszak is. Már 15 sérültje van a kedden kezdődött tüntetéseknek. Egy embert elütött egy civil autó.\r

\r

","shortLead":"Kezdenek elvadulni a tüntetések, gyújtogatás, vandalizmus mellett nő a rendőri erőszak is. Már 15 sérültje van a kedden...","id":"20191001_Mellbe_lottek_a_rendorok_egy_ferfit_a_hongkongi_tuntetesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49945eef-6073-491b-a792-6291aa01d3c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Mellbe_lottek_a_rendorok_egy_ferfit_a_hongkongi_tuntetesen","timestamp":"2019. október. 01. 12:14","title":"Mellbe lőttek a rendőrök egy férfit a hongkongi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bojtár utcát teljes szélességében lezárták.","shortLead":"A Bojtár utcát teljes szélességében lezárták.","id":"20191001_Betonmixerbe_csapodott_egy_auto_a_III_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb512d8-5285-480a-8801-6f556a6861ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Betonmixerbe_csapodott_egy_auto_a_III_keruletben","timestamp":"2019. október. 01. 07:15","title":"Betonmixerbe csapódott egy autó a III. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"A családok jelentős része nem engedheti meg magának, hogy új házat vagy lakást vásároljon, ha kinővik a régi otthonukat, ezért ha van rá lehetőségük, a meglévő ingatlanjukat bővítik inkább. Erre csok vissza nem térítendő támogatást is igénybe vehetnek. De mi számít bővítésnek a csok szempontjából, milyen számlákat kell benyújtani, és hogyan kell a csok-ot bővítés esetén megigényelni? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat. ","shortLead":"A családok jelentős része nem engedheti meg magának, hogy új házat vagy lakást vásároljon, ha kinővik a régi...","id":"20191001_Hogyan_es_kik_igenyelhetnek_csokot_lakas_vagy_hazbovitesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78cd5617-a244-49e8-9830-64961644a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9b361e-dcc7-4ee9-b7f9-8249790f8ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_Hogyan_es_kik_igenyelhetnek_csokot_lakas_vagy_hazbovitesre","timestamp":"2019. október. 01. 14:51","title":"Hogyan és kik igényelhetnek csok-ot lakás- vagy házbővítésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e84231c-d99c-4723-9004-db8627c21cb7","c_author":"","category":"360","description":"Több hónapja gyűlik a hulladék a felcsúti Pancho Arénától néhány száz méterre, ahol a környező településekről szemetet szállító cég telephelye van. A háttérben fideszes belharc is dúl, amelyben Mészáros Lőrinc feleségének, Mészárosné Kelemen Beatrixnak a pártfogoltja áll nyerésre.","shortLead":"Több hónapja gyűlik a hulladék a felcsúti Pancho Arénától néhány száz méterre, ahol a környező településekről szemetet...","id":"20190930_Megkapirgaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e84231c-d99c-4723-9004-db8627c21cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc254381-d951-4722-be90-dd00aa3deb72","keywords":null,"link":"/360/20190930_Megkapirgaltak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:40","title":"Mészáros- és Pancho Aréna-közeli szeméthegy borzolhatja a kedélyeket Felcsúton és Bicskén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője szerint a felvételen, amelyen Karácsony Gergely hallható, nem egyetlen elnökségi ülés részletei hallhatók.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője szerint a felvételen, amelyen Karácsony Gergely hallható, nem egyetlen elnökségi ülés részletei...","id":"20190930_parbeszed_fidesz_karacsony_gergely_hangfelvetel_szabo_timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8e24e1-b15c-4ed5-aa0c-04010c9cdc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_parbeszed_fidesz_karacsony_gergely_hangfelvetel_szabo_timea","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:41","title":"Szabó Tímea: A Fidesz érdeke, hogy ellenzéki képviselőket hallgassanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]