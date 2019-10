Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a331f912-314a-485e-bc9e-4201c5f54d66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állunk Karácsony rendelkezésére - ezt mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, ahol megerősítette: lefújhatják a Liget-projektet, a kézilabda Eb-döntőt és az atlétikai világbajnokságot is, ha a Fővárosi Közgyűlés úgy dönt. Végigvettük, mi lehet a következménye ennek az engedékenységnek. Dercsényi Dávid, Serdült Viktória és Sztojcsev Iván cikke.","shortLead":"Állunk Karácsony rendelkezésére - ezt mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, ahol...","id":"20191022_orban_karacsony_budapest_liget_projekt_atletika_vb_kezilabda_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a331f912-314a-485e-bc9e-4201c5f54d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1befa5e9-d07d-4c6c-9029-7a0480518829","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_orban_karacsony_budapest_liget_projekt_atletika_vb_kezilabda_eb","timestamp":"2019. október. 22. 20:00","title":"Liget-restart és lefújt vb - miért ilyen engedékeny Orbán? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vesztegetés miatt egy évet kapott Balogh János, büntetését két évre függesztették fel. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Vesztegetés miatt egy évet kapott Balogh János, büntetését két évre függesztették fel. Az ítélet nem jogerős.","id":"20191024_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos_vesztegetes_felfuggesztett_bortonbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dedc922-7e28-4942-afb3-df9496d9c76f","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos_vesztegetes_felfuggesztett_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 24. 11:05","title":"Felfüggesztett börtönre ítélték az Országos Roma Önkormányzat vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei egyik amerikai vezetője a Financial Timesnak adott interjúban ismerte el, évekre vannak attól, hogy a Harmony OS legyen \"az új Android\". Rossz hír ez az amerikai embargó által továbbra is nehéz helyzetbe hozott vállalatnak, amely ennek értelmében akár éveken át kimaradhat a nyugati piacokról.","shortLead":"A Huawei egyik amerikai vezetője a Financial Timesnak adott interjúban ismerte el, évekre vannak attól, hogy a Harmony...","id":"20191023_huawei_android_harmony_os_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2470c6d5-e65f-4bca-830c-4596d365575a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_huawei_android_harmony_os_operacios_rendszer","timestamp":"2019. október. 23. 13:03","title":"Rossz hírt közölt a Huawei: igazából még messze vannak az Android leváltásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint a 28 éves képviselőjük nem ártott senkinek, csak egy táblát tartott a kezében, amikor Bede megütötte.","shortLead":"A DK szerint a 28 éves képviselőjük nem ártott senkinek, csak egy táblát tartott a kezében, amikor Bede megütötte.","id":"20191024_Feljelentest_tesz_a_DK_az_Orbanbeszed_alatt_megtamadott_kepviselojuk_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70062fd-bcb1-4cd1-9ecb-89a0c35b64c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Feljelentest_tesz_a_DK_az_Orbanbeszed_alatt_megtamadott_kepviselojuk_ugyeben","timestamp":"2019. október. 24. 12:09","title":"Feljelentést tesz a DK az Orbán-beszéd alatt megtámadott képviselőjük ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acd4c0-b095-4646-85fd-91ee9d66ca0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A terézvárosi rendőrök keresik az ismeretlen férfit.","shortLead":"A terézvárosi rendőrök keresik az ismeretlen férfit.","id":"20191024_gyalogos_sofor_terez_korut_kozlekedesi_vita_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acd4c0-b095-4646-85fd-91ee9d66ca0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07314c36-3edf-4e12-9e4f-518206f02991","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_gyalogos_sofor_terez_korut_kozlekedesi_vita_bantalmazas","timestamp":"2019. október. 24. 09:25","title":"Gyalogos ütött meg egy autóst egy közlekedési vitában a Teréz körúton – őt keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed3c8a3-9db1-4a89-a5f2-b1863ce17b79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern cseh márkája ezúttal egy igen dinamikus megjelenésű kompakt SUV-val rukkolt elő.","shortLead":"A Volkswagen konszern cseh márkája ezúttal egy igen dinamikus megjelenésű kompakt SUV-val rukkolt elő.","id":"20191024_cseh_kupe_divatterepjaro_ime_a_skoda_kamiq_gt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fed3c8a3-9db1-4a89-a5f2-b1863ce17b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf77aa18-bbec-46e6-b57a-8c0963bd1168","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_cseh_kupe_divatterepjaro_ime_a_skoda_kamiq_gt","timestamp":"2019. október. 24. 11:21","title":"Cseh kupé divatterepjáró, íme a Skoda Kamiq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep helyszínein, és a tömegközlekedés rendje is változik – hívta fel a figyelmet a BKK.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani a nemzeti ünnep helyszínein, és a tömegközlekedés rendje is változik – hívta fel...","id":"20191023_Terelesekre_menetrendvaltozasokra_kell_keszulni_ma_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4657567-da51-4703-8f2d-bbf3b8420f74","keywords":null,"link":"/cegauto/20191023_Terelesekre_menetrendvaltozasokra_kell_keszulni_ma_Budapesten","timestamp":"2019. október. 23. 10:27","title":"Terelésekre, menetrendváltozásokra kell készülni ma Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17d87c-3683-4d0f-998d-1cd3c536f02b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy dobásra készül az Amazon.","shortLead":"Nagy dobásra készül az Amazon.","id":"20191022_A_Tronok_harcabol_igazolhat_at_A_Gyuruk_Urasorozat_fogonosza_Joseph_Mawle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b17d87c-3683-4d0f-998d-1cd3c536f02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61490bdb-bb0d-4e94-80af-3aa6582201af","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_A_Tronok_harcabol_igazolhat_at_A_Gyuruk_Urasorozat_fogonosza_Joseph_Mawle","timestamp":"2019. október. 22. 16:57","title":"A Trónok harcából igazolhat át A Gyűrűk Ura-sorozat főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]