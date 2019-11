Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar kisebbség relatív távolmaradása és a román diaszpóra újabb részvételi rekordot döntő erődemonstrációja közepette zajlik vasárnap a romániai elnökválasztás második fordulója, amelyen eldől, hogy az újabb mandátumra pályázó jobboldali Klaus Iohannis államfő vagy Viorica Dancila szociáldemokrata exminiszterelnök lesz-e Románia elnöke a következő öt évben.

","shortLead":"A magyar kisebbség relatív távolmaradása és a román diaszpóra újabb részvételi rekordot döntő erődemonstrációja...","id":"20191124_Egymillio_roman_szavaz_kulfoldrol_az_elnokvalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c7aa57-0c96-45ed-b6e2-afaa7454f687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"309fd92e-cf7d-4aca-b2c9-be6bc1dae441","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Egymillio_roman_szavaz_kulfoldrol_az_elnokvalasztason","timestamp":"2019. november. 24. 19:15","title":"Egymillió román szavaz külföldről az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szerint nem mond igazat az, aki azt állítja, a cég a kínai kormányhoz van bekötve és nekik kémkedik.","shortLead":"A Huawei szerint nem mond igazat az, aki azt állítja, a cég a kínai kormányhoz van bekötve és nekik kémkedik.","id":"20191125_huawei_ragalmazas_per_kemkedes_kinai_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76302ba-081c-4979-a629-244369bbdadf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_huawei_ragalmazas_per_kemkedes_kinai_kormany","timestamp":"2019. november. 25. 11:33","title":"Támad a Huawei: rágalmazással vádolnak három franciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzet Művésze díj Bizottság megfelelő intézkedéseket kér, a Kossuth-díj visszavonásáról nem nyilatkozott.","shortLead":"A Nemzet Művésze díj Bizottság megfelelő intézkedéseket kér, a Kossuth-díj visszavonásáról nem nyilatkozott.","id":"20191125_Megszolalt_a_Kossuthdijrol_donto_MMAtestulet_Gotharugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376cd74b-fbf2-4adf-a7cb-fe9eda2406bf","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Megszolalt_a_Kossuthdijrol_donto_MMAtestulet_Gotharugyben","timestamp":"2019. november. 25. 15:15","title":"Megszólalt a Kossuth-díjról döntő MMA-testület Gothár-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt a MÚOSZ a fővárosi antiszemita plakátokról. Remélik, hogy a jogsértés a hazai hatóságokat is haladéktalan cselekvésre sarkallja.","shortLead":"Megszólalt a MÚOSZ a fővárosi antiszemita plakátokról. Remélik, hogy a jogsértés a hazai hatóságokat is haladéktalan...","id":"20191125_MUOSZ_Felajanljak_a_jogi_segitseguket_az_Index_ujsagiroinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0658c8dc-6962-4d00-9281-9dd72938051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839a5994-e9e3-45ee-92d1-9c87c881bc09","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_MUOSZ_Felajanljak_a_jogi_segitseguket_az_Index_ujsagiroinak","timestamp":"2019. november. 25. 11:22","title":"Felajánlotta jogi segítségét az újságírószövetség az Index újságíróinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc83a72e-0477-4aa8-82e8-8d0410b07869","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a képviselők igent mondanak a Várhelyi Olivér nevét is tartalmazó listára, december elsején elkezdheti a munkát az új Európai Bizottság. ","shortLead":"Ha a képviselők igent mondanak a Várhelyi Olivér nevét is tartalmazó listára, december elsején elkezdheti a munkát...","id":"20191125_Elharult_az_utolso_akadaly_is_az_Europai_Parlament_szerdan_szavaz_az_uj_bizottsagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc83a72e-0477-4aa8-82e8-8d0410b07869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e12e686-5662-4970-a0cf-a195e1f37ef1","keywords":null,"link":"/vilag/20191125_Elharult_az_utolso_akadaly_is_az_Europai_Parlament_szerdan_szavaz_az_uj_bizottsagrol","timestamp":"2019. november. 25. 12:01","title":"Elhárult az utolsó akadály, az Európai Parlament szerdán szavaz az új bizottságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul a tizenhét fenntarthatósági fejlődési cél közül egyet sem teljesített maradéktalanul Magyarország.","shortLead":"Ráadásul a tizenhét fenntarthatósági fejlődési cél közül egyet sem teljesített maradéktalanul Magyarország.","id":"20191125_fenntarthatosag_ensz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c5fcec-99e9-4b96-a466-e1446615f8fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_fenntarthatosag_ensz","timestamp":"2019. november. 25. 12:19","title":"ENSZ: Romlik az oktatás minősége Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vélhetően szennyezett víz egy közeli érbe ömlik. A helyiek bejelentést tettek a vezeték miatt.","shortLead":"A vélhetően szennyezett víz egy közeli érbe ömlik. A helyiek bejelentést tettek a vezeték miatt.","id":"20191125_Meszaros_Visonta_gaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a14b37b5-a1ca-4128-901c-db58edf9cdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940e84e2-4d3c-48a1-9268-8ac405c90a5b","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Meszaros_Visonta_gaz","timestamp":"2019. november. 25. 15:01","title":"Műanyag tömlőből árad a szúrós szagú folyadék a Mátrai Erőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b9cfb1-2331-477f-9835-50e21c10bc9d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan tudják a profi sportolók azokat a fantasztikus eredményeket elérni? Túllépve a tehetség kérdésén, rengeteg olyan technikát tanulhatunk el tőlük, amelyeket a mindennapi életünkben hatékonyan alkalmazhatunk. ","shortLead":"Hogyan tudják a profi sportolók azokat a fantasztikus eredményeket elérni? Túllépve a tehetség kérdésén, rengeteg olyan...","id":"20191124_Az_elsportoloktol_ellesett_modszereket_mi_is_alkalmazhatjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b9cfb1-2331-477f-9835-50e21c10bc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6da725-4cf9-41c0-8331-060acaf3da70","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191124_Az_elsportoloktol_ellesett_modszereket_mi_is_alkalmazhatjuk","timestamp":"2019. november. 24. 20:15","title":"Ezeket a hasznos módszereket leshetjük el az élsportolóktól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]