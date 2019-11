Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56371630-cd8a-4d63-805a-8a703c3e65ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban mutatták be az Apple eddigi legnagyobb MacBookját, a 16”-es MacBook Prót. Az iFixit csapatát ezúttal a korábbiakhoz képest “megújított” billentyűzet érdekelte.","shortLead":"A napokban mutatták be az Apple eddigi legnagyobb MacBookját, a 16”-es MacBook Prót. Az iFixit csapatát ezúttal...","id":"20191118_apple_macbook_pro_16_billentyuzete_ifixit_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56371630-cd8a-4d63-805a-8a703c3e65ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b15e379-3150-4796-b04a-3c8953a11b71","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_apple_macbook_pro_16_billentyuzete_ifixit_video","timestamp":"2019. november. 18. 13:03","title":"Videó: szétszedték a legújabb MacBook Prót, hogy lássák a különlegességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42245e6c-9b13-4629-813a-c7b1bb6f68aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Bowie volt a múzsája, de fényképezőgépe elé álltak a brit királyi család tagjai is. Terry O'Neill 81 éves volt. ","shortLead":"David Bowie volt a múzsája, de fényképezőgépe elé álltak a brit királyi család tagjai is. Terry O'Neill 81 éves volt. ","id":"20191117_A_legnagyobb_legendakat_fotozta__meghalt_Terry_ONeill","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42245e6c-9b13-4629-813a-c7b1bb6f68aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bab1f0-a909-40ee-8fc5-13f787ca739f","keywords":null,"link":"/kultura/20191117_A_legnagyobb_legendakat_fotozta__meghalt_Terry_ONeill","timestamp":"2019. november. 17. 12:28","title":"A legnagyobb legendákat fotózta - meghalt Terry O'Neill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brüsszelben jelentette be a cég az átfogó hulladékcsökkentési programjának elindítását. Ennek keretében próbálják majd kiváltani a műanyag csomagolóanyagokat Európa-szerte. ","shortLead":"Brüsszelben jelentette be a cég az átfogó hulladékcsökkentési programjának elindítását. Ennek keretében próbálják majd...","id":"20191118_A_McDonalds_is_eszbe_kapott_igyekeznek_megszabadulni_a_muanyagtol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eee1515-ce23-4316-970d-97bf4ba96059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed086c-e97c-40bf-924c-b36561faf3c4","keywords":null,"link":"/elet/20191118_A_McDonalds_is_eszbe_kapott_igyekeznek_megszabadulni_a_muanyagtol","timestamp":"2019. november. 18. 12:01","title":"A McDonald's is észbe kapott: próbál megszabadulni a műanyagtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760403a6-0c52-4510-8eea-49e0d3984552","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autószerelőnél olyan elektronikai eszközöket is találtak, amelyekkel kocsikat lehet lopni. ","shortLead":"Az autószerelőnél olyan elektronikai eszközöket is találtak, amelyekkel kocsikat lehet lopni. ","id":"20191118_Nagyban_ment_a_lopott_Toyotak_bontasa_egy_budakalaszi_csaladi_haznal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=760403a6-0c52-4510-8eea-49e0d3984552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a44266-62ca-45ad-b564-aa70b8522adb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Nagyban_ment_a_lopott_Toyotak_bontasa_egy_budakalaszi_csaladi_haznal","timestamp":"2019. november. 18. 08:55","title":"Nagyban ment a lopott Toyoták bontása egy budakalászi családi háznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff03790-0302-4424-80f7-b3e2d68962d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Törvényszék értékelte, hogy a gyanúsított kapitány nem akadályozta a bizonyítási eljárást.","shortLead":"A Törvényszék értékelte, hogy a gyanúsított kapitány nem akadályozta a bizonyítási eljárást.","id":"20191118_Kiengedtek_a_Viking_Sigyn_kapitanyat_de_nyomkovetot_kell_viselnie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ff03790-0302-4424-80f7-b3e2d68962d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d955cb-fdf8-47fb-86df-abc790dd74a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Kiengedtek_a_Viking_Sigyn_kapitanyat_de_nyomkovetot_kell_viselnie","timestamp":"2019. november. 18. 19:20","title":"Kiengedték a Viking Sigyn kapitányát, de nyomkövetőt kell viselnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac19638-eb64-4366-b198-39fa26d56ed4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap reggel egymásnak ment két utasszállító gép a frankfurti repülőtéren. Az Air Namibia és a Korean Air gépének karambolja csak kisebb károkat okozott.","shortLead":"Vasárnap reggel egymásnak ment két utasszállító gép a frankfurti repülőtéren. Az Air Namibia és a Korean Air gépének...","id":"20191117_Osszeutkozott_ket_gep_a_frankfurti_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eac19638-eb64-4366-b198-39fa26d56ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84dbb35-eb12-44b2-9dd4-f58a0a1949ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Osszeutkozott_ket_gep_a_frankfurti_repuloteren","timestamp":"2019. november. 17. 11:43","title":"Összeütközött két gép a frankfurti repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem érdemes otthon hagyni az esernyőt hétfőn reggel.","shortLead":"Nem érdemes otthon hagyni az esernyőt hétfőn reggel.","id":"20191118_Esovel_indul_a_het_de_fazni_nem_fogunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4066ebc-fd62-4874-879c-579a9892d4bf","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Esovel_indul_a_het_de_fazni_nem_fogunk","timestamp":"2019. november. 18. 06:03","title":"Esővel indul a hét, de fázni nem fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1024c4db-1cbd-455b-9f73-2d9a6c455d17","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A világ leghíresebb és a világ legdrágább festménye sem látható a Louvre gigatárlatán, amely Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulója alkalmából október végén nyílt meg Párizsban. A világ egyik legnagyobb idei kulturális eseményén ugyanakkor fény derül a reneszánsz polihisztor számos \"műhelytitkára\".","shortLead":"A világ leghíresebb és a világ legdrágább festménye sem látható a Louvre gigatárlatán, amely Leonardo da Vinci...","id":"201946__leonardo_da_vinci__louvre__muveszet_es_tudomany__a_lehetetlen_megkisertese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1024c4db-1cbd-455b-9f73-2d9a6c455d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149526c6-f912-4151-be27-9a7632b8e3ae","keywords":null,"link":"/360/201946__leonardo_da_vinci__louvre__muveszet_es_tudomany__a_lehetetlen_megkisertese","timestamp":"2019. november. 17. 16:00","title":"A nagy Leonardo-show: nem csak a Mona Lisa hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]