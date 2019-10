Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányozhatnak az érvényes építési engedélyek a Városligetbe tervezett múzeumi épületekhez, írja az Mfor.hu. A Néprajzi Múzeum, az Új Nemzeti Galéria építési engedélyének ügyében jelenleg is folyik egy per.","shortLead":"Hiányozhatnak az érvényes építési engedélyek a Városligetbe tervezett múzeumi épületekhez, írja az Mfor.hu. A Néprajzi...","id":"20191021_Nem_lehetetlen_megakasztani_a_Varosliget_beepiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f17b37-0953-4a15-bea4-517cb0c06c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4335d721-df59-4977-bad7-0c6933f1b10d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Nem_lehetetlen_megakasztani_a_Varosliget_beepiteset","timestamp":"2019. október. 21. 09:43","title":"Nem lehetetlen megakasztani a Városliget beépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ásóval verte, a fogát is kirúgta a szolgamunkára kényszerített sértettet az ózdi vádlott, akit most elítéltek.","shortLead":"Ásóval verte, a fogát is kirúgta a szolgamunkára kényszerített sértettet az ózdi vádlott, akit most elítéltek.","id":"20191021_csicskaztatas_rabszolgatarto_ozd_birosag_itelet_bortonbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2179777-11b2-4dd8-951a-10a5d36ecc82","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_csicskaztatas_rabszolgatarto_ozd_birosag_itelet_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 21. 16:44","title":"Tíz éven át csicskáztatta, megnyomorította áldozatát, öt évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bc3d2d-3961-4d4f-8b16-228ae73e7384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Naszályi Márta 121 szavazattal nyert, a Fidesz megfellebbezte az eredményt. Mindhárom kifogásolt szavazókörbe leadott szavazatot átnéztek, nem volt semmi probléma. ","shortLead":"V. Naszályi Márta 121 szavazattal nyert, a Fidesz megfellebbezte az eredményt. Mindhárom kifogásolt szavazókörbe...","id":"20191021_Ujraszamoljak_az_I_kerulet_eredmenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68bc3d2d-3961-4d4f-8b16-228ae73e7384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce7fc5c-bcef-4a2f-9993-125611661b64","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Ujraszamoljak_az_I_kerulet_eredmenyet","timestamp":"2019. október. 21. 19:26","title":"Újraszámolták a szavazatokat, de V. Naszályi maradt az I. kerület polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslat a szocialistáktól származik, a kormánypárt sokadszorra mond rá nemet.","shortLead":"A javaslat a szocialistáktól származik, a kormánypárt sokadszorra mond rá nemet.","id":"20191022_rezsicsokkentes_gazarcsokkentes_javaslat_fidesz_kdnp_mszp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=815c1648-333e-43d5-b477-8e3e33a51e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fdbde8-4d62-4ee7-b8de-b24028dbf8bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_rezsicsokkentes_gazarcsokkentes_javaslat_fidesz_kdnp_mszp","timestamp":"2019. október. 22. 11:14","title":"A Fidesz 11. alkalommal is elgáncsolta a rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai abortuszellenes narratíva importja: itt a Szívdobbanás Konferencia, republikánus sztárvendéggel.","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy megindult a tudományosan megalapozatlan, politikailag mégis nagyon hatásos amerikai...","id":"20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7f7508-fb32-46a7-bf7a-b91a50c513b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da866e2-e2b9-4efb-95dd-45c3380558c1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Donald_Trump_nougyei_megerkeztek_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 21. 19:00","title":"Donald Trump „nőügyei” megérkeztek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosi és az országos legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord is megdőlt keddre virradóra – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"A fővárosi és az országos legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord is megdőlt keddre virradóra – közölte az Országos...","id":"20191022_melegrekord_oktober_meteorologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0a8eda-814d-4702-bd28-914bc2b0121a","keywords":null,"link":"/elet/20191022_melegrekord_oktober_meteorologia","timestamp":"2019. október. 22. 10:08","title":"Két újabb melegrekorddal indult a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e3ef8b-3914-484a-a17d-efa17494f234","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jim Jarmusch A holtak nem halnak meg című filmjének vetítésével ma veszi kezdetét a 26. Titanic Filmfesztivál, amelyet két helyszínen, az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben rendeznek meg.","shortLead":"Jim Jarmusch A holtak nem halnak meg című filmjének vetítésével ma veszi kezdetét a 26. Titanic Filmfesztivál, amelyet...","id":"20191021_Jim_Jarmush_uj_filmjevel_indul_a_Titanic_Filmfesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e3ef8b-3914-484a-a17d-efa17494f234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd05922b-5032-465f-81b6-432adbb171b1","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Jim_Jarmush_uj_filmjevel_indul_a_Titanic_Filmfesztival","timestamp":"2019. október. 21. 06:14","title":"Jim Jarmush új filmjével indul a Titanic Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bírói Egyesület (EAJ) elnöke konkrét intézkedéseket vár az Európai Bizottság távozó elnökétől.","shortLead":"Az Európai Bírói Egyesület (EAJ) elnöke konkrét intézkedéseket vár az Európai Bizottság távozó elnökétől.","id":"20191022_Junckerhez_fordultak_az_europai_birak_a_magyar_igazsagszolgaltatas_helyzete_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23700172-2a81-4d8a-bc53-db14c6ce9e50","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Junckerhez_fordultak_az_europai_birak_a_magyar_igazsagszolgaltatas_helyzete_miatt","timestamp":"2019. október. 22. 09:48","title":"Junckerhez fordultak az európai bírák a magyar igazságszolgáltatás helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]