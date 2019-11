Kiderült, mennyit áldoz a kormány a szegedi kézilabdacsarnokra

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, fél évig volt letartóztatásban, akkor óvadék ellenében sem engedték ki. A nyomozás állásáról nem árultak el részleteket a hatóságok.","shortLead":"Márciusban tartóztatták le a legnagyobb magyar vágóhíd tulajdonosát, fél évig volt letartóztatásban, akkor óvadék...","id":"20191114_szabadlabon_az_olasz_husmagnas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c95633f-a1b9-45c9-b090-6d99aba51200","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_szabadlabon_az_olasz_husmagnas","timestamp":"2019. november. 14. 15:48","title":"Szabadon engedték az olasz húsmágnást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kulcsszó: üzlet.","shortLead":"A kulcsszó: üzlet.","id":"20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b3b5e2-9095-4ba1-8093-0d8b41fb7fc0","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 14. 07:07","title":"Érdekes kapcsolatra derült fény Trump és Erdogan vejei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ea8c43-d35e-410a-b51c-3f19570c3e68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozás borokat kóstoltat, de innentől a luxemburgi ügyekben elmerülő Kacsóh nélkül kénytelenek működni. ","shortLead":"A vállalkozás borokat kóstoltat, de innentől a luxemburgi ügyekben elmerülő Kacsóh nélkül kénytelenek működni. ","id":"201946_dorottya_experience_visszavonuloban_borkaiek_ugyvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ea8c43-d35e-410a-b51c-3f19570c3e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b0fa02-704d-4705-ba65-bd99e9405b13","keywords":null,"link":"/360/201946_dorottya_experience_visszavonuloban_borkaiek_ugyvedje","timestamp":"2019. november. 14. 10:00","title":"Visszavonulóban Borkaiék ügyvédje, távozott egy boros cég vezetéséből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megsértette a Legfőbb Vezetőt.","shortLead":"Megsértette a Legfőbb Vezetőt.","id":"20191115_EszakKorea_Joe_Biden_egy_veszett_kutya_akit_bottal_kene_agyonverni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26a8bcd-b782-45ad-a5cd-654ceeff98c5","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_EszakKorea_Joe_Biden_egy_veszett_kutya_akit_bottal_kene_agyonverni","timestamp":"2019. november. 15. 13:21","title":"Észak-Korea: Joe Biden egy veszett kutya, akit bottal kéne agyonverni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceget köszöntötték a fotóval a 71. születésnapján.","shortLead":"Károly herceget köszöntötték a fotóval a 71. születésnapján.","id":"20191115_Archierol_egy_eddig_nem_latott_kepet_tett_kozze_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8ebd8f-474c-4e43-9d70-0c36926a7b9a","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Archierol_egy_eddig_nem_latott_kepet_tett_kozze_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","timestamp":"2019. november. 15. 08:58","title":"Archie-ról egy eddig nem látott képet tett közzé Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c30d28-4642-4f41-871d-8529c7b64586","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél pontosabb, telemedicinás rendszerrel teljesen kompatibilis vércukormérő készüléket dobott piacra a magyar 77 Elektronika nevű cég. A rendszerben a beteg és az orvos is beállíthatja, mikor esedékes a következő mérés. A fejlesztők szerint közel 20 ezer beteg most ingyenesen is hozzájuthat a készülékhez.","shortLead":"Minden eddiginél pontosabb, telemedicinás rendszerrel teljesen kompatibilis vércukormérő készüléket dobott piacra...","id":"20191113_cukorbetegseg_vercukorszint_meres_vercukorszintmero_dcont_etalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29c30d28-4642-4f41-871d-8529c7b64586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22896acd-467c-438e-b763-7d3f6c27eb96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_cukorbetegseg_vercukorszint_meres_vercukorszintmero_dcont_etalon","timestamp":"2019. november. 13. 15:33","title":"Több százezer cukorbetegnek segíthet egy új magyar fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Tovább korlátozza az ellenzéki képviselők lehetőségeit a Fidesz: nem lesz szabad mozgás a frakciók között, de nem lesz szabad bejárás sem a közintézményekbe. A büntetések súlyosabbak és gyorsabbak lesznek, Kövér Lászlón múlik, hogy igazolt-e egy hiányzás. Több \"renitens\" képviselővel is beszélgettünk, mindenki úgy érezte, az ő akcióira válasz a javaslat.","shortLead":"Tovább korlátozza az ellenzéki képviselők lehetőségeit a Fidesz: nem lesz szabad mozgás a frakciók között, de nem lesz...","id":"20191114_hazszabaly_orszaggyules_kover_kitiltas_szigor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8564f9-fd9a-4faf-9407-e6d6e8ce2b10","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_hazszabaly_orszaggyules_kover_kitiltas_szigor","timestamp":"2019. november. 14. 06:30","title":"A Fidesz megüzente: az ellenzéknek kuss a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Továbbra is marad a novemberben szokatlan, melegebb idő.","shortLead":"Továbbra is marad a novemberben szokatlan, melegebb idő.","id":"20191114_szel_enyhe_ido_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8615ff60-51bf-4003-950c-62813d05e685","keywords":null,"link":"/elet/20191114_szel_enyhe_ido_idojaras","timestamp":"2019. november. 14. 15:12","title":"Tavaszias hétvége következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]