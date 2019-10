Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átszámítva körülbelül 32 forint lesz.","shortLead":"Átszámítva körülbelül 32 forint lesz.","id":"20191009_320_szazalekkal_felemeltek_az_aram_arat_Zimbabweben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a07c2ca-4ff1-444f-b580-f9de6d23c156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23417c2f-442e-4687-bbb2-bde63e5dcfe1","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_320_szazalekkal_felemeltek_az_aram_arat_Zimbabweben","timestamp":"2019. október. 09. 11:48","title":"320 százalékkal emelték az áram árát Zimbabwében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6290a340-3ec4-412e-bc5a-8220276f448e","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Számla nélküli korcsolyaélezések, művészdrog, radikalizálódó délutáni szakkörök, orosz–német gengszterháború, 101 hulla az elmúlás sorrendjében. Kőhalmi Zoltán skandináv krimit írt, sajátos kitekintésekkel. ","shortLead":"Számla nélküli korcsolyaélezések, művészdrog, radikalizálódó délutáni szakkörök, orosz–német gengszterháború, 101 hulla...","id":"201940__kohalmi_zoltan__aferfi_aki_megolte__skandinisztan__eszaki_osszekoto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6290a340-3ec4-412e-bc5a-8220276f448e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb26176-c295-4f3d-bc62-93e3e67daf23","keywords":null,"link":"/360/201940__kohalmi_zoltan__aferfi_aki_megolte__skandinisztan__eszaki_osszekoto","timestamp":"2019. október. 09. 10:00","title":"\"Csak egy humorista vagyok, aki írt egy könyvet, és most várom, mekkora bajt okoztam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e393266e-9971-474f-ad96-77ca706f931d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolcvannégy éves korában, szerdán hajnalban elhunyt Vekerdy Tamás – közölte a pszichológus, író családja. Idén tavasszal Vekerdy azt mondta, egész életében a szabadságra törekedett. Mostanában már nem tett mást, mint sétált, olvasott, és elment előadásokat tartani. „Ha megkérnek, mindenféléket csinálok, mintha még élnék, de ez csak a látszat. Miért kéne olyan sokáig itt maradni?” – mondta áprilisban. ","shortLead":"Nyolcvannégy éves korában, szerdán hajnalban elhunyt Vekerdy Tamás – közölte a pszichológus, író családja. Idén...","id":"20191009_Meghalt_Vekerdy_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e393266e-9971-474f-ad96-77ca706f931d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42377f0-9b57-4f0d-a65f-ec8cb05cb421","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Meghalt_Vekerdy_Tamas","timestamp":"2019. október. 09. 09:50","title":"Meghalt Vekerdy Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13415759-d9a2-48ff-8ba3-74e97e88f5d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vajon a gyerek földi létének értelmét az adja, hogy kibontakoztassa magát? S a feladatunk csak az lehet, hogy segítsünk neki kibontakozni? Egyik korábbi írásával is emlékezünk a 84 éves korában elhunyt író, pszichológusra. ","shortLead":"Vajon a gyerek földi létének értelmét az adja, hogy kibontakoztassa magát? S a feladatunk csak az lehet, hogy segítsünk...","id":"20191009_Vekerdy_Tamas_A_gyerekkel_egyutteles_ket_alapelve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13415759-d9a2-48ff-8ba3-74e97e88f5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042685cd-f10d-486b-9168-cb3ed2ec0746","keywords":null,"link":"/360/20191009_Vekerdy_Tamas_A_gyerekkel_egyutteles_ket_alapelve","timestamp":"2019. október. 09. 11:20","title":"Vekerdy Tamás: A gyerekkel együttélés két alapelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 51-es főúton történt a baleset Dömsöd és Tass között.","shortLead":"Az 51-es főúton történt a baleset Dömsöd és Tass között.","id":"20191010_Arokba_csapodott_majd_fennakadt_egy_fan_egy_auto_Domsodnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ceff44-4f47-4c9c-8002-c160fa6d5546","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_Arokba_csapodott_majd_fennakadt_egy_fan_egy_auto_Domsodnel","timestamp":"2019. október. 10. 19:14","title":"Árokba csapódott, majd fennakadt egy fán egy autó Dömsödnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Félmillió dollárt is adhatnak egy aukción a Nirvana elhunyt frontemberének gitárjáért, de egy sor legendás zenész relikviáira is lehet licitálni.","shortLead":"Félmillió dollárt is adhatnak egy aukción a Nirvana elhunyt frontemberének gitárjáért, de egy sor legendás zenész...","id":"20191010_Kurt_Cobain_gitarjara_lehet_licitalni_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0943057c-c1c3-477a-8c91-cfb7e74b612f","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Kurt_Cobain_gitarjara_lehet_licitalni_New_Yorkban","timestamp":"2019. október. 10. 09:36","title":"Kurt Cobain gitárjára lehet licitálni New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac87c6fa-6bfb-4f28-ba65-eba6fe855201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pence határozottan állítja, hogy nem beszélt a \"Bidenek ügyéről\".","shortLead":"Mike Pence határozottan állítja, hogy nem beszélt a \"Bidenek ügyéről\".","id":"20191010_Nyilvanossagra_hozna_Zelenszkijjel_folytatott_telefonbeszelgeteseit_az_amerikai_alelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac87c6fa-6bfb-4f28-ba65-eba6fe855201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503cf2ae-f620-4367-abec-9f870dddac69","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Nyilvanossagra_hozna_Zelenszkijjel_folytatott_telefonbeszelgeteseit_az_amerikai_alelnok","timestamp":"2019. október. 10. 08:10","title":"Nyilvánosságra hozná Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetéseit az amerikai alelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee310ae-7eef-4612-b7f8-bb168677d4eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról beszélt a Fidesz polgármesterjelöltjének, hogy ellenséges közegben a kormánnyal nem lehet együttműködni.","shortLead":"Arról beszélt a Fidesz polgármesterjelöltjének, hogy ellenséges közegben a kormánnyal nem lehet együttműködni.","id":"20191009_Orban_Godollorol_Itt_van_a_hona_alatt_a_fovarosnak_es_szerencsetlenkedunk_vele__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee310ae-7eef-4612-b7f8-bb168677d4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e508239-28b7-4e92-a8de-2babd1165215","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Orban_Godollorol_Itt_van_a_hona_alatt_a_fovarosnak_es_szerencsetlenkedunk_vele__video","timestamp":"2019. október. 09. 09:10","title":"Orbán Gödöllőről: Itt van a hóna alatt a fővárosnak, és szerencsétlenkedünk vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]