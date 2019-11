Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Decemberben harmadik alkalommal tartanak polgármester- és képviselő-választást a Zala megyei Várföldén, ahol hirtelen megugrott a választói névjegyzékben szereplők száma, és emiatt már két voksolás is érvénytelen lett.","shortLead":"Decemberben harmadik alkalommal tartanak polgármester- és képviselő-választást a Zala megyei Várföldén, ahol hirtelen...","id":"20191114_onkormanyzati_valasztas_harmadszor_varfolde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09959b52-60b7-4e27-80a4-1de050df1411","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_onkormanyzati_valasztas_harmadszor_varfolde","timestamp":"2019. november. 14. 11:24","title":"Harmadszor is nekifutnak a választásnak Várföldén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2be241-c0ed-48c2-8251-b45617349721","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg a Tauridák meteorrajjal érkezett az az objektum, amely Missouri államban világította be az eget.","shortLead":"Valószínűleg a Tauridák meteorrajjal érkezett az az objektum, amely Missouri államban világította be az eget.","id":"20191112_taurida_meteorraj_meteor_tuzgolyo_tuzlabda_earthcam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2be241-c0ed-48c2-8251-b45617349721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313cddf5-8151-4f1e-ad3f-cd045c0385ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_taurida_meteorraj_meteor_tuzgolyo_tuzlabda_earthcam","timestamp":"2019. november. 12. 21:03","title":"Hatalmasat villant egy meteor az amerikai égbolton, és pont felvették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81dea2-3710-4a2a-92c0-25644ed609cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyomatékcsúcs 1 000 Nm felett alakul és a gyorsulásnak csak 340 km/h-nál szakad vége. ","shortLead":"A nyomatékcsúcs 1 000 Nm felett alakul és a gyorsulásnak csak 340 km/h-nál szakad vége. ","id":"20191113_830_loeros_lett_a_legujabb_aston_martin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a81dea2-3710-4a2a-92c0-25644ed609cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d13d8a-4384-4e7d-ac76-674adeee2081","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_830_loeros_lett_a_legujabb_aston_martin","timestamp":"2019. november. 13. 07:59","title":"830 lóerős lett a legújabb Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feltárták a kutatók azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek előidézik az elektromos cigaretta ér-, agy- és tüdőkárosító hatását.","shortLead":"Feltárták a kutatók azokat a molekuláris mechanizmusokat, amelyek előidézik az elektromos cigaretta ér-, agy- és...","id":"20191113_Nemet_kardiologusok_Az_ecigaretta_annyira_veszelyes_hogy_fontolora_kell_venni_betiltasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e75e1f-a125-43fe-b198-7a8a4495ed68","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_Nemet_kardiologusok_Az_ecigaretta_annyira_veszelyes_hogy_fontolora_kell_venni_betiltasat","timestamp":"2019. november. 13. 19:11","title":"Német kardiológusok: Az e-cigaretta annyira veszélyes, hogy fontolóra kell venni betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"030186f1-d423-4a59-8878-11cdbccdc958","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Graz és Linz után Bad Ischl révén kerülhet Ausztria újra a figyelem központjába.","shortLead":"Graz és Linz után Bad Ischl révén kerülhet Ausztria újra a figyelem központjába.","id":"20191112_Egy_osztrak_varos_is_Europa_kulturalis_fovarosa_lehet_2024ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=030186f1-d423-4a59-8878-11cdbccdc958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abaa914-7aeb-4879-a91e-7f87755b4f0c","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Egy_osztrak_varos_is_Europa_kulturalis_fovarosa_lehet_2024ben","timestamp":"2019. november. 12. 15:11","title":"Egy osztrák város is Európa kulturális fővárosa lehet 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nem jönnek ki a számok a pénzügyminiszter egyik javaslatában. ","shortLead":"Nem jönnek ki a számok a pénzügyminiszter egyik javaslatában. ","id":"20191113_Fura_szamitasi_hibat_hagytak_egy_keddi_torvenyjavaslatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e2028b-f35a-486c-93ba-eb1627770581","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Fura_szamitasi_hibat_hagytak_egy_keddi_torvenyjavaslatban","timestamp":"2019. november. 13. 15:38","title":"Fura számítási hibát hagytak egy keddi törvényjavaslatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b7608f-9fcd-44b8-93c6-c0518c0db89d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alighogy megalakult a nagykanizsai önkormányzat új vállalkozása, máris változás várható az élén. ","shortLead":"Alighogy megalakult a nagykanizsai önkormányzat új vállalkozása, máris változás várható az élén. ","id":"201945_nagykanizsai_ugynokseg_akcioban_azellenzeki_tobbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b7608f-9fcd-44b8-93c6-c0518c0db89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66617706-fd1c-4464-85bb-c8c55ddc6bb3","keywords":null,"link":"/360/201945_nagykanizsai_ugynokseg_akcioban_azellenzeki_tobbseg","timestamp":"2019. november. 13. 10:00","title":"Véget vetne a helyi fideszes propagandának a nagykanizsai ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig is lehetett már arról hallani, hogy 108 megapixeles kamera kerül a Samsung Galaxy S11-be, de most a One UI 2.0 forráskódjában is megtalálták ennek bizonyítékát.","shortLead":"Eddig is lehetett már arról hallani, hogy 108 megapixeles kamera kerül a Samsung Galaxy S11-be, de most a One UI 2.0...","id":"20191113_samsung_galaxy_s11_kameraja_108_megapixeles_kamera_one_ui_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac22eda-c01c-4550-9eb3-07d1ecae351d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83286b7-8c6e-4c34-a552-d5051989265e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_samsung_galaxy_s11_kameraja_108_megapixeles_kamera_one_ui_2","timestamp":"2019. november. 13. 16:03","title":"Most már biztos: jön az első, 108 megapixeles kamerával szerelt Samsung telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]