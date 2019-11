Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e498f5f4-f8e2-4459-b5e4-f9c77cc2a47e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Változatlanul súlyos volt a helyzet vasárnap a heves esőzések és áradások által sújtott észak-olaszországi területeken, különösen Liguria és Piemont régiókban, az utóbbiban egy ember eltűnt, feltehetően egy megáradt folyóba fulladt.\r

","shortLead":"Változatlanul súlyos volt a helyzet vasárnap a heves esőzések és áradások által sújtott észak-olaszországi területeken...","id":"20191124_olaszorszag_idojaras_liguria_piemont_esozesek_aradasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e498f5f4-f8e2-4459-b5e4-f9c77cc2a47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec833cd-cc79-4187-9022-b228d47e8c80","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_olaszorszag_idojaras_liguria_piemont_esozesek_aradasok","timestamp":"2019. november. 24. 12:53","title":"Leállt a Ferrero gyára is, olyan rémes idő van Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73ceb2b9-ed94-4d0f-a93d-9807a2edf4bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben alig használt kocsi nem lett restaurálva, hanem gyári állapotában örvend igen jó egészségnek.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben alig használt kocsi nem lett restaurálva, hanem gyári állapotában örvend igen jó egészségnek.","id":"20191121_alig_9_ezer_kilometert_futott_kocka_lada_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73ceb2b9-ed94-4d0f-a93d-9807a2edf4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a85f7f-5cca-489a-8691-d37f184b387b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_alig_9_ezer_kilometert_futott_kocka_lada_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. november. 23. 06:41","title":"Alig 9 ezer kilométert futott kocka Lada keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc0d042-94f4-4bb4-9125-96e1c8678fdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, hogy nem gondoltak arra, a budai Várban régészeti előírások átrajzolhatják a terveket, ez 189 millióba került.\r

\r

","shortLead":"Kiderült, hogy nem gondoltak arra, a budai Várban régészeti előírások átrajzolhatják a terveket, ez 189 millióba...","id":"20191123_Tovabb_dragul_a_Var_rekonstrukcioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bc0d042-94f4-4bb4-9125-96e1c8678fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02161fb-f001-444a-9160-e50e7c34ac09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Tovabb_dragul_a_Var_rekonstrukcioja","timestamp":"2019. november. 23. 08:58","title":"Tovább drágul a Vár rekonstrukciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó csapat is távozott a műsorból, és már egyetlen nő maradt csak a versenyzők között. ","shortLead":"Az utolsó csapat is távozott a műsorból, és már egyetlen nő maradt csak a versenyzők között. ","id":"20191124_Egyetlen_no_maradt_az_XFaktorban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b697ba17-6725-4ce2-9398-93eee0a5e653","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_Egyetlen_no_maradt_az_XFaktorban","timestamp":"2019. november. 24. 10:09","title":"Egyetlen nő maradt az X-Faktorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2de252-918e-4bce-9cf6-85d177e39067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fizikai aktivitás legmegbízhatóbb mérői a viselhető gyorsulásmérők (az okosövekben, okosórákban, fitnesz-karkötőkben), és az eddig használt módszereket is lekörözik az idős emberek életkilátásainak felmérésekor.","shortLead":"A fizikai aktivitás legmegbízhatóbb mérői a viselhető gyorsulásmérők (az okosövekben, okosórákban...","id":"20191124_viselheto_eszkozok_aktivitasmero_halal_kockazata_idos_embereknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd2de252-918e-4bce-9cf6-85d177e39067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c730776f-2f2e-4fd0-b954-3428ac83402d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_viselheto_eszkozok_aktivitasmero_halal_kockazata_idos_embereknel","timestamp":"2019. november. 24. 16:03","title":"Még a halál kockázatát is elárulhatja a kütyü, amit a csuklóján visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta a szükséges licenceket, így elkezdheti leszállítani szoftvereit a Huawei felé a Microsoft. A lépés az amerikai kereskedelmi minisztérium szerdai döntésének hatása.","shortLead":"Megkapta a szükséges licenceket, így elkezdheti leszállítani szoftvereit a Huawei felé a Microsoft. A lépés az amerikai...","id":"20191123_huawei_microsoft_amerikai_kereskedelmi_miniszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1347be45-ea7a-4994-af32-e62ba0d6078f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_huawei_microsoft_amerikai_kereskedelmi_miniszterium","timestamp":"2019. november. 23. 21:25","title":"Újabb könnyítést kapott a Huawei Trumpéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Utinform oldala több helyen is forgalmi nehézségekről számol be.","shortLead":"Az Utinform oldala több helyen is forgalmi nehézségekről számol be.","id":"20191123_Torlodas_az_M7esen_es_az_M0son","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc54fe07-4ef3-4369-a28d-4c96262b2948","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Torlodas_az_M7esen_es_az_M0son","timestamp":"2019. november. 23. 12:43","title":"Torlódás az M7-esen és az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20191123_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cc97b3-7cbe-441e-9c70-d11719bcb3c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191123_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2019. november. 23. 19:50","title":"Íme, az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]