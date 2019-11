Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e23e8c98-e35e-4aa8-8adc-ea5f13c4620d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy poháralátét nagyságú kvarcüveg lemezen rögzítették a teljes 1978-as mozifilmet. Több száz évig is fennmaradhat ez a kópia. ","shortLead":"Egy poháralátét nagyságú kvarcüveg lemezen rögzítették a teljes 1978-as mozifilmet. Több száz évig is fennmaradhat...","id":"20191105_Most_mar_johet_a_vilagvege_a_termeszeti_katasztrofaknak_is_ellenall_az_elso_Supermanfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e23e8c98-e35e-4aa8-8adc-ea5f13c4620d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0442ca2-e471-4368-8cad-5eed4e4aafc1","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Most_mar_johet_a_vilagvege_a_termeszeti_katasztrofaknak_is_ellenall_az_elso_Supermanfilm","timestamp":"2019. november. 05. 13:46","title":"Most már jöhet a világvége: a természeti katasztrófáknak is ellenáll az első Superman-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767ba036-6bb2-4fa5-a46a-020e429578d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb baloldali fordult várható Argentínában, miután a jobbközép államfő elveszítette az elnökválasztást. A győztes Alberto Fernández esetében attól tartanak, hogy helyette egy korábbi populista elnök lesz az ország igazi vezetője. ","shortLead":"Újabb baloldali fordult várható Argentínában, miután a jobbközép államfő elveszítette az elnökválasztást. A győztes...","id":"201944_visszatero_peronizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=767ba036-6bb2-4fa5-a46a-020e429578d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05452459-4439-4365-8f00-39656bdc8047","keywords":null,"link":"/360/201944_visszatero_peronizmus","timestamp":"2019. november. 05. 16:05","title":"Argentínában visszatérőben a peronizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A brit kormány a decemberi választások előtt nem hajlandó közölni azt a titkosszolgálati jelentést, amely arról szól, az oroszok befolyásolták-e a Brexit-kampányt.","shortLead":"A brit kormány a decemberi választások előtt nem hajlandó közölni azt a titkosszolgálati jelentést, amely arról szól...","id":"20191105_Mr_Brexit_orosz_kem_lenne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c55ed9-ef53-47f1-be03-b787db0b12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb89015-a965-4083-8fd6-789232304862","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Mr_Brexit_orosz_kem_lenne","timestamp":"2019. november. 05. 07:09","title":"Mr. Brexit orosz kém lenne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere az Alapjogokért és a Fideszért Központ tudósán élcelődik.","shortLead":"Józsefváros polgármestere az Alapjogokért és a Fideszért Központ tudósán élcelődik.","id":"20191105_Piko_Andras_arcon_rohogi_a_fideszes_elemzot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d44f75d-f381-41fd-9d4b-619290f99d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Piko_Andras_arcon_rohogi_a_fideszes_elemzot","timestamp":"2019. november. 05. 07:42","title":"Pikó András arcon röhögi a fideszes \"elemzőt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600c99bc-6699-4f67-9dcf-aa82d22342de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának plugin hibrid változata hamarosan megérkezik a kereskedésekbe. ","shortLead":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának plugin hibrid változata hamarosan megérkezik a kereskedésekbe. ","id":"20191105_akar_55_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_zold_rendszamos_uj_bmw_x3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=600c99bc-6699-4f67-9dcf-aa82d22342de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034bfd3a-2932-405b-a0b9-61e1bc42bf73","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_akar_55_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_zold_rendszamos_uj_bmw_x3","timestamp":"2019. november. 05. 11:21","title":"Maximum 55 kilométer villannyal, ezt tudja a zöld rendszámos új BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kábítószervádat és a korrupciót tagadja a távozó győri polgármester. Azzal indokolta a lemondását, hogy nem szeretné a személyével hátráltatni a város további fejlődését.","shortLead":"A kábítószervádat és a korrupciót tagadja a távozó győri polgármester. Azzal indokolta a lemondását, hogy nem szeretné...","id":"20191106_Ebben_a_levelben_jelentette_be_Borkai_Zsolt_a_lemondasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40b3488-6103-4095-9ca9-34fb7e2ecb1b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Ebben_a_levelben_jelentette_be_Borkai_Zsolt_a_lemondasat","timestamp":"2019. november. 06. 10:41","title":"Ebben a levélben jelentette be Borkai Zsolt a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2998ce0-7d72-4f83-ba09-1b00b65c1576","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Közös Agrárpolitika (KAP) teljes és azonnali reformját szorgalmazzák európai tudományos műhelyek, melyek kutatói nyílt levélben szólítják fel az Európai Unió vezetőit a természeti értékek pusztításának megállítására. A riasztó mértékű csökkenés mára a teljes agrár-életközösséget fenyegeti: tetten érhető a madár- és emlősfajok állományaiban éppúgy, mint a kétéltű- és hüllőfajok, valamint az ízeltlábúak különböző csoportjaiban. ","shortLead":"A Közös Agrárpolitika (KAP) teljes és azonnali reformját szorgalmazzák európai tudományos műhelyek, melyek kutatói...","id":"20191105_intenziv_mezogazdalkodas_termeszetpusztitas_mme_europai_nyilt_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2998ce0-7d72-4f83-ba09-1b00b65c1576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fd8747-ee69-49fe-b6a6-24434744bbee","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_intenziv_mezogazdalkodas_termeszetpusztitas_mme_europai_nyilt_level","timestamp":"2019. november. 05. 12:03","title":"2500 kutató egybehangzóan állítja: az intenzív mezőgazdálkodás elpusztítja a természetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6378dce2-15c6-4a8b-b238-a207167bc6c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez pedig pont hatszor annyi, mint amennyi a büdzsében rendelkezésre álló pénz.","shortLead":"Ez pedig pont hatszor annyi, mint amennyi a büdzsében rendelkezésre álló pénz.","id":"20191106_14_milliardos_tartozast_orokolt_Miskolc_uj_vezetese_a_Fidesztol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6378dce2-15c6-4a8b-b238-a207167bc6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf1cce3-cf0d-4b5e-b0ef-534903645bf9","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_14_milliardos_tartozast_orokolt_Miskolc_uj_vezetese_a_Fidesztol","timestamp":"2019. november. 06. 08:19","title":"14 milliárdos tartozást örökölt Miskolc új vezetése a Fidesztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]