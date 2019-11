Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak bukósisakot viseltek, védőruhát nem.","shortLead":"Csak bukósisakot viseltek, védőruhát nem.","id":"20191110_Debreceni_motorbaleset_szornyethaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc934fe4-60ff-4820-bfa1-0b3f5db1407a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0e4e4c-ed21-4dd3-95b3-e4cd868f7d5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_Debreceni_motorbaleset_szornyethaltak","timestamp":"2019. november. 10. 20:42","title":"160-nal száguldozott Debrecenben, szörnyethalt két motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes és sehol nem ciki. A BMW kínálatának egyik meghatározó darabja régóta a hármas sorozat kombi változata - különösen dízelben. Kipróbáltuk. ","shortLead":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes...","id":"20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8eb3c2-bff2-48c2-bb83-6f583c651177","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","timestamp":"2019. november. 10. 16:30","title":"Dízelország királya - teszten a BMW 330d Touring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány azonban kivár, egyelőre nem vetik be a hadsereget.","shortLead":"A kormány azonban kivár, egyelőre nem vetik be a hadsereget.","id":"20191109_Fellazadtak_a_rendorok_a_boliviai_elnok_ellen_aki_mar_puccsrol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95acde0-6d4b-495b-9ca2-603988d7aeb6","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Fellazadtak_a_rendorok_a_boliviai_elnok_ellen_aki_mar_puccsrol_beszel","timestamp":"2019. november. 09. 10:41","title":"Fellázadtak a rendőrök a bolíviai elnök ellen, aki már puccsról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség van válaszokban. ","shortLead":"A nagy pénzt nyert játékosok kitölthetnek egy önkéntes kérdőívet, amiben elmondhatják, hogyan nyertek. Sok érdekesség...","id":"20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cab5c75-13b8-4d98-91d6-eff8a444be1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Ilyen_a_legutobb_lotto_otos_nyertesenek_profilkepe","timestamp":"2019. november. 09. 15:14","title":"Ilyen a legutóbbi lottó ötös nyertesének profilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e2b56c-ec66-4691-9044-c55d8eb92b9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából 15 ezren vettek részt azon a szombati bielefeldi tüntetésen, amelyet tiltakozásul hirdettek az ellen, hogy a hatóságok neonácik demonstrációját engedélyezték. Az újfasiszták ugyanis éppen az 1938-as zsidóellenes pogrom, a Kristályéjszaka évfordulójára időzítették a menetet.","shortLead":"Nagyjából 15 ezren vettek részt azon a szombati bielefeldi tüntetésen, amelyet tiltakozásul hirdettek az ellen...","id":"20191110_Nacik_es_antifasisztak_vonultak_fel_Bielefeldben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55e2b56c-ec66-4691-9044-c55d8eb92b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f5f0bc-9988-4dee-963a-723aa7e725db","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Nacik_es_antifasisztak_vonultak_fel_Bielefeldben","timestamp":"2019. november. 10. 09:06","title":"Nácik és antifasiszták vonultak fel Bielefeldben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök mintha nem tudná, hogyan kezelje a hirtelen főpolgármesterré vált Karácsonyt. A választások előtt még arról beszélt, majdnem megsajnálja, most pedig az ellenzéki politikus már a kormányülés vendége volt. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A miniszterelnök mintha nem tudná, hogyan kezelje a hirtelen főpolgármesterré vált Karácsonyt. A választások előtt még...","id":"20191109_Fulke_Karacsony_elerte_hogy_zavarba_jott_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc1e56f-a37a-4861-9d4f-e47568d5ccac","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Fulke_Karacsony_elerte_hogy_zavarba_jott_Orban","timestamp":"2019. november. 09. 10:30","title":"Fülke: Karácsony elérte, hogy Orbán zavarba jöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee62dbcd-7efc-40de-8cbd-72aeb1615d1f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Légbuborékok alkotta gáttal gyűjtik össze Amszterdam csatornáiból a műanyaghulladékot még az előtt, hogy az az Északi-tenger vízébe jutna.","shortLead":"Légbuborékok alkotta gáttal gyűjtik össze Amszterdam csatornáiból a műanyaghulladékot még az előtt...","id":"20191110_muanyaghulladek_takaritas_legbuborek_gat_amszterdam_the_great_bubble_barrier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee62dbcd-7efc-40de-8cbd-72aeb1615d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845b31c6-ee8f-40fb-a09f-bb33c4f9a3a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_muanyaghulladek_takaritas_legbuborek_gat_amszterdam_the_great_bubble_barrier","timestamp":"2019. november. 11. 00:03","title":"Zseniális megoldást találtak ki a műanyagszemét ellen, videón a légbuborékgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron francia elnök kedélyborzoló kijelentésére reagált.","shortLead":"Emmanuel Macron francia elnök kedélyborzoló kijelentésére reagált.","id":"20191110_Nemet_kulugyminiszter_Europanak_sokaig_szuksege_lesz_meg_a_NATOra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b073eb-dec8-41f0-8d95-a160cd25f4b5","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Nemet_kulugyminiszter_Europanak_sokaig_szuksege_lesz_meg_a_NATOra","timestamp":"2019. november. 10. 15:46","title":"Német külügyminiszter: Európának sokáig szüksége lesz még a NATO-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]