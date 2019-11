Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc678bf8-fea6-4375-a7d7-9379975d910b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk politikusa szerint a továbbtanulás minden fiatal és család saját döntése kell, hogy legyen.","shortLead":"A Mi Hazánk politikusa szerint a továbbtanulás minden fiatal és család saját döntése kell, hogy legyen.","id":"20191123_duro_dora_tankotelezettseg_17_eves_kor_mi_hazank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc678bf8-fea6-4375-a7d7-9379975d910b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f033932-e1b7-46b2-8f2c-303afb333623","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_duro_dora_tankotelezettseg_17_eves_kor_mi_hazank","timestamp":"2019. november. 23. 16:45","title":"Dúró Dóra: 17 éves korig tartson a tankötelezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20eb9b4-a89b-41e9-b4e7-9c666839da00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha még nincs elege politikusainkból, most játszhat általuk.","shortLead":"Ha még nincs elege politikusainkból, most játszhat általuk.","id":"20191123_Stadionmanias__Uj_tarsasjatek_jelent_meg_politikusokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b20eb9b4-a89b-41e9-b4e7-9c666839da00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7af645-0786-408b-89ca-3cb22046459a","keywords":null,"link":"/kkv/20191123_Stadionmanias__Uj_tarsasjatek_jelent_meg_politikusokrol","timestamp":"2019. november. 23. 11:30","title":"\"Stadionmániás?\" - Új társasjáték jelent meg politikusokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bee93c4-6be5-4587-a20e-ed18e6cc0c06","c_author":"HVG","category":"360","description":"A valaha koldusszegény Vietnám három évtized alatt Ázsia egyik legdinamikusabban fejlődő országává vált, amint kínai mintára a kommunista párt az egyeduralom megtartása mellett piaci reformokba kezdett. A kínai-amerikai kereskedelmi háborúban Peking pártján áll.","shortLead":"A valaha koldusszegény Vietnám három évtized alatt Ázsia egyik legdinamikusabban fejlődő országává vált, amint kínai...","id":"201947__vietnam__gazdasagi_reformok__kerulo_ut_kinanak__ho_apo_oroksege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bee93c4-6be5-4587-a20e-ed18e6cc0c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540d68f1-929b-4876-a72c-dfba965379ac","keywords":null,"link":"/360/201947__vietnam__gazdasagi_reformok__kerulo_ut_kinanak__ho_apo_oroksege","timestamp":"2019. november. 23. 16:00","title":"Szárnyal a vietnámiak gazdasága, de Trumpnál már kihúzták a gyufát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájából kikerült bibliát árvereznek el hétfőn Hamburgban, a kétkötetes Biblia latináért egy- vagy akár kétmillió eurót is megadhatnak.","shortLead":"A könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájából kikerült bibliát árvereznek el hétfőn Hamburgban...","id":"20191124_gutenberg_nyomdajabol_szarmazo_biblia_latina_arveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eedc0d-ac63-4df8-84ab-27c578c8b007","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_gutenberg_nyomdajabol_szarmazo_biblia_latina_arveres","timestamp":"2019. november. 24. 11:03","title":"Csak 481 oldalas ez a könyv, de 660 000 000 forintért adhatják el holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 1996-ban történt gyerekgyilkosságot szeretne felgöngyölíteni a hatóság.","shortLead":"Egy 1996-ban történt gyerekgyilkosságot szeretne felgöngyölíteni a hatóság.","id":"20191123_dns_minta_gyilkossag_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512d4d98-949a-48c3-bef2-34ea3643e8ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_dns_minta_gyilkossag_nemetorszag","timestamp":"2019. november. 23. 22:02","title":"Egy német városban 900 embertől kértek DNS-mintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c0c5b2-4d7e-4815-a3da-c0f46826edd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, mesterséges intelligenciával működő program néhány kattintásnyira redukálja le egy fotó minőségi javítását.","shortLead":"Az alábbi, mesterséges intelligenciával működő program néhány kattintásnyira redukálja le egy fotó minőségi javítását.","id":"20191123_alacsony_felbontasu_fotok_feljavitasa_mesterseges_intelligenciaval_fenykep_fotoszerkesztes_ingyenes_szoftver_letoltes_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c0c5b2-4d7e-4815-a3da-c0f46826edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80597ebc-5941-40b3-9bb4-fc7b7fe934a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_alacsony_felbontasu_fotok_feljavitasa_mesterseges_intelligenciaval_fenykep_fotoszerkesztes_ingyenes_szoftver_letoltes_program","timestamp":"2019. november. 23. 08:03","title":"Így javíthatja fel alacsony felbontású fotóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7253330d-1aea-4466-ae65-ad331d83daef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ikrek augusztus végén születtek, otthonuk, a berlini állatkert szerint remekül vannak.","shortLead":"Az ikrek augusztus végén születtek, otthonuk, a berlini állatkert szerint remekül vannak.","id":"20191122_berlin_allatkert_pandabocsok_ikrek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7253330d-1aea-4466-ae65-ad331d83daef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96933d72-1c4a-4a37-bc95-886b72a5a5e7","keywords":null,"link":"/elet/20191122_berlin_allatkert_pandabocsok_ikrek","timestamp":"2019. november. 22. 21:14","title":"Mindenki odavan a berlini pandabocsokért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","shortLead":"A szlovák hatóságok körözték a járművet.","id":"20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de20b4ab-5fc3-49bc-a618-0eab43b689c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ecb73d-79f4-48e5-a892-99927c11ab82","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Lopott_luxus_Mercedes_akadt_fenn_Beregsuranynal","timestamp":"2019. november. 23. 09:42","title":"Lopott luxus Mercedes akadt fenn Beregsuránynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]