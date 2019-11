Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Érdekes eredmények születtek felmérésünkben, melyben arra kerestük a választ, olvasóink milyen okostelefont használnak szívesen, illetve milyen gyakran és minek hatására cserélnék le mobiljukat.","shortLead":"Érdekes eredmények születtek felmérésünkben, melyben arra kerestük a választ, olvasóink milyen okostelefont használnak...","id":"20191122_uj_okostelefon_vasarlasa_felmeres_eredmenyek_kamera_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e512e663-a581-4bc8-8080-bc50c5b29558","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_uj_okostelefon_vasarlasa_felmeres_eredmenyek_kamera_akkumulator","timestamp":"2019. november. 22. 11:15","title":"Kiderült, milyen telefont szeretnének kapni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha tovább szennyezik a levegőt.","shortLead":"Ha tovább szennyezik a levegőt.","id":"20191122_ajka_uzem_kozveszellyel_fenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9702927e-7ee3-472f-9044-fe190dbd697b","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_ajka_uzem_kozveszellyel_fenyegetes","timestamp":"2019. november. 22. 12:17","title":"Azzal fenyegetőzött egy ajkai férfi, hogy üzemeket robbant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Visszavonul a brit királyi család magas rangú tagjaként végzett közéleti tevékenységtől András yorki herceg, II. Erzsébet királynő fia.","shortLead":"Visszavonul a brit királyi család magas rangú tagjaként végzett közéleti tevékenységtől András yorki herceg, II...","id":"20191120_Visszavonul_a_kozelettol_Andras_herceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fed0258-2a96-410f-8487-165baa316eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c87fdc4-5a41-4cd0-8b4d-64d7a564e8ca","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Visszavonul_a_kozelettol_Andras_herceg","timestamp":"2019. november. 20. 20:30","title":"Visszavonul a közélettől András herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szigorúan tilos aludnia az állami alkalmazottaknak a szövetségi épületekben – rendelte el az Egyesült Államok központi adminisztrációjának főnöke. Indoklás nincs. Eddig sem ajánlották az alvást a munkahelyen, de most egyenesen tiltják. A BBC-nek nyilatkozó szakértők szerint viszont lehet, hogy jót tenne mindenkinek, ha nem lenne ilyen szigorú tilalom a munkahelyi alvás ellen.","shortLead":"Szigorúan tilos aludnia az állami alkalmazottaknak a szövetségi épületekben – rendelte el az Egyesült Államok központi...","id":"20191121_kialvatlansag_usa_stressz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcec56f2-0bc2-49db-abbf-15bbf03b198e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_kialvatlansag_usa_stressz","timestamp":"2019. november. 21. 07:20","title":"Ha megengednék, Ön aludna a munkahelyén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90518400-278e-4892-8305-a0afe00363fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékévet szán neki a kormány, de a KDNP-s képviselő összekeverte a dédapjával. ","shortLead":"Emlékévet szán neki a kormány, de a KDNP-s képviselő összekeverte a dédapjával. ","id":"20191120_Osszekeverte_a_ket_Zrinyi_Miklost_egy_KDNPs_a_parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90518400-278e-4892-8305-a0afe00363fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c3767a-a463-48a9-9d4d-421516662ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Osszekeverte_a_ket_Zrinyi_Miklost_egy_KDNPs_a_parlamentben","timestamp":"2019. november. 20. 21:26","title":"Összekeverte a két Zrínyi Miklóst egy KDNP-s a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Koszovóba is kiküldenek további 100 magyar katonát, így ott már 500-an lesznek.","shortLead":"Koszovóba is kiküldenek további 100 magyar katonát, így ott már 500-an lesznek.","id":"20191120_Szijjarto_Tovabbi_70_magyar_katonat_kuldenek_ki_Afganisztanba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23b76462-6783-4874-8e7e-4874c2b5abc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c94577-ec3b-4a6d-b0d9-5e7da593b929","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Szijjarto_Tovabbi_70_magyar_katonat_kuldenek_ki_Afganisztanba","timestamp":"2019. november. 20. 20:08","title":"Szijjártó: További 70 magyar katonát küldünk ki Afganisztánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkciót tesztelnek a Twitter webes alkalmazásában, és a felhasználók, akik már próbálgathatják, rajonganak érte.","shortLead":"Új funkciót tesztelnek a Twitter webes alkalmazásában, és a felhasználók, akik már próbálgathatják, rajonganak érte.","id":"20191121_utemezett_idozitett_tweeteles_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31613b1-9473-48de-a85e-6152f2a9bc8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_utemezett_idozitett_tweeteles_twitter","timestamp":"2019. november. 21. 13:03","title":"A Facebookon óriási sikere lenne a funkciónak, amit épp most vezet be a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc73b9d-7600-488c-9291-57298113ce89","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Sokadik utolsó figyelmeztetésként is felfogható a Velencét vízzel elárasztó természeti csapás. A nemtörődömséggel súlyosbított klímaváltozás nem várja meg, amíg az emberek felkészülnek rá.","shortLead":"Sokadik utolsó figyelmeztetésként is felfogható a Velencét vízzel elárasztó természeti csapás. A nemtörődömséggel...","id":"20191120_Ozonviz_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfc73b9d-7600-488c-9291-57298113ce89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577cecf2-4f0d-48a4-b398-420a807765b7","keywords":null,"link":"/360/20191120_Ozonviz_utan","timestamp":"2019. november. 20. 15:00","title":"Velence a korrupció miatt úszott, most meg nem örülnek a szelfiknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]