[{"available":true,"c_guid":"7a04665f-1d66-4544-8664-941ec9c6ba0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin látogatásakor nagyon fontos ipari együttműködési megállapodásokat kötöttek. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin látogatásakor nagyon fontos ipari együttműködési megállapodásokat kötöttek. ","id":"20191103_Gigaprojekttel_zarult_Putyin_latogatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a04665f-1d66-4544-8664-941ec9c6ba0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188477ff-17fa-4130-b822-9667f825b857","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Gigaprojekttel_zarult_Putyin_latogatasa","timestamp":"2019. november. 03. 16:41","title":"Gigaprojekttel zárult Putyin látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b6c7dd-8410-45f7-b7b3-211abdcf6fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft jó ideje dolgozik már azon, hogy megújítsa Edge böngészőjét, ami a jelek szerint új logót is kap majd.","shortLead":"A Microsoft jó ideje dolgozik már azon, hogy megújítsa Edge böngészőjét, ami a jelek szerint új logót is kap majd.","id":"20191104_microsoft_edge_chromium_bongeszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85b6c7dd-8410-45f7-b7b3-211abdcf6fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a260fc-9cc5-4d0a-b714-e4a556f05c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_microsoft_edge_chromium_bongeszo","timestamp":"2019. november. 04. 13:03","title":"Megmutatta a Microsoft, milyen logót kap az új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök nem ért egyet Donald Trumppal, akinek nem tetszik a kilépési megállapodás.","shortLead":"A brit miniszterelnök nem ért egyet Donald Trumppal, akinek nem tetszik a kilépési megállapodás.","id":"20191103_Boris_Johnson_szerint_szilveszterre_le_tudja_vezenyelni_a_Brexitet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577426a5-d0af-42e5-8c3b-26ef3b3f3bdc","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_Boris_Johnson_szerint_szilveszterre_le_tudja_vezenyelni_a_Brexitet","timestamp":"2019. november. 03. 10:55","title":"Boris Johnson úgy látja, szilveszterre le tudja vezényelni a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elgázolt egy embert a vonat Porpác és Sárvár között - közölte a Mávinform.","shortLead":"Elgázolt egy embert a vonat Porpác és Sárvár között - közölte a Mávinform.","id":"20191103_Ujabb_vasuti_gazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f825d0b-e6a4-443b-9f7e-9bedec4ad517","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Ujabb_vasuti_gazolas","timestamp":"2019. november. 03. 08:55","title":"Újabb vasúti gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f13aeb2-d899-4a7f-a9ab-e431a54e502b","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Ismeretlen terepnek számít a student housing Magyarországon, az ide merészkedett osztrák fejlesztő is kivár, a szakértők mégis felfutásra számítanak néhány éven belül a magánkollégium-szektorban. Ám ha épülnek is majd magánkollégiumok, élvezői elsősorban nem a magyar diákok lesznek.","shortLead":"Ismeretlen terepnek számít a student housing Magyarországon, az ide merészkedett osztrák fejlesztő is kivár...","id":"20191104_student_housing_kollegium_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f13aeb2-d899-4a7f-a9ab-e431a54e502b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bfa7e3-0981-4bb2-bd25-c582d2c288bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_student_housing_kollegium_egyetem","timestamp":"2019. november. 04. 11:59","title":"Még nem elég drágák a lakások ahhoz, hogy megérné kollégiumot építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul azt sugallják egy cikkben az egyetem szerint, hogy az egyik professzoruk vásárlásra ajánlja a terméket.","shortLead":"Ráadásul azt sugallják egy cikkben az egyetem szerint, hogy az egyik professzoruk vásárlásra ajánlja a terméket.","id":"20191104_A_Semmelweis_Egyetem_nevevel_reklamoznak_egy_olyan_szert_ami_a_szivbetegek_gyogyulasat_igeri","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bc3d9f-ebd4-431a-89ea-7cc34f9768f3","keywords":null,"link":"/elet/20191104_A_Semmelweis_Egyetem_nevevel_reklamoznak_egy_olyan_szert_ami_a_szivbetegek_gyogyulasat_igeri","timestamp":"2019. november. 04. 08:53","title":" Visszaéltek a Semmelweis Egyetem nevével: szívgyógyszert akartak eladni az ajánlásukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910f29bb-5963-483b-b0dd-d396f5299595","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke úgy véli, hiba volt az euró bevezetése, s eljött az ideje annak, hogy az EU megpróbáljon kimászni a közös valuta által létrehozott csapdából. Matolcsy a Financial Times című brit üzleti lapban írta meg véleményét.","shortLead":"Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke úgy véli, hiba volt az euró bevezetése, s eljött az ideje annak...","id":"20191103_Matolcsy_szerint_itt_az_ideje_elismerni_hogy_hiba_volt_az_euro_bevezetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=910f29bb-5963-483b-b0dd-d396f5299595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f8b4c4-413c-4037-a2e7-2e3a651ac409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Matolcsy_szerint_itt_az_ideje_elismerni_hogy_hiba_volt_az_euro_bevezetese","timestamp":"2019. november. 03. 15:05","title":"Matolcsy szerint itt az ideje elismerni, hogy hiba volt az euró bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f65835-6cee-44c5-9b9f-b9b1548ab67e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"De ötöt kapott a Bayern is. ","shortLead":"De ötöt kapott a Bayern is. ","id":"20191102_Bundesliga_Gulacsi_csapata_nyolcat_rugott_Szalaieknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f65835-6cee-44c5-9b9f-b9b1548ab67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"595aa6a0-747a-4884-8806-9f36ec8ee0f7","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Bundesliga_Gulacsi_csapata_nyolcat_rugott_Szalaieknak","timestamp":"2019. november. 02. 18:07","title":"Bundesliga: Gulácsi csapata nyolcat rúgott Szalaiéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]