[{"available":true,"c_guid":"f0003a5c-a555-4cd5-ae07-c518996bd91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 63 éves férfi ittasan és késsel jelent meg a tüntetésen, ahol szóváltásba is keveredett egy másik személlyel november 7-én, amikor Budapesten járt a török Erdogan elnök. Az ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állította.","shortLead":"Egy 63 éves férfi ittasan és késsel jelent meg a tüntetésen, ahol szóváltásba is keveredett egy másik személlyel...","id":"20191122_Kessel_jelent_meg_egy_ferfi_az_Erdogan_elleni_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0003a5c-a555-4cd5-ae07-c518996bd91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1c5524-e914-426f-9021-a21a6bab787e","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Kessel_jelent_meg_egy_ferfi_az_Erdogan_elleni_tuntetesen","timestamp":"2019. november. 22. 14:00","title":"Késsel jelent meg egy férfi az Erdogan elleni tüntetésen, 48 óra közérdekű munkára ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bae715e-d405-404f-b522-532f8d64ba63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhajósokat eddig az orosz Szojuz vitte a Nemzetközi Űrállomásra, de az arra szóló “jegy” nagyon drága. A Boeing olcsóbb alternatívával segítene a NASA-n.","shortLead":"Az amerikai űrhajósokat eddig az orosz Szojuz vitte a Nemzetközi Űrállomásra, de az arra szóló “jegy” nagyon drága...","id":"20191122_boeing_cst_100_starliner_urkapszula_nasa_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bae715e-d405-404f-b522-532f8d64ba63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6294992e-3ed7-4a22-a048-7f298bdf911f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_boeing_cst_100_starliner_urkapszula_nasa_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. november. 22. 14:03","title":"Megmutatta a Boeing, mivel spórolna óriási pénzeket a NASA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egy ideje már nem ad ki adatokat arról, hogyan fogynak az iPhone-ok. Mások viszont gond nélkül megteszik ezt, még ha kis számolásra is szükség van az adatok értelmezéséhez.","shortLead":"Az Apple egy ideje már nem ad ki adatokat arról, hogyan fogynak az iPhone-ok. Mások viszont gond nélkül megteszik ezt...","id":"20191122_apple_iphone_eladasok_kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca7338d-f0ea-4de1-a3f7-a6ed80dcc5e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_apple_iphone_eladasok_kinaban","timestamp":"2019. november. 22. 18:03","title":"Az Apple titkolja, de a kínaiak azt mondják, jól mennek az iPhone-ok Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf4c0f0-2562-43bd-afb2-d46dd63a68ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest 2023-ban rendezne atlétikai világbajnokságot. A rendezés jogát elnyerte a város, stadion még nincs. A kerület új, ellenzéki polgármestere, Baranyi Krisztina elmondta, mi kell ahhoz, hogy Ferencváros megadja az engedélyt a stadion megépítésére.","shortLead":"Budapest 2023-ban rendezne atlétikai világbajnokságot. A rendezés jogát elnyerte a város, stadion még nincs. A kerület...","id":"20191122_Baranyi_Krisztina_elmondta_milyen_feltetelekkel_tamogatja_az_atletikai_stadion_epiteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abf4c0f0-2562-43bd-afb2-d46dd63a68ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17f8bdd-3817-494b-9210-89a805f8498c","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Baranyi_Krisztina_elmondta_milyen_feltetelekkel_tamogatja_az_atletikai_stadion_epiteset","timestamp":"2019. november. 22. 12:23","title":"Baranyi Krisztina elmondta, milyen feltételekkel támogatja az atlétikai stadion építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081990a3-1fb4-4af0-a606-b22de1f25bab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Veszprémy László Bernát hatalmas levéltári anyag feldolgozásával, konkrét példák tömegével közelképet ad arról, hogyan történt a magyarországi holokauszt.","shortLead":"Veszprémy László Bernát hatalmas levéltári anyag feldolgozásával, konkrét példák tömegével közelképet ad arról, hogyan...","id":"201947_konyv__engedelmes_amoralitas_veszpremy_laszlo_bernat_gyilkos_irodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=081990a3-1fb4-4af0-a606-b22de1f25bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69a6def-a3c8-49b5-a74b-98f09ab943e0","keywords":null,"link":"/360/201947_konyv__engedelmes_amoralitas_veszpremy_laszlo_bernat_gyilkos_irodak","timestamp":"2019. november. 22. 16:00","title":"Gyilkos irodák: a magyar közigazgatás morális összeomlása 1944-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Cukorral és olajjal sefteltek, adózás nélkül.","shortLead":"Cukorral és olajjal sefteltek, adózás nélkül.","id":"20191122_Egymilliardos_afacsalasert_kaptak_el_egy_not_Pecsett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f07973-99a1-4bc4-8a36-f8d1ac8044de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_Egymilliardos_afacsalasert_kaptak_el_egy_not_Pecsett","timestamp":"2019. november. 22. 11:55","title":"Egymilliárdos áfacsalásért kaptak el egy nőt Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0e0c9-f785-4b25-96ed-e77cbf0b601a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerikai kutatók újonnan fejlesztett kalkulátora megjósolja a 2-es típusú cukorbetegségben, valamint elhízásban szenvedők egészségügyi kilátásait, egyúttal segíthet annak eldöntésében, hogy a szokásos orvosi ellátást kapják-e, vagy inkább súlycsökkentő műtéttel kezeljék őket.","shortLead":"Amerikai kutatók újonnan fejlesztett kalkulátora megjósolja a 2-es típusú cukorbetegségben, valamint elhízásban...","id":"201947_cukorbetegek_kilatasai_kalkulalt_kockazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e0e0c9-f785-4b25-96ed-e77cbf0b601a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6448f4-0fc8-4c79-92dc-1e67c0fd541c","keywords":null,"link":"/360/201947_cukorbetegek_kilatasai_kalkulalt_kockazat","timestamp":"2019. november. 22. 12:00","title":"Ez a kalkulátor nagy segítségére lesz a túlsúlyosaknak és a cukorbetegeknek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15022a33-1df3-47cf-be99-73659f7ad5c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Terminátor fia az Instagramon mutatta meg, hogy nem hiába jár a konditerembe és nyomott egy schwarzeneggeres pózt.","shortLead":"A Terminátor fia az Instagramon mutatta meg, hogy nem hiába jár a konditerembe és nyomott egy schwarzeneggeres pózt.","id":"20191121_Schwarzenegger_fia_testepito_akar_lenni_megmutatta_hogy_az_apjara_utott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15022a33-1df3-47cf-be99-73659f7ad5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be125651-dadb-41ee-921a-71672d0bb5ed","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Schwarzenegger_fia_testepito_akar_lenni_megmutatta_hogy_az_apjara_utott","timestamp":"2019. november. 21. 12:14","title":"Schwarzenegger fia testépítő akar lenni, megmutatta, hogy az apjára ütött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]