Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tavaly novemberben egy új embert vett fel csapatába, akire nem kisebb feladatot bíztak, mint a cég egészségügyi elképzeléseinek megvalósítását. Most már azt is tudni, mire gondolnak ez alatt.","shortLead":"A Google tavaly novemberben egy új embert vett fel csapatába, akire nem kisebb feladatot bíztak, mint a cég...","id":"20191109_google_health_kereso_orvos_paciens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f9c9f9-2f9c-4b64-b60c-0b8f2a1130ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_google_health_kereso_orvos_paciens","timestamp":"2019. november. 09. 15:03","title":"A betegek is örülhetnek, hogy az orvosoknak szánt, teljesen új keresőt épít a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc11052-df50-4a66-878b-f0ddf053a5e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A meccs felvezetéseként a felezővonalon jelképesen ismét felhúzták a berlini falat, amely aztán a kezdés előtt leomlott.","shortLead":"A meccs felvezetéseként a felezővonalon jelképesen ismét felhúzták a berlini falat, amely aztán a kezdés előtt leomlott.","id":"20191109_A_Hertha_Berlin_hihetetlen_emleket_allitott_a_berlini_fal_osszeomlasanak_30_eves_evfordulojara__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bc11052-df50-4a66-878b-f0ddf053a5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de39bf60-9ea7-4e78-a088-4ded07ebac69","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_A_Hertha_Berlin_hihetetlen_emleket_allitott_a_berlini_fal_osszeomlasanak_30_eves_evfordulojara__video","timestamp":"2019. november. 09. 18:50","title":"A Hertha Berlin hihetetlen emléket állított a berlini fal összeomlásának 30 éves évfordulójára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség van válaszokban. ","shortLead":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség...","id":"20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cab5c75-13b8-4d98-91d6-eff8a444be1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","timestamp":"2019. november. 09. 15:14","title":"Ilyen a legutóbbi lottó ötös nyertesének profilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester azt sem titkolja, hogy eddig elvi okokból nem került ki az EU-s lobogó az épületre. ","shortLead":"A volt polgármester azt sem titkolja, hogy eddig elvi okokból nem került ki az EU-s lobogó az épületre. ","id":"20191108_Winternantel_Zsolt_a_Facebookon_szidja_utodjat_mert_kirakta_az_unios_zaszlot_az_ujpesti_varoshazara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36e670a-b0d2-4d32-82b3-b50df523f590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18a876d-61b9-43a9-800d-edc9daebd40c","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Winternantel_Zsolt_a_Facebookon_szidja_utodjat_mert_kirakta_az_unios_zaszlot_az_ujpesti_varoshazara","timestamp":"2019. november. 08. 15:25","title":"Wintermantel Zsolt a Facebookon szidja utódját, mert kirakta az uniós zászlót a városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig csak emailben kapták meg a dokumentumokat, de azokon nincs pecsét és az nem hivatalos.","shortLead":"Eddig csak emailben kapták meg a dokumentumokat, de azokon nincs pecsét és az nem hivatalos.","id":"20191108_Megjottek_az_iratok_most_mar_targyalhatja_az_uszoszovetseg_Kenderesi_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f81903-ba4e-4b0a-ae45-58a0ae94404c","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Megjottek_az_iratok_most_mar_targyalhatja_az_uszoszovetseg_Kenderesi_ugyet","timestamp":"2019. november. 08. 20:55","title":"Megjöttek az iratok, most már tárgyalhatja az úszószövetség Kenderesi ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hat új játékkal bővítette a szeptember közepén elindított Arcade kínálatát.","shortLead":"Az Apple hat új játékkal bővítette a szeptember közepén elindított Arcade kínálatát.","id":"20191108_apple_arcade_jatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e434938-aa68-4ff1-a6c3-cdcac365ebc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_apple_arcade_jatekok","timestamp":"2019. november. 08. 20:03","title":"Fontos mérföldkőhöz érkezett az Apple filléres játékszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hadsereg kezére került az új izraeli elfogórakéta, amelyet a zsidó állam még tavaly lőtt ki Szíria területére. A szakértők attól tartanak, a modern fegyvert megismerheti Irán, Izrael fő ellenfele is.","shortLead":"Az orosz hadsereg kezére került az új izraeli elfogórakéta, amelyet a zsidó állam még tavaly lőtt ki Szíria területére...","id":"20191109_Iran_kezere_juthat_az_izraeliek_elfogo_raketaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ee446a-a22d-488f-b9b0-cd68fe42a874","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Iran_kezere_juthat_az_izraeliek_elfogo_raketaja","timestamp":"2019. november. 09. 11:11","title":"Irán hozzájuthat az izraeliek titkos rakétájához ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f339cfc8-fc5b-4650-bbbe-cd46859b9d95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"XVII. századi hajóroncsot találtak a víz mélyén, ez is egyben maradt. ","shortLead":"XVII. századi hajóroncsot találtak a víz mélyén, ez is egyben maradt. ","id":"20191108_Megtalalhattak_Stockholm_kozeleben_az_elsullyedt_Vasa_hadihajo_parjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f339cfc8-fc5b-4650-bbbe-cd46859b9d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29eb00b7-3021-45ab-a907-994f32abfe8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_Megtalalhattak_Stockholm_kozeleben_az_elsullyedt_Vasa_hadihajo_parjat","timestamp":"2019. november. 08. 22:18","title":"Megtalálhatták Stockholm közelében az elsüllyedt Vasa hadihajó párját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]