[{"available":true,"c_guid":"5d74ccce-e0f6-4d0a-86c4-ef57106ab8fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van a Youtube-on egy milliárdosok klubját gyűjtő csatorna, de a klubban eddig nem szerepelt egy 80-as évekbeli dal sem. Eddig.\r

\r

","shortLead":"Van a Youtube-on egy milliárdosok klubját gyűjtő csatorna, de a klubban eddig nem szerepelt egy 80-as évekbeli dal sem...","id":"20191018_Megvan_az_elso_dal_a_80as_evekbol_ami_atlepte_a_milliardos_nezettseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d74ccce-e0f6-4d0a-86c4-ef57106ab8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be17f33-c3da-40b1-8fef-6faefd885768","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Megvan_az_elso_dal_a_80as_evekbol_ami_atlepte_a_milliardos_nezettseget","timestamp":"2019. október. 18. 11:35","title":"Megvan az első dal a 80-as évekből, ami átlépte a milliárdos nézettséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről hálózná be internettel a Földet.","shortLead":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről...","id":"20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c90a144-7322-4a8e-9cbb-68409fbe9bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","timestamp":"2019. október. 18. 10:03","title":"Újabb 30 000 internetszóró műholdat telepítene az űrbe a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c5332f-dcce-4105-bba0-b2727cd6cc84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A midwayi ütközetben süllyedt el a most megtalált japán repülőgép-hordozó. A midwayi volt a 2. világháború egyik legnagyobb csatája, mindeddig csak egyetlen roncsot sikerült felfedezni.","shortLead":"A midwayi ütközetben süllyedt el a most megtalált japán repülőgép-hordozó. A midwayi volt a 2. világháború egyik...","id":"20191019_Video_55_km_melyen_talaltak_meg_egy_2_vilaghaboruban_elsullyesztett_japan_hadihajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94c5332f-dcce-4105-bba0-b2727cd6cc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690ff88e-f0fe-41da-ad79-0b4025fbbddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Video_55_km_melyen_talaltak_meg_egy_2_vilaghaboruban_elsullyesztett_japan_hadihajot","timestamp":"2019. október. 19. 15:15","title":"Videó: 5,5 km mélyen találtak meg egy, 2. világháborúban elsüllyesztett japán hadihajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig kétszer tervezték, szavaznak róla, de mindig visszakozás lett a dologból.","shortLead":"Eddig kétszer tervezték, szavaznak róla, de mindig visszakozás lett a dologból.","id":"20191018_A_Neppart_ismet_megprobalkozik_Hidveghi_Balazs_jelolesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23584d5d-8dec-430c-8e4c-be149bfdc0e3","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_A_Neppart_ismet_megprobalkozik_Hidveghi_Balazs_jelolesevel","timestamp":"2019. október. 18. 17:10","title":"A Néppárt ismét megpróbálkozik a fideszes Hidvéghi Balázs jelölésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ingyenesnek ígért buszozás, tüntető katalánok, mexikói horror. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Ingyenesnek ígért buszozás, tüntető katalánok, mexikói horror. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20191018_Radar_360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5137587c-ef64-4410-a36c-5f2fd8bf8767","keywords":null,"link":"/360/20191018_Radar_360","timestamp":"2019. október. 18. 17:30","title":"Radar 360: A nap, amikor Karácsony jogerősen nyert, Borkai vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e78980-0f3e-4941-89df-84e5c2239dbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott választás jöhet Szkopjéban az EU-csatlakozás elnapolása miatt","shortLead":"Előrehozott választás jöhet Szkopjéban az EU-csatlakozás elnapolása miatt","id":"20191019_Megroppantotta_a_szkopjei_politikat_az_EUcsatlakozas_elhalasztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02e78980-0f3e-4941-89df-84e5c2239dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f27d9a6-ba00-404f-a4e2-4c4846dee349","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Megroppantotta_a_szkopjei_politikat_az_EUcsatlakozas_elhalasztasa","timestamp":"2019. október. 19. 14:14","title":"Megroppantotta a szkopjei politikát az EU-csatlakozás elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"Az ellenzéki jó szereplése az önkormányzati választáson nem vetett véget a NER-nek - figyelmeztet Balavány György. Vélemény.","shortLead":"Az ellenzéki jó szereplése az önkormányzati választáson nem vetett véget a NER-nek - figyelmeztet Balavány György...","id":"201942_a_ner_meg_nem_ert_veget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357d096-c3a5-459e-a9e9-d20ef8791d36","keywords":null,"link":"/360/201942_a_ner_meg_nem_ert_veget","timestamp":"2019. október. 19. 09:30","title":"Balavány György: Nem győztük le és vágtuk zsebre az oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök azt is bejelentette, Erdogan elnökkel és a német és brit vezetőkkel négyoldalú tárgyalásokat fognak folytatni.","shortLead":"A francia elnök azt is bejelentette, Erdogan elnökkel és a német és brit vezetőkkel négyoldalú tárgyalásokat fognak...","id":"20191018_Macron_orultsegnek_nevezte_a_sziriai_torok_hadmuveleteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa61f314-7365-4dd4-abb7-9ee7618f9834","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Macron_orultsegnek_nevezte_a_sziriai_torok_hadmuveleteket","timestamp":"2019. október. 18. 16:27","title":"Macron őrültségnek nevezte a szíriai török hadműveleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]