Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08f71a8b-d93d-486a-bcc4-60943a45531c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 10 ezer fősnél nagyobb városokban élők 38 százaléka viszont semmiképp sem szavazna át. ","shortLead":"A 10 ezer fősnél nagyobb városokban élők 38 százaléka viszont semmiképp sem szavazna át. ","id":"20191007_fidesz_ellenzek_zavecz_research_kutatas_felmeres_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08f71a8b-d93d-486a-bcc4-60943a45531c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f849ab0-2dfe-4727-92c5-a7ff4783d88b","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_fidesz_ellenzek_zavecz_research_kutatas_felmeres_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. október. 07. 09:26","title":"A nagyvárosi fideszesek közel fele hajlandó lenne ellenzéki polgármesterre szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d162cd98-1ef8-4fe5-83f0-647ea04228a8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Próbára teheti Tunézia jogrendszerét, ha az elnökválasztás mai második fordulóját Nabíl Karui médiamágnás nyeri meg, aki jelenleg börtönben ül.","shortLead":"Próbára teheti Tunézia jogrendszerét, ha az elnökválasztás mai második fordulóját Nabíl Karui médiamágnás nyeri meg...","id":"201940_nabil_karui_tunezia_bortonbe_zart_elnokjeloltje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d162cd98-1ef8-4fe5-83f0-647ea04228a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24be9f7c-ed93-4d72-9b9d-f30238664f05","keywords":null,"link":"/360/201940_nabil_karui_tunezia_bortonbe_zart_elnokjeloltje","timestamp":"2019. október. 06. 09:00","title":"Példátlan, ami a tunéziai elnökválasztás döntőjében történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"November 8-án Tutanhamon sírjának kapui megnyílnak a látogatók előtt – mégpedig Budapesten.\r

\r

","shortLead":"November 8-án Tutanhamon sírjának kapui megnyílnak a látogatók előtt – mégpedig Budapesten.\r

\r

","id":"20191007_Budapestre_erkezik_a_Tutanhamon_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76914443-13a5-4420-a42c-a0aadddfa383","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Budapestre_erkezik_a_Tutanhamon_kiallitas","timestamp":"2019. október. 07. 10:10","title":"A felfedezők bőrébe bújthatunk: Budapestre érkezik a Tutanhamon-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A győri polgármester ügyének újabb fejleménye, durván dráguló sertéshús és magyar aranyak a Duna Arénában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A győri polgármester ügyének újabb fejleménye, durván dráguló sertéshús és magyar aranyak a Duna Arénában. Ez a hvg360...","id":"20191007_Radar_360_Tarlosrol_megvan_a_budapestiek_velemenyeTrump_pacban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638089d9-6276-427f-84c6-df3aedf4ed9d","keywords":null,"link":"/360/20191007_Radar_360_Tarlosrol_megvan_a_budapestiek_velemenyeTrump_pacban","timestamp":"2019. október. 07. 08:00","title":"Radar 360: Megvan a budapestiek véleménye Tarlósról, Trump pácban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50dfc496-6864-4a51-b2fa-1f07e35cbfc7","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Miközben a mozivásznat ellepték a gyilkos bohócok, a legtöbb felnőtt a bohócot még mindig a gyerekek szórakozásával asszociálja. Pedig a legtöbb gyerek nem szereti a bohócokat, sőt a felnőttek sem. És erre meg is van a jó okuk. ","shortLead":"Miközben a mozivásznat ellepték a gyilkos bohócok, a legtöbb felnőtt a bohócot még mindig a gyerekek szórakozásával...","id":"20191005_Miert_olyan_felelmetesek_a_bohocok_Joker_Pennywise_horror","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50dfc496-6864-4a51-b2fa-1f07e35cbfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2b44e1-56c4-4ff0-8128-f1a48332e893","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Miert_olyan_felelmetesek_a_bohocok_Joker_Pennywise_horror","timestamp":"2019. október. 05. 20:00","title":"Miért olyan félelmetesek a bohócok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db10dd2-84e1-4152-9915-cc87b3cc054d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Krusovszky Dénes ezen a héten rendhagyóan indult neki összefoglalójának.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191006_En_hetem_Kruszovszky_Denes_es_a_reszakadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9db10dd2-84e1-4152-9915-cc87b3cc054d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75c096b-ff5e-488b-9ac0-21a365ea36b3","keywords":null,"link":"/360/20191006_En_hetem_Kruszovszky_Denes_es_a_reszakadas","timestamp":"2019. október. 06. 19:00","title":"Az én hetem: Kruszovszky Dénes és a félreolvasott szavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baff66dd-3a1b-4eae-bf7a-b5e81d0916a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit zene egyik legsokoldalúbb, legbriliánsabb dobosának tartották. Ginger Baker 80 éves volt. ","shortLead":"A brit zene egyik legsokoldalúbb, legbriliánsabb dobosának tartották. Ginger Baker 80 éves volt. ","id":"20191006_ginger_baker_cream_legendas_dobos_elhunyt_gyasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baff66dd-3a1b-4eae-bf7a-b5e81d0916a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba922db6-686d-4ced-9cc8-bd3af8c4770d","keywords":null,"link":"/kultura/20191006_ginger_baker_cream_legendas_dobos_elhunyt_gyasz","timestamp":"2019. október. 06. 14:05","title":"Meghalt Ginger Baker, a Cream legendás dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442edb3-c29e-4d2b-b95a-f564413168f0","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ha nem is a meleg vizet, de a langyosat megint fel akarják találni az autógyárak. A legeurópaibb autótípus az ötajtós kompakt, amelyekből most ügyes trükkökkel próbálnak crossoveres divatverziókat kreálni. Ilyen a Ford Focus Active is. ","shortLead":"Ha nem is a meleg vizet, de a langyosat megint fel akarják találni az autógyárak. A legeurópaibb autótípus az ötajtós...","id":"20191006_ford_focus_active_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9442edb3-c29e-4d2b-b95a-f564413168f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928a6abb-de60-4154-8cf8-35fec878b869","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_ford_focus_active_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. október. 06. 17:00","title":"Kicsikét durvább: teszten a Ford Focus Active","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]