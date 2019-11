Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89d2ae88-886e-4aed-8767-1b94c5181b14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Láttunk már egy pár furcsa balesetet, de ez egészen más szint.","shortLead":"Láttunk már egy pár furcsa balesetet, de ez egészen más szint.","id":"20191120_Fa_nott_az_autoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2ae88-886e-4aed-8767-1b94c5181b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc348a77-9e69-43ee-bfae-9a38d054d985","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Fa_nott_az_autoban","timestamp":"2019. november. 20. 10:23","title":"Fát növesztett magában egy autó, ráadásul egyik napról a másikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.","shortLead":"Az önkormányzati választás eredménye kihathat a választási szabályok átalakítására is.","id":"20191120_Blikk_Ujra_atirhatjak_a_valasztasi_szabalyokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4680fb19-65d9-4b21-870a-19a569d5fadc","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Blikk_Ujra_atirhatjak_a_valasztasi_szabalyokat","timestamp":"2019. november. 20. 07:33","title":"Blikk: Újra átírhatják a választási szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413e8721-e765-477e-86b8-d0a6e82480e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a középkategóriás divatterepjáró első plugin hibrid változata. ","shortLead":"Megérkezett a középkategóriás divatterepjáró első plugin hibrid változata. ","id":"20191120_mostantol_a_toyota_rav_4_is_kaphat_zold_rendszamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=413e8721-e765-477e-86b8-d0a6e82480e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37dd0d2-bec6-41d3-8f0a-de4ca66f7b1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_mostantol_a_toyota_rav_4_is_kaphat_zold_rendszamot","timestamp":"2019. november. 21. 07:59","title":"Mostantól a Toyota RAV 4 is kaphat zöld rendszámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc73b9d-7600-488c-9291-57298113ce89","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Sokadik utolsó figyelmeztetésként is felfogható a Velencét vízzel elárasztó természeti csapás. A nemtörődömséggel súlyosbított klímaváltozás nem várja meg, amíg az emberek felkészülnek rá.","shortLead":"Sokadik utolsó figyelmeztetésként is felfogható a Velencét vízzel elárasztó természeti csapás. A nemtörődömséggel...","id":"20191120_Ozonviz_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc73b9d-7600-488c-9291-57298113ce89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577cecf2-4f0d-48a4-b398-420a807765b7","keywords":null,"link":"/360/20191120_Ozonviz_utan","timestamp":"2019. november. 20. 15:00","title":"Velence a korrupció miatt úszott, most meg nem örülnek a szelfiknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1aa0a5-6273-4f6b-a33a-b3d36a40cc83","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Negyedóra után hátrányba kerültünk Wales ellen, de az első félidőben legalább a pályán voltunk, a másodikban már esélyünk sem maradt. A cardiffi vereség után még abban reménykedhetünk, hogy jövő tavaszra, amikor a Nemzetek Ligájában kvázi pótselejtezőket játszunk, valamit javítunk.","shortLead":"Negyedóra után hátrányba kerültünk Wales ellen, de az első félidőben legalább a pályán voltunk, a másodikban már...","id":"20191119_Wales_Magyarorszag_Eb_selejtezo_vereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d1aa0a5-6273-4f6b-a33a-b3d36a40cc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77318220-e81b-4c28-be83-1af876d1b340","keywords":null,"link":"/sport/20191119_Wales_Magyarorszag_Eb_selejtezo_vereseg","timestamp":"2019. november. 19. 23:19","title":"Kilátástalan meccsen maradt le a magyar válogatott az Eb-ről, egyelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0041496-0c39-47bc-8db8-c4206102f79f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Franciaország világi állam jellegére hivatkozva nem fogadtak be egy apácát egy idősek otthonába - jelentette kedden a France Bleu közszolgálati rádió.","shortLead":"Franciaország világi állam jellegére hivatkozva nem fogadtak be egy apácát egy idősek otthonába - jelentette kedden...","id":"20191119_Fatyolviseles_miatt_nem_fogadott_be_egy_apacat_egy_francia_idosek_otthona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0041496-0c39-47bc-8db8-c4206102f79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7437c543-831e-4708-a101-0be259637441","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Fatyolviseles_miatt_nem_fogadott_be_egy_apacat_egy_francia_idosek_otthona","timestamp":"2019. november. 19. 20:39","title":"Fátyolviselés miatt nem fogadott be egy apácát egy francia idősek otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9c808f2-193c-4b28-9550-10888b8bbd44","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tavalyhoz képest lassul, de a korábban vártnál gyorsabb lesz Magyarország idei és jövő évi gazdasági növekedése az OECD legfrissebb, csütörtökön megjelent előrejelzése szerint.","shortLead":"Tavalyhoz képest lassul, de a korábban vártnál gyorsabb lesz Magyarország idei és jövő évi gazdasági növekedése az OECD...","id":"20191121_Az_OECD_lassulo_gazdasagi_novekedest_es_novekvo_inflaciot_var_a_jovo_evre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9c808f2-193c-4b28-9550-10888b8bbd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987fdf8c-491f-4eae-b58c-fbc6eac71c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Az_OECD_lassulo_gazdasagi_novekedest_es_novekvo_inflaciot_var_a_jovo_evre","timestamp":"2019. november. 21. 13:43","title":"Az OECD lassuló magyar gazdasági növekedést és növekvő inflációt vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85db4e2b-94fd-4d0e-83fb-3f1e771efce1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindeddig nem igazán figyeltek fel erre a következményre.","shortLead":"Mindeddig nem igazán figyeltek fel erre a következményre.","id":"20191120_A_kamaszkori_durvulasnak_van_egy_kulonlegesen_pozitiv_hozadeka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85db4e2b-94fd-4d0e-83fb-3f1e771efce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce67e026-49c5-4ab2-8611-9b010407312b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191120_A_kamaszkori_durvulasnak_van_egy_kulonlegesen_pozitiv_hozadeka","timestamp":"2019. november. 20. 07:20","title":"A kamaszkori durvulásnak van egy különlegesen pozitív hozadéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]