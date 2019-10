Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is képessé válik, hogy jelezzen, ha a sofőr letért a számunkra ismerős útvonalról.","shortLead":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is...","id":"20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b56c623-9ef1-43ed-b4df-710ff3ea03c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","timestamp":"2019. október. 23. 18:03","title":"Az emberrablók ellen is véd majd a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felmentette a Budapest Környéki Törvényszék a csalás vádja alól azt a férfit, aki legalább 760-szor bliccelt a vonaton, mert a bírói gyakorlat szerint a bliccelés nem bűncselekmény.","shortLead":"Felmentette a Budapest Környéki Törvényszék a csalás vádja alól azt a férfit, aki legalább 760-szor bliccelt a vonaton...","id":"20191024_Felmentette_a_torvenyszek_a_760szor_bliccelo_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89543762-b4e5-4f9e-8096-5857cc77b914","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Felmentette_a_torvenyszek_a_760szor_bliccelo_ferfit","timestamp":"2019. október. 24. 13:55","title":"Felmentette a törvényszék a 760-szor bliccelő férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74c4e6-c56a-4657-8172-bd2caa3465fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-s hálózatok kiépülésével egyidejűleg a gyártók is sorra adják ki 5G-s, egyelőre még prémiumkategóriás telefonjaikat. A MediaTek új lapkakészlete viszont azt ígéri, hogy az 5G a középkategóriás készülékek sajátja is lehet.","shortLead":"Az 5G-s hálózatok kiépülésével egyidejűleg a gyártók is sorra adják ki 5G-s, egyelőre még prémiumkategóriás...","id":"20191024_mediatek_olcsobb_lapkakeszlet_5g_modem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f74c4e6-c56a-4657-8172-bd2caa3465fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042a82af-0ba4-4ee5-be72-4369bef61b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_mediatek_olcsobb_lapkakeszlet_5g_modem","timestamp":"2019. október. 24. 13:03","title":"Jöhetnek az olcsóbb 5G-s telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A varázsgombában lévő vegyületek segíthetnek a stressz leküzdésében és a boldogságérzet tartóssá tételében.","shortLead":"A varázsgombában lévő vegyületek segíthetnek a stressz leküzdésében és a boldogságérzet tartóssá tételében.","id":"20191024_Bolondgombaval_kuzdenek_a_depresszio_ellen_a_svajci_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4aba1d-4fc4-4381-a169-b2d056d1a39a","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Bolondgombaval_kuzdenek_a_depresszio_ellen_a_svajci_kutatok","timestamp":"2019. október. 24. 16:19","title":"Varázsgombával küzdenek a depresszió ellen a svájci kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9ae5ca-383c-41f5-a1e2-b34e01e1e199","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Helytelen volt a korhatár-besorolás.","shortLead":"Helytelen volt a korhatár-besorolás.","id":"20191025_Bridget_Jones_miatt_buntettek_meg_a_TV2t","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a9ae5ca-383c-41f5-a1e2-b34e01e1e199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb058a-d9b0-439b-b42a-50200e3db27b","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_Bridget_Jones_miatt_buntettek_meg_a_TV2t","timestamp":"2019. október. 25. 09:47","title":"Bridget Jones miatt büntették meg a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c761dd-1d9b-499c-94cc-1f85aec53499","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen népszerű kompaktja benzines, dízel, gázos, hibrid és plugin hibrid, 90-300 lóerős változatokban érkezik.","shortLead":"A Volkswagen népszerű kompaktja benzines, dízel, gázos, hibrid és plugin hibrid, 90-300 lóerős változatokban érkezik.","id":"20191025_megerkezett_16_motorral_es_6_millio_forinttol_indul_a_teljesen_uj_8as_golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7c761dd-1d9b-499c-94cc-1f85aec53499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7530507c-18e6-4258-b024-ec049bdeb412","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_megerkezett_16_motorral_es_6_millio_forinttol_indul_a_teljesen_uj_8as_golf","timestamp":"2019. október. 25. 08:57","title":"Megérkezett: 16 féle motorral, 6 millió forinttól indul a teljesen új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Marom Klub Egyesület nem egészen egy héttel az önkormányzati választások előtt döntött új vállalkozás, az Auróra Közösségi Ház Kft. indításáról. Közben a közösségi ház újra ostrom alá került.","shortLead":"A Marom Klub Egyesület nem egészen egy héttel az önkormányzati választások előtt döntött új vállalkozás, az Auróra...","id":"201943_aurora_kozossegi_haz_uj_ceg_avegzalasok_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a98fb20-df3a-4eb0-8546-c31c9e8c5e55","keywords":null,"link":"/360/201943_aurora_kozossegi_haz_uj_ceg_avegzalasok_utan","timestamp":"2019. október. 24. 15:30","title":"Új céget alapított az Auróra üzemeltetője a vegzálások és támadások közepette ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5ad1e4-6899-4ae7-a600-3c874ce26ac0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gélszerű anyagot egy kráter belsejében fedezte fel a Yutu-2 kínai holdjáró. Ezúttal közelebbről is meg lehet nézni, mire bukkant az eszköz.","shortLead":"A gélszerű anyagot egy kráter belsejében fedezte fel a Yutu-2 kínai holdjáró. Ezúttal közelebbről is meg lehet nézni...","id":"20191025_kina_jade_nyul_2_holdjaro_furcsa_anyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ad1e4-6899-4ae7-a600-3c874ce26ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ccf9290-3c95-468a-92c0-72a5c6c7e7d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_kina_jade_nyul_2_holdjaro_furcsa_anyag","timestamp":"2019. október. 25. 13:03","title":"Közeli képek jöttek a Holdon talált fura anyagról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]