[{"available":true,"c_guid":"a6497c74-a489-4cd4-81e6-efcbf1a77e85","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Másfél évig forgatott egy rabszolgasorban tartott nővel Tuza-Ritter Bernadett. Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm első részében megismerkedhetünk Marissal, aki úgy dolgozik, hogy pénzét elveszi egy család, amelyet a szállásért cserébe még ki is kell szolgálnia. Közben mesél lányáról is, aki nem tudja róla, hol van. ","shortLead":"Másfél évig forgatott egy rabszolgasorban tartott nővel Tuza-Ritter Bernadett. Az Egy nő fogságban című dokumentumfilm...","id":"20191116_Doku360_Egy_no_fogsagban_elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6497c74-a489-4cd4-81e6-efcbf1a77e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c41961b-7f92-49f2-8f69-023fcd97e322","keywords":null,"link":"/360/20191116_Doku360_Egy_no_fogsagban_elso_resz","timestamp":"2019. november. 16. 19:00","title":"Doku360: \"Keresek 170 ezret, de egy fillérig odaadom neki\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b958c875-dad1-4f92-b919-cb343754fdac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC Panorama és a Sunday Times oknyomozása szerint a kormány szándékosan elhallgatta a brit katonák által elkövetett háborús bűnöket, és nem emeltek vádat azok ellen a katonák ellen, akik például civileket öltek Irakban és Afganisztánban.","shortLead":"A BBC Panorama és a Sunday Times oknyomozása szerint a kormány szándékosan elhallgatta a brit katonák által elkövetett...","id":"20191117_Haborus_bunok_elhallgatasaval_vadoljak_a_brit_kormanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b958c875-dad1-4f92-b919-cb343754fdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21c963a-032b-4a2d-b254-e6b5708a9d45","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Haborus_bunok_elhallgatasaval_vadoljak_a_brit_kormanyt","timestamp":"2019. november. 17. 14:32","title":"Háborús bűnök elhallgatásával vádolják a brit kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálra gázolt egy embert a Nagykátáról a Keleti pályaudvarra tartó S60-as személyvonat hétfő reggel az ecseri állomásnál – közölte a Mávinform.","shortLead":"Halálra gázolt egy embert a Nagykátáról a Keleti pályaudvarra tartó S60-as személyvonat hétfő reggel az ecseri...","id":"20191118_Halalos_vasuti_gazolas_tortent_Ecsernel_kesnek_a_vonatok_a_BudapestUjszaszSzolnok_vonalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706c9797-5c9b-44c8-9784-b764c09ec84c","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Halalos_vasuti_gazolas_tortent_Ecsernel_kesnek_a_vonatok_a_BudapestUjszaszSzolnok_vonalon","timestamp":"2019. november. 18. 08:09","title":"Halálos vasúti gázolás történt Ecsernél, késnek a vonatok a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b597152-e6a6-4dbc-8bc1-e02b4b12c211","c_author":"HVG","category":"360","description":"A tolcsvai természet-művésztelep 20 év munkáit mutatja be Szentendrén.","shortLead":"A tolcsvai természet-művésztelep 20 év munkáit mutatja be Szentendrén.","id":"201946_kiallitas__termeszetmuveszet_vegtelen_atjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b597152-e6a6-4dbc-8bc1-e02b4b12c211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47526acb-2a9b-41ef-98cd-7b17a4b8e440","keywords":null,"link":"/360/201946_kiallitas__termeszetmuveszet_vegtelen_atjaro","timestamp":"2019. november. 17. 17:00","title":"Magyar land art: a természet megtört harmóniáját teremtik újra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A személyiségünkhöz, képességeinkhez, vágyainkhoz, világlátásunkhoz passzoló munkahely megtalálása nem csak az optimista szakemberek délibábos víziója. Két coach segítségével elmondjuk azt is, hogyan érdemes csinálni. ","shortLead":"A személyiségünkhöz, képességeinkhez, vágyainkhoz, világlátásunkhoz passzoló munkahely megtalálása nem csak...","id":"20191117_tokeletes_munkahely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94cdd626-0b2b-484e-832e-79ace508d375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd788eb5-c26b-4b99-a98e-e8a3093b7973","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191117_tokeletes_munkahely","timestamp":"2019. november. 17. 19:15","title":"Létezik-e tökéletes munkahely? És ha igen, hogyan ismerjük fel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lemondták egy november elejére hirdetett könyvbemutatóját, mire sokan megijedtek, hogy a humorista állapota rosszabbodott. A Bors azonban felhívta őt telefonon, és Sas József maga újságolta el, hogy lényegesen jobban van, mint néhány hónappal ezelőtt. ","shortLead":"Lemondták egy november elejére hirdetett könyvbemutatóját, mire sokan megijedtek, hogy a humorista állapota...","id":"20191117_Egyket_pillanatra_mar_fel_tud_allni_a_toloszekbol_Sas_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb3155f-ecc0-4718-b30b-05187a8ea456","keywords":null,"link":"/elet/20191117_Egyket_pillanatra_mar_fel_tud_allni_a_toloszekbol_Sas_Jozsef","timestamp":"2019. november. 17. 11:22","title":"Egy-két pillanatra már fel tud állni a tolószékből Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"A Lánchíd pesti hídfőjénél álló Sofitel luxusszállóval bővíti ingatlanportfólióját az Indotek-csoport. Szakértők szerint a vételár mintegy 100 millió euró, azaz 30 milliárd forintnál is több.","shortLead":"A Lánchíd pesti hídfőjénél álló Sofitel luxusszállóval bővíti ingatlanportfólióját az Indotek-csoport. Szakértők...","id":"20191118_nagybefekteto_sofitel_hotel_atrium_hyatt_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc1dd9f-f6d8-4eb2-bdb9-9b11d6274d94","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_nagybefekteto_sofitel_hotel_atrium_hyatt_budapest","timestamp":"2019. november. 18. 18:24","title":"Magyar nagybefektető a Sofitel Hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Piros ridikült, okostelefonokat is vásároltak a kistérségi szociális intézményben abból a pénzből, amit az ellátottakra utalt az állam. Ráadásul több pénzt is hívtak le, mint ahány rászorulót valójában segítettek, a beosztottakat bírták rá a hamis naplók megírására.","shortLead":"Piros ridikült, okostelefonokat is vásároltak a kistérségi szociális intézményben abból a pénzből, amit az ellátottakra...","id":"20191118_Az_ellatottakra_szant_penzt_nyulta_le_az_intezmenyvezeto_birosagi_ugy_lett_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e9783-c421-402e-94f5-80fbf51e71c0","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_Az_ellatottakra_szant_penzt_nyulta_le_az_intezmenyvezeto_birosagi_ugy_lett_belole","timestamp":"2019. november. 18. 15:20","title":"Táskát és telefont vásároltak a hajléktalanok támogatására szánt pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]