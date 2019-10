Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Melinda Gates, a Microsoft-alapító Bill Gates felesége bejelentette, hogy egymilliárd dollárt szán a nők egyenjogúságának segítésére az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Melinda Gates, a Microsoft-alapító Bill Gates felesége bejelentette, hogy egymilliárd dollárt szán a nők...","id":"20191003_bill_gates_felesege_melinda_gates_nok_egyenjogusag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7406488e-89b9-4582-a8d3-295af5d79f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1d80a5-a0f1-4ba7-9431-aa96fb66c5de","keywords":null,"link":"/elet/20191003_bill_gates_felesege_melinda_gates_nok_egyenjogusag","timestamp":"2019. október. 03. 10:50","title":"Bill Gates felesége egymilliárd dollárt költ a női egyenjogúságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ugyanis csupán egyetlen indulót vettek nyilvántartásba az október 13-i önkormányzati választásra.","shortLead":"Ugyanis csupán egyetlen indulót vettek nyilvántartásba az október 13-i önkormányzati választásra.","id":"20191003_onkormanyzati_valasztas_polgarmesterjelolt_szavazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25647c18-881e-46b2-ae59-55edf0eb9e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_onkormanyzati_valasztas_polgarmesterjelolt_szavazat","timestamp":"2019. október. 03. 06:40","title":"A települések közel harmadán egyetlen érvényes szavazattal polgármester lehet a jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2d109-0041-43c8-b7a5-b4bba2e95c16","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem nagyon lehet tovább várni a bemutatóval, mert sorban állnak a további modellek. ","shortLead":"Nem nagyon lehet tovább várni a bemutatóval, mert sorban állnak a további modellek. ","id":"20191003_Dupla_csuszas_utan_ket_het_mulva_itt_a_Volkswagen_Golf_8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64e2d109-0041-43c8-b7a5-b4bba2e95c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbced2e-cd2f-4c93-9e9f-6875553a1805","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Dupla_csuszas_utan_ket_het_mulva_itt_a_Volkswagen_Golf_8","timestamp":"2019. október. 03. 15:28","title":"Dupla csúszás után, két hét múlva itt a Volkswagen Golf 8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14a7e19-ce78-4d9e-b411-05bae314301d","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Nőügyekben aktív, a környezetvédelemben következetes, már csak a verseskötetéhez kell bátorságot gyűjtenie. Villáminterjú Döbrösi Laurával.\r

","shortLead":"Nőügyekben aktív, a környezetvédelemben következetes, már csak a verseskötetéhez kell bátorságot gyűjtenie...","id":"20191001_Dobrosi_Laura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f14a7e19-ce78-4d9e-b411-05bae314301d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5897db20-1ea3-4f74-bfe3-89708388d2ac","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191001_Dobrosi_Laura","timestamp":"2019. október. 02. 10:20","title":"Döbrösi Laura: A stresszhelyzetek szuperővel ruháznak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok vezetnek a felmondásukhoz.","shortLead":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok...","id":"20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea6ab1b-b781-4e51-ae24-c773be353358","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","timestamp":"2019. október. 02. 09:07","title":"Céges buli helyett teljesítménybónusz kell a munkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy 2014 óta folyó vita ért véget az Alkotmánybíróságon: Simon Miklós Fidesz-képviselő panaszát érdemi vizsgálat nélkül visszautasították.","shortLead":"Egy 2014 óta folyó vita ért véget az Alkotmánybíróságon: Simon Miklós Fidesz-képviselő panaszát érdemi vizsgálat nélkül...","id":"20191002_alkotmanybirosag_simon_miklos_helmeczy_laszlo_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763f6fb6-0fe0-45c9-b612-a7f931b0ef99","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_alkotmanybirosag_simon_miklos_helmeczy_laszlo_vita","timestamp":"2019. október. 02. 07:46","title":"Ab: Két politikus viszálya nem alkotmányossági ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A másik két meghívott pályázó még ennél is milliárdokkal drágábban vállalta volna a munkát.","shortLead":"A másik két meghívott pályázó még ennél is milliárdokkal drágábban vállalta volna a munkát.","id":"20191002_west_hungaria_bau_kezilabdacsarnok_szeged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7069db6b-6615-4239-af5b-9cbc4e5342d9","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_west_hungaria_bau_kezilabdacsarnok_szeged","timestamp":"2019. október. 02. 15:08","title":"Tiborcz üzlettársa építi a 27 milliárdos kézilabdacsarnokot Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte a Párbeszéd tagjai egymás beszédeit veszik fel. ","shortLead":"Tarlós arról is beszélt, hogy szerinte a Párbeszéd tagjai egymás beszédeit veszik fel. ","id":"20191001_Tarlos_Nem_kertem_a_Fidelitast_a_rendezvenyek_megzavarasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3eee02f-77aa-42d7-9d4e-b7505642a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6584f6-8652-4b18-8309-652cc8ab41ac","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Tarlos_Nem_kertem_a_Fidelitast_a_rendezvenyek_megzavarasara","timestamp":"2019. október. 01. 16:57","title":"Tarlós: Nem kértem a Fidelitast a rendezvények megzavarására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]