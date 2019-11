Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Mi kell ahhoz, hogy félelem nélkül mondhassunk nemet a főnökünknek vagy fogalmazhassunk meg kritikát? A színházi szexuális zaklatások és hatalmi visszaélések adták az apropót, hogy a Független Előadó-művészeti Szövetség széles körű társadalmi kampányt indítson, amelyben nemcsak az áldozatoknak nyújtanak segítséget, hanem az intézményeknek is, hogy biztonságos munkahelyi viszonyokat alakíthassanak is. Aztán a kampányindító konferencia előtt robbant Gothár Péter ügye.","shortLead":"Mi kell ahhoz, hogy félelem nélkül mondhassunk nemet a főnökünknek vagy fogalmazhassunk meg kritikát? A színházi...","id":"20191123_Biztonsagos_Terek_konferencia_Gothar_Peter_Katona_Jozsef_Szinhaz_szexualis_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1574fa03-92b4-452e-bb63-249573910625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566dfe19-8749-43a5-998f-71bd56079162","keywords":null,"link":"/kultura/20191123_Biztonsagos_Terek_konferencia_Gothar_Peter_Katona_Jozsef_Szinhaz_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. november. 23. 20:11","title":"„A Katona csak saját, intézményi felelősségét maszatolta el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan elvégezni, az eredményeket pedig a mobilunkra küldi. Onnan pedig azonnal továbbíthatjuk a mért adatokat az orvosunknak.","shortLead":"A Withings kompakt és szokatlanul modern kinézetű vérnyomásmérője egymás után három vizsgálatot is képes gyorsan...","id":"20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a22ad06-28f2-4f30-ac2d-a7021fcca8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89e3488-9295-44fe-80cb-c27bb8c81dc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_withings_bpm_core_okos_vernyomasmero_otthoni_ekg_digitalis_sztetoszkop","timestamp":"2019. november. 24. 20:00","title":"Ez az otthoni vérnyomásmérő nem csak pontos, de sokat elárul a szíve állapotáról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Történelmi rekordot döntött a hongkongi helyhatósági választásokon szavazók száma, vasárnap estére ugyanis mintegy 2,7 millió ember adta le a voksát a különleges közigazgatási státusszal bíró városban - olvasható a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap internetes oldalán.

","shortLead":"Történelmi rekordot döntött a hongkongi helyhatósági választásokon szavazók száma, vasárnap estére ugyanis mintegy 2,7...","id":"20191124_Soha_nem_szavaztak_meg_ennyien_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acd83ca-20eb-4c67-9f55-384a73e038cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Soha_nem_szavaztak_meg_ennyien_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 24. 15:50","title":"Soha nem szavaztak még ennyien Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kabulban gránátot dobtak az ENSZ egyik gépjárműjére vasárnap; egy külföldi személy életét vesztette, öt másik ember megsebesült - közölték a hatóságok.

","shortLead":"Kabulban gránátot dobtak az ENSZ egyik gépjárműjére vasárnap; egy külföldi személy életét vesztette, öt másik ember...","id":"20191124_Granatot_dobtak_egy_ENSZjarmure_Afganisztanban_egy_ember_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6867ea9-7e82-4bc7-8d98-d785b5a63e63","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Granatot_dobtak_egy_ENSZjarmure_Afganisztanban_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. november. 24. 17:30","title":"Gránátot dobtak egy ENSZ-járműre Afganisztánban, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1b02c0-9cf1-4037-917b-716fd26be2a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kilépő oldalon alakult ki jelentős torlódás.","shortLead":"A kilépő oldalon alakult ki jelentős torlódás.","id":"20191124_20191124_varakozas_kilepes_magyar_ukran_hatar_zahony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf1b02c0-9cf1-4037-917b-716fd26be2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6a6727-156f-4b4d-af4d-352a6640dfe1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_20191124_varakozas_kilepes_magyar_ukran_hatar_zahony","timestamp":"2019. november. 24. 09:33","title":"Négy órát kell várakozni Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hit Gyülekezete vezető lelkésze szerint hecckampány folyik ellene a jógával kapcsolatos szavai miatt, meg akarják félemlíteni, el akarják hallgattatni, mint azon társait, akik felszólalnak a közélet visszásságai ellen.\r

\r

","shortLead":"A Hit Gyülekezete vezető lelkésze szerint hecckampány folyik ellene a jógával kapcsolatos szavai miatt, meg akarják...","id":"20191123_Nemeth_Sandor_a_jogaugyrol_Meg_akarnak_felemliteni_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f9078d-c0be-4e90-88ae-d239b555f953","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Nemeth_Sandor_a_jogaugyrol_Meg_akarnak_felemliteni_minket","timestamp":"2019. november. 23. 12:59","title":"Németh Sándor a jóga-ügyről: Meg akarnak félemlíteni minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbfa5d3-9b2c-4147-b8cb-53849f40f7ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnézést kérnek, amiért korlátozták két ember személyiségi jogait.\r

","shortLead":"Elnézést kérnek, amiért korlátozták két ember személyiségi jogait.\r

","id":"20191124_A_rendorseg_bocsanatot_kert_mert_nem_engedtek_a_kinai_miniszterelnok_ellen_demonstralni_ket_embert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fbfa5d3-9b2c-4147-b8cb-53849f40f7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ef77dd-823d-4c17-8756-eea085ca3fd9","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_A_rendorseg_bocsanatot_kert_mert_nem_engedtek_a_kinai_miniszterelnok_ellen_demonstralni_ket_embert","timestamp":"2019. november. 24. 20:15","title":"Bocsánatot kért a rendőrség, mert nem engedett a kínai miniszterelnök ellen demonstrálni két embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vásárolunk. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint ötezer milliárd forintért.","shortLead":"Vásárolunk. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint ötezer milliárd forintért.","id":"20191123_online_vasarlas_internet_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa03335e-4309-484c-a659-2429ef7ba7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb34443d-4d84-4da7-bf4c-48a89f7d1327","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_online_vasarlas_internet_magyarok","timestamp":"2019. november. 23. 21:05","title":"Ötezer milliárd forintot szórnak el egy évben a magyarok az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]