[{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen a közlekedési posztot szánja a román jelöltnek, ezzel tovább nőttek a magyar esélyek. ","shortLead":"Ursula von der Leyen a közlekedési posztot szánja a román jelöltnek, ezzel tovább nőttek a magyar esélyek. ","id":"20191106_Varhelyi_Oliver_eurpoai_bizottsag_bovites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72388f5-de30-4b7f-9056-02cf969d4da5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Varhelyi_Oliver_eurpoai_bizottsag_bovites","timestamp":"2019. november. 06. 17:12","title":"Tényleg bővítési biztos lehet Várhelyi Olivérből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és feleségének: akarattal és türelemmel szép eredményeket lehet elérni. ","shortLead":"Lassabban lábadozik a januárban sztrókot elszenvedett Sas József, mint szeretné, de Kulka János példája erőt ad neki és...","id":"20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3b68c6-190d-448d-946f-59a4156cd91f","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Kulka_Janos_peldaja_ad_erot_Sas_Jozsefnek","timestamp":"2019. november. 05. 07:02","title":"Kulka János példája ad erőt Sas Józsefnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Interjút készített a HVG David Cornstein amerikai nagykövettel. Budapesti amerikai nagykövetet talán még soha nem ért annyi kritika az amerikai sajtóban, mint David Cornsteint.","shortLead":"Interjút készített a HVG David Cornstein amerikai nagykövettel. Budapesti amerikai nagykövetet talán még soha nem ért...","id":"20191106_Az_amerikai_nagykovet_szolt_Orbannak_kamubankot_hoznak_Budapestre_az_oroszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8536fe-d6dd-4672-a401-13af98061038","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Az_amerikai_nagykovet_szolt_Orbannak_kamubankot_hoznak_Budapestre_az_oroszok","timestamp":"2019. november. 06. 11:59","title":"Az amerikai nagykövet szólt Orbánnak: kamu bankot hoznak Budapestre az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d49e50-2b41-47ba-8b48-338d1fe40694","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"Bőven a klímapara előtt, a kétezres években indult forprofit vállalkozások anno a spanyolviaszt találták fel azzal, hogy a fenntarthatóságból nemcsak művészi, hanem gazdasági szempontból is a legtöbbet igyekeztek kihozni. A bevétel persze nem mérhető a hasonló területen mozgó, esetenként akár dollármilliókat is érő külföldi cégekéhez – ezek kicsi, néha savanyú, nagyon magyar sikertörténetek.","shortLead":"Bőven a klímapara előtt, a kétezres években indult forprofit vállalkozások anno a spanyolviaszt találták fel azzal...","id":"20191106_hulladek_reciklalas_design_muveszet_alapanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6d49e50-2b41-47ba-8b48-338d1fe40694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6570419-ef63-4984-b7a0-51bf8d7d84d7","keywords":null,"link":"/360/20191106_hulladek_reciklalas_design_muveszet_alapanyag","timestamp":"2019. november. 06. 13:00","title":"Jó üzlet hulladékból készíteni műalkotásokat, de meg kell küzdeni az alapanyagért is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548f43f9-b8a5-4649-a9b4-38ad2e39559a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Éppen száznegyven éve, 1879. november 5-én halt meg James Clerk Maxwell skót fizikus, az elektromágneses térelmélet megalkotója, aki egy sor más felfedezésével hozzájárult mai világunkhoz.","shortLead":"Éppen száznegyven éve, 1879. november 5-én halt meg James Clerk Maxwell skót fizikus, az elektromágneses térelmélet...","id":"20191105_james_clerk_maxwell_fizikus_elete_halala_felfedezesei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=548f43f9-b8a5-4649-a9b4-38ad2e39559a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a601267-c018-4a3b-b94e-3727118402a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_james_clerk_maxwell_fizikus_elete_halala_felfedezesei","timestamp":"2019. november. 05. 07:03","title":"25 évesen lett professzor, borzasztó előadó volt, de rengeteg mindent köszönhetünk neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A tíz balatoni kempingből álló Balatontourist 2021-től tervez nagyobb bővítést.","shortLead":"A tíz balatoni kempingből álló Balatontourist 2021-től tervez nagyobb bővítést.","id":"20191106_Ketmilliard_forint_bevetelt_hoztak_Meszarosek_kempingjei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821cbec-54f3-442a-94fa-debe3d9d4c9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Ketmilliard_forint_bevetelt_hoztak_Meszarosek_kempingjei","timestamp":"2019. november. 06. 08:55","title":"Kétmilliárd forint bevételt hoztak Mészárosék kempingjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kezdődik a kampány, alig több, mint két évvel a legutóbbi előrehozott választás után.","shortLead":"Kezdődik a kampány, alig több, mint két évvel a legutóbbi előrehozott választás után.","id":"20191106_Hivatalosan_is_feloszlott_a_brit_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6005b9d-bae8-46cb-8c1a-9ec828a004dd","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Hivatalosan_is_feloszlott_a_brit_parlament","timestamp":"2019. november. 06. 05:24","title":"Hivatalosan is feloszlott a brit parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c37ca-c318-4d73-9080-67236812020e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közép-európai agrárbárók támogatásairól szóló cikk okozott vihart Brüsszelben.","shortLead":"A közép-európai agrárbárók támogatásairól szóló cikk okozott vihart Brüsszelben.","id":"20191105_Cafolja_az_Europai_Bizottsag_a_New_York_Times_allitasait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=952c37ca-c318-4d73-9080-67236812020e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67612b64-afba-4de1-92e5-0459ae0112e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Cafolja_az_Europai_Bizottsag_a_New_York_Times_allitasait","timestamp":"2019. november. 05. 06:10","title":"Cáfolja az Európai Bizottság a New York Times állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]