[{"available":true,"c_guid":"ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból. Elkezdték hát nyomni a dudát.","shortLead":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból...","id":"20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5792dd-57f5-40a5-a143-a486193b0149","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","timestamp":"2019. október. 06. 12:54","title":"Ilyen az, amikor medvebocsok elfoglalják az autódat, és irtózatos zajt csapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darabig a vonatokon is pótdíj nélkül lehet jegyet venni.","shortLead":"Egy darabig a vonatokon is pótdíj nélkül lehet jegyet venni.","id":"20191007_mav_vasut_jegyrendszer_jegyvaltas_potdij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ed229b6-0968-4816-ad6f-f6e998462a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9acc4f3-4816-453b-b626-4eee614369f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_mav_vasut_jegyrendszer_jegyvaltas_potdij","timestamp":"2019. október. 07. 07:26","title":"Lelassult a jegyrendszer, engedményt tesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Turla nevű orosz hackercsoport képes módosítani a böngészők működését, hogy nyomon kövesse a titkosított adatcsomagokat.","shortLead":"A Turla nevű orosz hackercsoport képes módosítani a böngészők működését, hogy nyomon kövesse a titkosított...","id":"20191007_orosz_hacker_turla_kiberbiztonsag_bongeszo_modositasa_chrome_firefox","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564d0054-ccd1-4bae-b0f5-7f0b20a7c433","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_orosz_hacker_turla_kiberbiztonsag_bongeszo_modositasa_chrome_firefox","timestamp":"2019. október. 07. 09:33","title":"Kitaláltak egy új módszert a megfigyelésre az orosz hackerek, és nagyon nehéz kiszúrni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbb5321-8ed5-4e64-b142-3d6c88656566","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megnézték, mi történik, ha telefonálás közben véletlenül elejtjük a Samsung összehajtható mobilját. Vagy ha kinyitják \"néhányszor\".","shortLead":"Megnézték, mi történik, ha telefonálás közben véletlenül elejtjük a Samsung összehajtható mobilját. Vagy ha kinyitják...","id":"20191007_samsung_galaxy_fold_okostelefon_ejtesteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb5321-8ed5-4e64-b142-3d6c88656566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15229f2a-a367-417b-a07d-1c7c30184c23","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_samsung_galaxy_fold_okostelefon_ejtesteszt","timestamp":"2019. október. 07. 12:03","title":"Hogy bírja a a Samsung telefonja, ha 120 000 alkalommal kinyitják? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi választási iroda, amely a feljelentést tette a józsefvárosi ellenzék közös polgármester-elöltje és stábja ellen, nem volt hajlandó közölni Pikó Andrással, hogy mi alapján szüntették meg a nyomozást. Most kiderült. ","shortLead":"A VIII. kerületi választási iroda, amely a feljelentést tette a józsefvárosi ellenzék közös polgármester-elöltje és...","id":"20191006_piko_andras_kampany_onkormanyzati_valasztas_rendorseg_buncselekmeny_hianya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df42e2a-02ae-4cf0-aabd-b72cc312130e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb0810b-691f-4e19-b55c-e371e443a904","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_piko_andras_kampany_onkormanyzati_valasztas_rendorseg_buncselekmeny_hianya","timestamp":"2019. október. 06. 11:18","title":"Bűncselekmény hiányában szüntették meg a nyomozást Pikó Andrásék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d023e6f2-0d12-4e77-868b-501dc9cd3e78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar fejlesztés célja elvileg az lenne, hogy annak nyújtsanak lelki támaszt, aki valamilyen oknál fogva szorong sötétben, egyedül az utcán. Félő azonban, hogy sok esetben a valódi segítségnyújtás a hecchívások miatt elmarad.","shortLead":"A magyar fejlesztés célja elvileg az lenne, hogy annak nyújtsanak lelki támaszt, aki valamilyen oknál fogva szorong...","id":"20191006_telefonbetyarok_segitsegnyujtas_hazakisero_telefon_lelkisegely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d023e6f2-0d12-4e77-868b-501dc9cd3e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e11235-97bb-4b3f-9f80-f6910b50bb60","keywords":null,"link":"/elet/20191006_telefonbetyarok_segitsegnyujtas_hazakisero_telefon_lelkisegely","timestamp":"2019. október. 06. 14:21","title":"Telefonbetyárok züllesztik \"társadalmi szemetessé\" a Hazakísérő Telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","shortLead":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","id":"20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6102f-5f24-4ad7-b0ea-f6045f7c1cfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","timestamp":"2019. október. 06. 06:41","title":"740 millió forint ez a 34 éves szuperritka Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9512c7-ca93-48a7-875a-4bfa77fe6c11","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Göncz Árpád néhai köztársasági elnökre emlékeznek a hétvégén azokon a településeken, ahol a volt államfőről közteret neveztek el, szobrot, emléktáblát állítottak - közölte a Göncz Árpád Alapítvány, a megemlékezések kezdeményezője.","shortLead":"Göncz Árpád néhai köztársasági elnökre emlékeznek a hétvégén azokon a településeken, ahol a volt államfőről közteret...","id":"20191006_Nemcsak_a_vertanukrol_emlekeznek_meg_a_mai_napon_de_Goncz_Arpadrol_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f9512c7-ca93-48a7-875a-4bfa77fe6c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9cc0c8-4ae2-4049-87cc-5f5ad3866811","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Nemcsak_a_vertanukrol_emlekeznek_meg_a_mai_napon_de_Goncz_Arpadrol_is","timestamp":"2019. október. 06. 14:58","title":"Nemcsak a vértanúkról emlékeznek meg a mai napon, de Göncz Árpádról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]