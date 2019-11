Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd7b95aa-4ce3-4a72-9b4e-854479174b0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali.hu az Országgyűlés Hivatala és a házelnök ellen is pert indít. Kövér László szerintük jelentősen korlátozta a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.","shortLead":"Az Azonnali.hu az Országgyűlés Hivatala és a házelnök ellen is pert indít. Kövér László szerintük jelentősen korlátozta...","id":"20191111_kover_laszlo_hazelnok_orszaghaz_per_azonnali_ujsagirok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd7b95aa-4ce3-4a72-9b4e-854479174b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5b716c-65ae-476e-85d5-3b199b5974c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_kover_laszlo_hazelnok_orszaghaz_per_azonnali_ujsagirok","timestamp":"2019. november. 11. 17:32","title":"Beperlik Kövér Lászlót, mert mikrofonállvánnyá fokozta le az újságírókat az Országházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa833250-a4f3-45a5-9d55-c2fa83e8c3ba","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Aligha fogja kifogásolni kedden az EP illetékes bizottsága, hogy meghallgassák a magyar kormány második EU-biztosjelöltjét, Várhelyi Olivért. A csütörtöki meghallgatás annál keményebbnek ígérkezik. Persze az igazi feladat akkor jön, ha a diplomata megkapja a bővítési portfóliót: a folyamatnak komoly ellendrukkerei vannak az unióban.","shortLead":"Aligha fogja kifogásolni kedden az EP illetékes bizottsága, hogy meghallgassák a magyar kormány második...","id":"20191111_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_ep_meghallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa833250-a4f3-45a5-9d55-c2fa83e8c3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d780ec80-8475-47e1-8775-a3a4ef0e30e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_varhelyi_oliver_europai_bizottsag_ep_meghallgatas","timestamp":"2019. november. 11. 12:00","title":"Két tűz közé kerülhet Várhelyi Olivér, ha EU-biztos akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb13eccd-8d0c-4585-972f-a1374387391f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kés acélból és meteoritból készült.","shortLead":"A kés acélból és meteoritból készült.","id":"20191110_Elkepeszto_aron_kelt_el_Anthony_Bourdain_sztarsef_kedvenc_konyhakese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb13eccd-8d0c-4585-972f-a1374387391f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea8f2bc-9c4e-47be-8fd7-7ffe4ff112c7","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Elkepeszto_aron_kelt_el_Anthony_Bourdain_sztarsef_kedvenc_konyhakese","timestamp":"2019. november. 10. 16:41","title":"Elképesztő áron kelt el Anthony Bourdain sztárséf kedvenc konyhakése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ff04f3-e103-466d-9562-1470c4504fa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel városban is küzdenek a téli szmoggal.","shortLead":"A lengyel városban is küzdenek a téli szmoggal.","id":"20191110_Dronokat_vetnek_be_Krakkoban_a_szemetegeto_lakosok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ff04f3-e103-466d-9562-1470c4504fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed33101-1295-4c0c-b889-f0a8e6100506","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Dronokat_vetnek_be_Krakkoban_a_szemetegeto_lakosok_ellen","timestamp":"2019. november. 10. 18:31","title":"Drónokat vetnek be Krakkóban a szemetet égető lakosok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43283baa-25a5-4a6f-9091-c995d1dfcfa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választások megismétlését és új választási bizottság felállítását jelentette be vasárnap Evo Morales bolíviai államfő nem sokkal az után, hogy kormányellenes tüntetők elfoglalták két állami médium épületét Bolíviában, és munkahelyük elhagyására kényszerítették az alkalmazottakat.\r

","shortLead":"A választások megismétlését és új választási bizottság felállítását jelentette be vasárnap Evo Morales bolíviai államfő...","id":"20191110_evo_morales_uj_valaszas_bolivia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43283baa-25a5-4a6f-9091-c995d1dfcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4ec5af-8b89-49e1-b4d7-cc3442cef714","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_evo_morales_uj_valaszas_bolivia","timestamp":"2019. november. 10. 18:12","title":"Tévészékház-ostrom után jönnek az új választások Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb57d51-541b-4368-875c-ca9a643befcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem, annál is fiatalabb.","shortLead":"Nem, annál is fiatalabb.","id":"20191111_encs_polgarmester_mikola_attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bb57d51-541b-4368-875c-ca9a643befcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178f0efb-ac41-4d73-950d-8473c8c5719d","keywords":null,"link":"/elet/20191111_encs_polgarmester_mikola_attila","timestamp":"2019. november. 11. 19:10","title":"Mit tippel, hány éves az ország legfiatalabb polgármestere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A vasárnapi időközi választáson letarolta a Fideszt az ellenzék, Pócs János padlót fogott a jászberényi eredmény láttán. A Fidesz is tudta növelni szavazói számát, tehát szó sincs arról, hogy gyengült volna a kormánypárt. Az ellenzéki siker okai között ott a választói dac, a jobban koncentrált aktivistasereg és a Fidesz legyőzhetetlenségének megdőlt mítosza. ","shortLead":"A vasárnapi időközi választáson letarolta a Fideszt az ellenzék, Pócs János padlót fogott a jászberényi eredmény...","id":"20191111_idokozi_jaszbereny_komlo_szekszard_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b10d90-e2d6-4106-9744-9edbd9cdaac1","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_idokozi_jaszbereny_komlo_szekszard_fidesz","timestamp":"2019. november. 11. 20:10","title":"A Fidesz nem gyengült, de hihetővé vált, hogy le lehet győzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A németországi és az amerikai üzem fél éven belül bezár.","shortLead":"A németországi és az amerikai üzem fél éven belül bezár.","id":"20191111_A_robotmunkat_is_Azsiaba_viszi_az_adidas_hogy_sporoljon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdebec03-4d3b-4c58-be75-9e4df524a315","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_A_robotmunkat_is_Azsiaba_viszi_az_adidas_hogy_sporoljon","timestamp":"2019. november. 11. 12:37","title":"A robotmunkát is Ázsiába viszi az Adidas, hogy spóroljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]