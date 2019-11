Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjprémium és a kiegészítés is holnap érkezik meg a számlákra. Az idén nyugdíjba vonultaknak viszont nem jár, hiába változott meg az erről szóló rendelet.","shortLead":"A nyugdíjprémium és a kiegészítés is holnap érkezik meg a számlákra. Az idén nyugdíjba vonultaknak viszont nem jár...","id":"20191111_Kedden_tobb_penzt_kapnak_a_nyugdijasok_de_nem_mindegyikuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bfa9c5-7c0b-4d08-b4b4-e790ff694d4d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_Kedden_tobb_penzt_kapnak_a_nyugdijasok_de_nem_mindegyikuk","timestamp":"2019. november. 11. 10:18","title":"Kedden több pénzt kapnak a nyugdíjasok, de nem mindegyikük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a107af13-5d6e-453f-960c-ba2851beb051","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A találkozó után már szent volt a béke.","shortLead":"A találkozó után már szent volt a béke.","id":"20191111_Balhe_a_Bundesligaban_szinte_feloklelte_az_ellenfel_edzojet_a_frankfurti_jatekos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a107af13-5d6e-453f-960c-ba2851beb051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38805d57-a40d-4356-8f3a-8bd3c4c662fc","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Balhe_a_Bundesligaban_szinte_feloklelte_az_ellenfel_edzojet_a_frankfurti_jatekos","timestamp":"2019. november. 11. 10:57","title":"Balhé a Bundesligában: szinte felöklelte az edzőt a frankfurti játékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e256bf98-c248-4d75-b600-ad05a7bd0f62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő héten bemutatkozik a modell, amelynek közzétették az árát is. ","shortLead":"Jövő héten bemutatkozik a modell, amelynek közzétették az árát is. ","id":"20191111_65_milliorol_indul_az_Aston_Martin_SUV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e256bf98-c248-4d75-b600-ad05a7bd0f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86f94fc-9b0a-4dc3-9d6c-ad00f8fe81c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_65_milliorol_indul_az_Aston_Martin_SUV","timestamp":"2019. november. 11. 17:12","title":"65 millió forint környékén lesz az első Aston Martin SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index szerint a tárgyalások már a finisben vannak.","shortLead":"Az Index szerint a tárgyalások már a finisben vannak.","id":"20191111_meszaros_lorinc_mvm_matrai_eromu_opus_holding","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7286379-1c9e-4593-a29b-4ca63dbe1c73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_meszaros_lorinc_mvm_matrai_eromu_opus_holding","timestamp":"2019. november. 11. 20:24","title":"Állami kézbe kerülhet Mészárosék Mátrai Erőműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos viszont nem lett.","shortLead":"Telitalálatos viszont nem lett.","id":"20191110_Hasitottak_a_huszas_szamok_a_hats_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfeb7a3-81b6-4166-8f4e-2222eb076650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Hasitottak_a_huszas_szamok_a_hats_lotton","timestamp":"2019. november. 10. 17:18","title":"Hasítottak a húszas számok a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal később viszont a gép már vissza is tért Ukrajnába.","shortLead":"Egy nappal később viszont a gép már vissza is tért Ukrajnába.","id":"20191110_Kigyulladt_egy_ukran_737es_egyik_futomuve_Egyiptomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dad6f23-0761-4374-8174-7582423b54a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf0271-96dc-478f-9d66-783f4d0b20cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Kigyulladt_egy_ukran_737es_egyik_futomuve_Egyiptomban","timestamp":"2019. november. 10. 21:43","title":"Kigyulladt egy ukrán 737-es egyik futóműve Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten tárgyalt a török elnök; Matolcsy György szerint nem normális a közös európai pénz; megvett a kormány egy osztrák fegyvergyártót. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Budapesten tárgyalt a török elnök; Matolcsy György szerint nem normális a közös európai pénz; megvett a kormány...","id":"20191110_es_akkor_erdogan_euro_fegyvergyar_panel_samsung_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6149e8c4-7eb8-462e-93ec-006a3e37cd9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_es_akkor_erdogan_euro_fegyvergyar_panel_samsung_valsag","timestamp":"2019. november. 10. 07:00","title":"És akkor Orbán elmagyarázta, miért jó nekünk, hogy Erdogan állandóan ide jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29be72c-1b4a-41c9-896b-90267dd7a269","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tesco a házhozszállításhoz ezentúl csak a legszükségesebb termékeket csomagolja műanyag zacskóba, a megrendeléseket pedig alapesetben csomagolás nélkül teljesíti. A vásárlók ugyanakkor eldönthetik, hogy kérik-e a megrendelt árukat papírtáskába csomagolni. Az online vásárláshoz kapcsolódóan így közel 60 százalékkal kevesebb műanyaghulladék keletkezik.","shortLead":"A Tesco a házhozszállításhoz ezentúl csak a legszükségesebb termékeket csomagolja műanyag zacskóba, a megrendeléseket...","id":"20191111_A_Tesco_visszavesz_a_muanyagzacskozasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d29be72c-1b4a-41c9-896b-90267dd7a269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d26f9b-ee4a-4d79-b236-2fc8d06c4d80","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_A_Tesco_visszavesz_a_muanyagzacskozasbol","timestamp":"2019. november. 11. 14:29","title":"A Tesco is visszavesz a műanyag zacskózásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]