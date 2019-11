Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87310364-b100-4171-902f-92b329e85f22","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány éppen csendben elcsente volna a maradék Balaton-partot, ám hiba csúszott a számításba: az önkormányzati választás a tónál is átrajzolta a politikai térképet.","shortLead":"A kormány éppen csendben elcsente volna a maradék Balaton-partot, ám hiba csúszott a számításba: az önkormányzati...","id":"20191113_A_NER_balatoni_nyomulasanak_is_keresztbe_tehet_a_valasztasi_eredmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87310364-b100-4171-902f-92b329e85f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbe8bea-ebab-42b7-8fdd-ac7eeff548ee","keywords":null,"link":"/360/20191113_A_NER_balatoni_nyomulasanak_is_keresztbe_tehet_a_valasztasi_eredmeny","timestamp":"2019. november. 13. 19:00","title":"A NER balatoni nyomulásának is keresztbe tehet a választási eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ebben az évben több mint 50 milliárd forintot költenek a magyarok játékra. ","shortLead":"Ebben az évben több mint 50 milliárd forintot költenek a magyarok játékra. ","id":"20191114_jatek_karacsony_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b2171e-e973-47de-bfe6-986960ad446b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_jatek_karacsony_vasarlas","timestamp":"2019. november. 14. 12:25","title":"A szülők fele 10 ezer forintnál többet költ a gyerekei ajándékaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"300 milligramm helyett csak 100 került bele. ","shortLead":"300 milligramm helyett csak 100 került bele. ","id":"20191113_Tul_keves_benne_a_hatoanyag_visszahivnak_egy_koszvenygyogyszert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d30941-ad88-4d2f-acb6-57a82ae79c89","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_Tul_keves_benne_a_hatoanyag_visszahivnak_egy_koszvenygyogyszert","timestamp":"2019. november. 13. 21:28","title":"Túl kevés benne a hatóanyag, visszahívnak egy köszvénygyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több millió forintot kapnak a leköszönő polgármesterek a ki nem vett szabadságaikért. Kiderült, hogy három fővárosi volt fideszes városvezető is komoly összeget kap.","shortLead":"Több millió forintot kapnak a leköszönő polgármesterek a ki nem vett szabadságaikért. Kiderült, hogy három fővárosi...","id":"20191113_Tobb_volt_fideszes_polgarmester_is_milliokat_kap_a_ki_nem_vett_szabadsagaiert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d56c2db-3d06-45b3-b056-d762bb3f00af","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Tobb_volt_fideszes_polgarmester_is_milliokat_kap_a_ki_nem_vett_szabadsagaiert","timestamp":"2019. november. 13. 20:14","title":"Több volt fideszes polgármester is milliókat kap a ki nem vett szabadságaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7266f3f6-a9b8-4fc4-851f-3848ef4200d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Merkúr-vándorlást is videóra vette a NASA. A tranzitot akár 4K-ban is visszanézhetik az érdeklődők.","shortLead":"Az idei Merkúr-vándorlást is videóra vette a NASA. A tranzitot akár 4K-ban is visszanézhetik az érdeklődők.","id":"20191114_merkur_tranzit_vandorlas_nasa_goddard_4k_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7266f3f6-a9b8-4fc4-851f-3848ef4200d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fcb6e-3087-484e-899d-364eb2531e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_merkur_tranzit_vandorlas_nasa_goddard_4k_video","timestamp":"2019. november. 14. 10:33","title":"Itt visszanézheti az év egyik legjobban várt csillagászati eseményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cc7d28-4c4c-448d-baa3-521dc095a76b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma volt a terrorizmussal vádolt Hasszán F. bírósági tárgyalásának előkészítő ülése, amiről rövid videós összefoglalót készítettünk. ","shortLead":"Ma volt a terrorizmussal vádolt Hasszán F. bírósági tárgyalásának előkészítő ülése, amiről rövid videós összefoglalót...","id":"20191113_Mi_az_a_Facebook__igy_zajlott_Hasszan_F_pere_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19cc7d28-4c4c-448d-baa3-521dc095a76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30186930-c7b6-402c-802b-1243374ce78b","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Mi_az_a_Facebook__igy_zajlott_Hasszan_F_pere_video","timestamp":"2019. november. 13. 16:44","title":"\"Mi az a Facebook?\" – így zajlott Hasszán F. pere (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nincsenek jótékony hatással a depresszióra és a szorongásra az omega-3 zsírsavak – cáfoltak meg brit kutatók egy általános vélekedést. ","shortLead":"Nincsenek jótékony hatással a depresszióra és a szorongásra az omega-3 zsírsavak – cáfoltak meg brit kutatók...","id":"201946_az_omega3_hatastalan_csekely_esely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c404e065-8a73-4c01-9fbe-5e1c798544af","keywords":null,"link":"/360/201946_az_omega3_hatastalan_csekely_esely","timestamp":"2019. november. 14. 16:00","title":"Feleslegesen szedjük, mit sem ér az omega-3?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ba6b0-e649-4858-b26b-2b4bc220e129","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A hagyományos, árbevétel szerinti toplistáknál többet elárul a nagyvállalatok produktumáról az a rangsor, amely azt összegzi, hogy melyik cég mennyivel tudta növelni a termeléséhez szükséges, de mástól vásárolt anyagok-alkatrészek-szolgáltatások értékét. A Top 500-hoz kapcsolódva a HVG ezt a különleges listát is évről évre elkészíti.","shortLead":"A hagyományos, árbevétel szerinti toplistáknál többet elárul a nagyvállalatok produktumáról az a rangsor, amely azt...","id":"20191113_Top_500__hozzaadott_ertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544ba6b0-e649-4858-b26b-2b4bc220e129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8979ee53-5d5e-4820-a6b3-c3351952dc54","keywords":null,"link":"/360/20191113_Top_500__hozzaadott_ertek","timestamp":"2019. november. 13. 15:01","title":"Top 500: Ha az árbevétel isten kalapja, a hozzáadott érték a bokréta rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]