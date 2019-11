Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A keresőóriás Cache nevű rendszere jövőre startolhat. ","shortLead":"A keresőóriás Cache nevű rendszere jövőre startolhat. ","id":"20191114_google_cache_banki_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b293954-7959-410a-8dce-c0099bca07cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_google_cache_banki_szolgaltatas","timestamp":"2019. november. 14. 16:45","title":"Jövőre a Google-lel is lehet bankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén mellette döntött. Ő maga viszont még nem tud erről semmit, mert nem keresték meg a felkéréssel. ","shortLead":"Az 57 éves kardiológus neve hetek óta esélyesként forgott, a Fidesz elnöksége információink szerint a keddi ülésén...","id":"20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be9d97ba-d6ab-4788-95ca-91e435210364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f24ad2-869b-4819-9d31-b1fb2dd8c82f","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Dezsi_Csaba_Andras_lehet_a_Fidesz_polgarmesterjeloltje_Gyorben","timestamp":"2019. november. 14. 13:51","title":"Eldőlt: Dézsi Csaba András lehet a Fidesz polgármesterjelöltje Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d85d435-fa70-4641-9f00-ee63f6e1de94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új főszerkesztő egy Borkai Zsolt ellen petíciót aláíró szerkesztő lett.","shortLead":"Az új főszerkesztő egy Borkai Zsolt ellen petíciót aláíró szerkesztő lett.","id":"20191113_Levaltottak_a_Kisalfold_foszerkesztojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d85d435-fa70-4641-9f00-ee63f6e1de94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e75138-3f88-4da3-8cb3-ee6df3449b70","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Levaltottak_a_Kisalfold_foszerkesztojet","timestamp":"2019. november. 13. 09:09","title":"Leváltották a Kisalföld főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bb5199-4dd1-4c69-a8b9-597405b79444","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Ahogy közeledik a Brexit, ismét egyre több hírt hallani arról, hogy újra megnőtt a Nagy-Britanniába tartó illegális bevándorlók száma. Nemcsak a hatóságoknak, hanem a fuvarozó cégeknek is meggyűlik velük a bajuk, ha nem figyel a kamionsofőr, tiltott embercsempészetért akár börtönbe is kerülhet. Ez a veszély 2015 után megint egyre inkább fenyegeti a magyar kamionosokat is. ","shortLead":"Ahogy közeledik a Brexit, ismét egyre több hírt hallani arról, hogy újra megnőtt a Nagy-Britanniába tartó illegális...","id":"20191113_menekultek_calais_csatorna_fuvarozas_migransok_kamion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02bb5199-4dd1-4c69-a8b9-597405b79444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf4b1ab-3eb6-4f77-b315-c995e5b7bb55","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_menekultek_calais_csatorna_fuvarozas_migransok_kamion","timestamp":"2019. november. 13. 06:30","title":"\"Legyen óvatos, legyen éber\" – így indítják útnak a magyar kamionosokat a migránsok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött a 31-es számú főúton, ketten életüket vesztették.","shortLead":"Két autó ütközött a 31-es számú főúton, ketten életüket vesztették.","id":"20191113_Kettos_halalos_baleset_tortent_Jaszberenynel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f64ac0-8b43-49cd-bbc7-391e32040abd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Kettos_halalos_baleset_tortent_Jaszberenynel","timestamp":"2019. november. 13. 18:38","title":"Kettős halálos baleset történt Jászberénynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7737e0-f54d-4f35-a63a-507a15154920","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tűnik széles körű problémának, de azért nem árt figyelni, hogy miként hat az akkumulátoros üzemidőre a legújabb iOS-frissítés.","shortLead":"Egyelőre nem tűnik széles körű problémának, de azért nem árt figyelni, hogy miként hat az akkumulátoros üzemidőre...","id":"20191114_apple_iphone_gyorsan_merul_ios_1322_frissites_hiba_bug","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f7737e0-f54d-4f35-a63a-507a15154920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12302f5-460f-4e2d-83d1-186972145d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_apple_iphone_gyorsan_merul_ios_1322_frissites_hiba_bug","timestamp":"2019. november. 14. 10:03","title":"Nem véletlenül merül le mostanában hamar az iPhone-ja, ha frissített az iOS 13.2.2-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18757f5c-cf31-4db9-b4b2-631e04b8b709","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyesületük vezetője egy háttérbeszélgetésen fakadt ki.","shortLead":"Egyesületük vezetője egy háttérbeszélgetésen fakadt ki.","id":"20191114_Jovore_sem_kapnak_tobb_penzt_a_hazi_gyerekorvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18757f5c-cf31-4db9-b4b2-631e04b8b709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7967bb62-17ee-4450-b7ab-101d668b65a2","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_Jovore_sem_kapnak_tobb_penzt_a_hazi_gyerekorvosok","timestamp":"2019. november. 14. 13:56","title":"Jövőre sem kapnak több pénzt a házi gyerekorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább így lehet – a megmentőjükként bemutatott Delta Systems vagyonának egy részét ugyanis zárolta a NAV.","shortLead":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább...","id":"20191114_delta_systems_est_media_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b04110-6710-4c73-9732-c066bd46124f","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_delta_systems_est_media_nav","timestamp":"2019. november. 14. 12:16","title":"Nyomoz a NAV az Est Mediát megmentő cég ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]