Színarany luxusbankkártya készül az igazán igényeseknek, 7 millió forintba kerül

[{"available":true,"c_guid":"7feba410-5d82-4d67-b1ec-857d59c9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kirándulókat a vártól lefelé haladva érte baleset.","shortLead":"A kirándulókat a vártól lefelé haladva érte baleset.","id":"20191011_Turistak_szenvedtek_balesetet_a_visegradi_varnal_a_tuzoltok_hoztak_le_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7feba410-5d82-4d67-b1ec-857d59c9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba69ea6a-de9e-4720-ac40-55e979fe4919","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Turistak_szenvedtek_balesetet_a_visegradi_varnal_a_tuzoltok_hoztak_le_oket","timestamp":"2019. október. 11. 12:33","title":"Turisták szenvedtek balesetet a visegrádi várnál, a tűzoltók hozták le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a6b4f5-d477-4f83-97fd-44b4e026c2ab","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Az iskola betegít – vallotta, mondta, írta Vekerdy Tamás. Lehet olyan iskolát csinálni, ami, legalábbis kevésbé teszi ezt – vallotta, mondta, írta. És meg is mutatta.



","shortLead":"Az iskola betegít – vallotta, mondta, írta Vekerdy Tamás. Lehet olyan iskolát csinálni, ami, legalábbis kevésbé teszi...","id":"20191010_Vekerdy_pszichologia_popsztarja_es_a_kozoktatas_lelkiismerete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a6b4f5-d477-4f83-97fd-44b4e026c2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f20def5-2154-4e29-b2f9-2dc0a3f87360","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Vekerdy_pszichologia_popsztarja_es_a_kozoktatas_lelkiismerete","timestamp":"2019. október. 10. 20:00","title":"Vekerdy: a pszichológia popsztárja és a közoktatás lelkiismerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A harmadik helyen végzett a parlamenti választáson a Koszovót 12 éve kormányzó Koszovói Demokrata Párt, s egy eddig folyamatosan ellenzékben lévő, Albin Kurti vezette baloldali tömörülés kapta a legtöbb szavazatot.","shortLead":"A harmadik helyen végzett a parlamenti választáson a Koszovót 12 éve kormányzó Koszovói Demokrata Párt, s egy eddig...","id":"201941__koszovo__ellenzeki_gyozelem__rendbontobol_kormanyfo__uj_kezdet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c087f031-bee4-4818-bbb9-8f9c478b90ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2f6d22-90c3-4d48-8e37-c2a7aa87faf6","keywords":null,"link":"/360/201941__koszovo__ellenzeki_gyozelem__rendbontobol_kormanyfo__uj_kezdet","timestamp":"2019. október. 11. 11:01","title":"Háromszorosan börtönviselt politikusnak kell megvédenie Koszovót a csődtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kampányfőnöke Karácsony Gergelyről is beszélt, szerinte az ellenzéki főpolgármester-jelölt Budapestje úgy néz ki, hogy „lesz egy hatalmas őserdő, benne egy hatalmas kórház”.","shortLead":"A Fidesz kampányfőnöke Karácsony Gergelyről is beszélt, szerinte az ellenzéki főpolgármester-jelölt Budapestje úgy néz...","id":"20191010_kosa_lajos_borkai_zsolt_szexbotrany_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7182bb1e-833f-4071-a8bc-9f7e8f123012","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_kosa_lajos_borkai_zsolt_szexbotrany_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 10. 11:54","title":"Kósa Borkai botrányáról: Le fog ez csengeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Félmillió dollárt is adhatnak egy aukción a Nirvana elhunyt frontemberének gitárjáért, de egy sor legendás zenész relikviáira is lehet licitálni.","shortLead":"Félmillió dollárt is adhatnak egy aukción a Nirvana elhunyt frontemberének gitárjáért, de egy sor legendás zenész...","id":"20191010_Kurt_Cobain_gitarjara_lehet_licitalni_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0943057c-c1c3-477a-8c91-cfb7e74b612f","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Kurt_Cobain_gitarjara_lehet_licitalni_New_Yorkban","timestamp":"2019. október. 10. 09:36","title":"Kurt Cobain gitárjára lehet licitálni New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtökön, a részvények árának megfizetésével a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) 100 százalékos tulajdonosává vált, amivel lezárult az MGT üzletágának és állami tulajdonú részesedésének megvásárlása.","shortLead":"Az FGSZ Földgázszállító Zrt. csütörtökön, a részvények árának megfizetésével a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) 100...","id":"20191010_A_MOLcsoporthoz_tartozo_FGSZhez_kerult_a_Magyar_Gaz_Tranzit_Zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d664b4f-2359-4729-bba4-eb615b8b4b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_A_MOLcsoporthoz_tartozo_FGSZhez_kerult_a_Magyar_Gaz_Tranzit_Zrt","timestamp":"2019. október. 10. 19:20","title":"A MOL-hoz került a Magyar Gáz Tranzit Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4939bdcf-f4fe-4e52-aa44-d855d5dfbb53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Órákkal a légi támadások után a szárazföldi offenzíva is megindult a szíriai kurdok ellen.","shortLead":"Órákkal a légi támadások után a szárazföldi offenzíva is megindult a szíriai kurdok ellen.","id":"20191009_A_szarazfoldon_is_meginditotta_a_torok_hadsereg_a_tamadast_Sziriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4939bdcf-f4fe-4e52-aa44-d855d5dfbb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ff5fd7-3874-4c4a-99f8-3686ff10ee4e","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_A_szarazfoldon_is_meginditotta_a_torok_hadsereg_a_tamadast_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 09. 21:58","title":"A szárazföldön is megindította a török hadsereg a támadást Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1927138-b6d7-4cd2-bf72-521cb1ca99c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még szabadabb és nyersebb albumot rakott össze a túlfűtött energiáiról ismert alkotóközösség. A lemezt a hvg.hu-n mutatjuk be.","shortLead":"Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még szabadabb...","id":"20191010_Utmutatas_a_csillagoktol__Ethnofil_lemezpremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1927138-b6d7-4cd2-bf72-521cb1ca99c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4ac265-443a-40be-9401-a274c0a60bd7","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Utmutatas_a_csillagoktol__Ethnofil_lemezpremier","timestamp":"2019. október. 10. 15:55","title":"Útmutatás a csillagoktól – Ethnofil lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]