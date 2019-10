Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy vájár meghalt és kilenc társa megsérült csütörtökön a dél-lengyelországi Bielszowice szénbányában egy földmozgás miatt.","shortLead":"Egy vájár meghalt és kilenc társa megsérült csütörtökön a dél-lengyelországi Bielszowice szénbányában egy földmozgás...","id":"20191003_Sulyos_banyabaleset_tortent_Lengyelorszagban_egy_foldrenges_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4379ff3-910d-4116-9468-d8f9fb2d28dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f625b5d0-2524-4ecc-9688-00b58ebed04e","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Sulyos_banyabaleset_tortent_Lengyelorszagban_egy_foldrenges_miatt","timestamp":"2019. október. 03. 19:51","title":"Súlyos bányabaleset történt Lengyelországban egy földrengés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Simonka György falujában, Pusztaottlakán lefutott a választás, ugyanis kizárólag a fideszes polgármester indul, csak képviselő-jelöltségért indul két független, hogy legalább kicsit ráláthasson arra, mi történik ott, ahol alig van nyoma a több milliárd forintnyi uniós pénznek. Megnéztük, Simonka büntetőügye hogyan rajzolta át a választási térképet.","shortLead":"Simonka György falujában, Pusztaottlakán lefutott a választás, ugyanis kizárólag a fideszes polgármester indul, csak...","id":"20191005_Simonka_Gyorgy_megy_de_a_hatorszag_marad_Bekesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7300b87-dba5-44ad-9447-94911b0990dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Simonka_Gyorgy_megy_de_a_hatorszag_marad_Bekesben","timestamp":"2019. október. 05. 07:00","title":"Simonka György megy, de a hátország marad Békésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d28d5a-5a15-4563-b14b-7bcf2db91d30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A várhatóan jövőre életbe lépő törvénynek sokan örülnek, de bőven akadnak olyanok is, akik ellenzik.","shortLead":"A várhatóan jövőre életbe lépő törvénynek sokan örülnek, de bőven akadnak olyanok is, akik ellenzik.","id":"20191004_skocia_gyermekbantalmazas_torveny_pofon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d28d5a-5a15-4563-b14b-7bcf2db91d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8464dc-6ff3-4762-bc5e-3aa97d2d2272","keywords":null,"link":"/elet/20191004_skocia_gyermekbantalmazas_torveny_pofon","timestamp":"2019. október. 04. 16:44","title":"A szülői pofon is bűncselekménynek fog számítani Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt EP-képviselő lehetne Budapest brüsszeli irodájának vezetője. ","shortLead":"A volt EP-képviselő lehetne Budapest brüsszeli irodájának vezetője. ","id":"20191004_javor_benedek_karacsony_gergely_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afe153a9-1ebd-4935-b7a1-2c2a39041bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d79ac43-9152-43df-87d7-b323e093449b","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_javor_benedek_karacsony_gergely_kampany","timestamp":"2019. október. 04. 19:19","title":"Brüsszelben adna munkát Jávor Benedeknek Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef258333-c457-4362-8011-4998b0f10ed3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriásbüntetést kapott a Brokernet-utód Quantis, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is befagyasztották. Sok ügyfél járhatott pórul.","shortLead":"Óriásbüntetést kapott a Brokernet-utód Quantis, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is...","id":"20191003_Nagy_tulelo_a_Brokernet_utodja_de_az_MNB_buntetesei_bajba_sodorhatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef258333-c457-4362-8011-4998b0f10ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b562bc-c3ec-4032-8764-03d6915be036","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_Nagy_tulelo_a_Brokernet_utodja_de_az_MNB_buntetesei_bajba_sodorhatjak","timestamp":"2019. október. 03. 16:32","title":"Nagy túlélő a Brokernet utódja, de az MNB büntetései bajba sodorhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Itt a vége: januártól végleg lezárul az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) 17 éves története. Utánajártunk, mit kell tennie annak, aki még nem váltott. ","shortLead":"Itt a vége: januártól végleg lezárul az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) 17 éves története. Utánajártunk, mit kell...","id":"20191004_eva_2020_megszunes_kata_kiva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8826efe-e9ee-435b-bfd4-5ff5c1f3307c","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_eva_2020_megszunes_kata_kiva","timestamp":"2019. október. 04. 17:00","title":"Könnyű vége lesz az egykor népszerű evának, de nem árt odafigyelni a váltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c2e6c1-973d-4217-85fd-a10d6902cb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire ideér, már nem lesz hurrikán, rendkívüli időjárási jelenségre nem kell készülni.","shortLead":"Mire ideér, már nem lesz hurrikán, rendkívüli időjárási jelenségre nem kell készülni.","id":"20191004_lorenzo_hurrikan_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7c2e6c1-973d-4217-85fd-a10d6902cb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82cd481-8994-4da4-ac33-32c7bbb6a25d","keywords":null,"link":"/elet/20191004_lorenzo_hurrikan_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. október. 04. 15:09","title":"Magyarországra is eljön a megszelídült Lorenzo hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt sem tudták eldönteni, mi legyen a következő lépés. ","shortLead":"A józsefvárosi ellenzék közös polgármester-jelöltje még nem látta a nyomozást megszüntető határozatot, így egyelőre azt...","id":"20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a065671c-0b36-4348-8083-62ac34d8bddb","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Piko_Andras_Szemelyes_bocsanatkerest_varunk_Kocsis_Matetol","timestamp":"2019. október. 03. 17:23","title":"Pikó András: Személyes bocsánatkérést várunk Kocsis Mátétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]