Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d4074cb-d473-498d-8ab2-aa73ece6a6c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár órával a Wales-Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt a magyar szurkolók is megérkeztek Cardiffba, és egyből be is mutatták énektudásukat. Nem szpojlerezünk, de ez nem a Nélküled. És nem finomkodtak. A meccset kövesse a hvg.hu percről percre tudósításában.","shortLead":"Pár órával a Wales-Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt a magyar szurkolók is megérkeztek Cardiffba, és egyből be...","id":"20191119_Cardiffbol_jelentjuk_a_magyar_szurkolok_dalban_mutatkoztak_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d4074cb-d473-498d-8ab2-aa73ece6a6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bdbf96-a768-451a-945a-27966da11890","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Cardiffbol_jelentjuk_a_magyar_szurkolok_dalban_mutatkoztak_be","timestamp":"2019. november. 19. 16:57","title":"Cardiffból jelentjük: a magyar szurkolók dalban mutatkoztak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A beruházás keretében három gyalogos-kerékpáros híd is megépülne, és hetvenhét hektárnyi közpark jönne létre.","shortLead":"A beruházás keretében három gyalogos-kerékpáros híd is megépülne, és hetvenhét hektárnyi közpark jönne létre.","id":"20191119_Tamogatja_az_atletikai_stadion_Csepel_onkormanyzata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd59d8-e66a-401b-ae62-5056ce0552a7","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Tamogatja_az_atletikai_stadion_Csepel_onkormanyzata","timestamp":"2019. november. 19. 07:45","title":"Csepel önkormányzata támogatja az atlétikai stadion felépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2394818b-c6cc-4320-85c9-04bd5fedad1b","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A dél-koreai nagyvállalat elektronikai részlege fél évszázada kezdte meg működését, hazánkba pedig kereken 30 évvel ezelőtt érkezett. Összeállításunkban a Samsung Electronics történetének meghatározó mérföldköveit mutatjuk be a dicső múlttól az izgalmas jövőig. ","shortLead":"A dél-koreai nagyvállalat elektronikai részlege fél évszázada kezdte meg működését, hazánkba pedig kereken 30 évvel...","id":"samsungbch_20191119_samsung_tortenet_50_eves_30_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2394818b-c6cc-4320-85c9-04bd5fedad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75f746e-c807-4b06-9ea5-0bfe2e0dbb0b","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191119_samsung_tortenet_50_eves_30_eves","timestamp":"2019. november. 19. 17:30","title":"Tudta, hogy eredetileg szárított halat árult a Samsung? – 50 év története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"d57aaa2f-be22-4db2-8606-ef2506d66578","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szokatlan dolog történt az Országgyűlésben: az összes kormánypárti képviselő támogatta a Párbeszéd-frakció indítványának sürgős tárgyalását. Ez azt jelenti, hogy két hét múlva az Alaptörvényből is törölhetik a különálló közigazgatási bíróságokat.","shortLead":"Szokatlan dolog történt az Országgyűlésben: az összes kormánypárti képviselő támogatta a Párbeszéd-frakció...","id":"20191118_alaptorveny_modositas_parbeszed_kozigazgatasi_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d57aaa2f-be22-4db2-8606-ef2506d66578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc761c52-ab10-4bf1-8226-49c03d60e8dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_alaptorveny_modositas_parbeszed_kozigazgatasi_birosag","timestamp":"2019. november. 18. 17:05","title":"Ilyen is ritkán van: a kormány támogatja az ellenzéki Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába van papíron 250 ezer minimálbérre bejelentett magyar dolgozó, a valóságban többségük jóval többet keres – mondta a Magyar Nemzetnek Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke.","shortLead":"Hiába van papíron 250 ezer minimálbérre bejelentett magyar dolgozó, a valóságban többségük jóval többet keres – mondta...","id":"20191119_Tobb_szazezer_magyar_fizetesevel_trukkoznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5210c17-cf33-4bde-a3d5-42d2b29efa38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Tobb_szazezer_magyar_fizetesevel_trukkoznek","timestamp":"2019. november. 19. 16:07","title":"Több százezer magyar fizetésével trükköznek a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbb8597-2eff-4645-9b7d-251dd13f463f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új anyagokkal jelentősen növelhetők a napelemek celláinak hatékonysága. Elterjedésük forradalmat jelentene a napenergia hasznosításában, a szilikonalapú panelek ugyanis lassan elérik teljesítőképességük határát.","shortLead":"Új anyagokkal jelentősen növelhetők a napelemek celláinak hatékonysága. Elterjedésük forradalmat jelentene a napenergia...","id":"20191116_Harmadik_generacios_napelemek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfbb8597-2eff-4645-9b7d-251dd13f463f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9addba-0af8-4277-ac7d-f16c68ca67d3","keywords":null,"link":"/360/20191116_Harmadik_generacios_napelemek","timestamp":"2019. november. 20. 12:00","title":"Itt az új anyag, amely forradalmasíthatja a napelemgyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e81886f-19aa-4257-9609-96d321142dd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Peter Scott-Morgannél 2017-ben Lou Gehrig-betegséget, másnéven a Stephen Hawkingnál is jelentkező amiotrófiás laterálszklerózist diagnosztizáltak az orvosok. Már csak néhány hete maradt, ám ő ez idő alatt is dolgozik: biológiai és gépi elemek együttműködésével a világ legfejlettebb kiborgjává változtatja magát.","shortLead":"Peter Scott-Morgannél 2017-ben Lou Gehrig-betegséget, másnéven a Stephen Hawkingnál is jelentkező amiotrófiás...","id":"20191120_peter_scott_morgan_kiborg_als_lou_gehrig_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e81886f-19aa-4257-9609-96d321142dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c832fd5-0367-4190-ab33-a4fde36b51b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_peter_scott_morgan_kiborg_als_lou_gehrig_betegseg","timestamp":"2019. november. 20. 10:33","title":"Egy halálos beteg tudós elhatározta, hogy legyőzi a halált: kiborggá alakítja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26c70ad-975c-4108-b161-1c18219c86ef","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az értékesítők élete nem más, mint célkitűzéseik megvalósítása, értékesítési céljaik felé tett utazás. Minden értékesítőben él öt általános, „úti céllal” kapcsolatos hiedelem.","shortLead":"Az értékesítők élete nem más, mint célkitűzéseik megvalósítása, értékesítési céljaik felé tett utazás. Minden...","id":"20191119_Az_ertekesites_titkos_kodja__avagy_mi_kulonbozteti_meg_a_gyozteseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26c70ad-975c-4108-b161-1c18219c86ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecd656a-320d-416e-8fec-aedf19252699","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191119_Az_ertekesites_titkos_kodja__avagy_mi_kulonbozteti_meg_a_gyozteseket","timestamp":"2019. november. 19. 14:15","title":"Az értékesítés titkos kódja - avagy mi különbözteti meg a győzteseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]