[{"available":true,"c_guid":"9f5e669c-c015-416e-9c1c-fa0b0cd6cda6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme a hét modell, amelyek közül az egyik megkapja az Év Autója-díjat. ","shortLead":"Íme a hét modell, amelyek közül az egyik megkapja az Év Autója-díjat. ","id":"20191126_Europaban_lehet_az_Ev_Autoja_a_Tesla__itt_dontosok_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f5e669c-c015-416e-9c1c-fa0b0cd6cda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605612c2-a7fe-48b5-a0c1-1681e61ded49","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Europaban_lehet_az_Ev_Autoja_a_Tesla__itt_dontosok_listaja","timestamp":"2019. november. 26. 10:13","title":"Európában lehet az Év Autója a Tesla Model 3 – itt a döntősök listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbfa5d3-9b2c-4147-b8cb-53849f40f7ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnézést kérnek, amiért korlátozták két ember személyiségi jogait.\r

","shortLead":"Elnézést kérnek, amiért korlátozták két ember személyiségi jogait.\r

","id":"20191124_A_rendorseg_bocsanatot_kert_mert_nem_engedtek_a_kinai_miniszterelnok_ellen_demonstralni_ket_embert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fbfa5d3-9b2c-4147-b8cb-53849f40f7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ef77dd-823d-4c17-8756-eea085ca3fd9","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_A_rendorseg_bocsanatot_kert_mert_nem_engedtek_a_kinai_miniszterelnok_ellen_demonstralni_ket_embert","timestamp":"2019. november. 24. 20:15","title":"Bocsánatot kért a rendőrség, mert nem engedett a kínai miniszterelnök ellen demonstrálni két embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok adó miatt egyre drágábbak a legális kannabisztermékek, virágzik a feketepiac. A növényt mostanság előszeretettel vizsgálja a tudomány is.","shortLead":"A sok adó miatt egyre drágábbak a legális kannabisztermékek, virágzik a feketepiac. A növényt mostanság előszeretettel...","id":"20191124_Sokalljak_az_adokat_a_kaliforniai_kannabiszbiznisz_szereploi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad3b59e-1610-4304-a560-488d3788f143","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Sokalljak_az_adokat_a_kaliforniai_kannabiszbiznisz_szereploi","timestamp":"2019. november. 24. 17:52","title":"Sokallják az adókat a kaliforniai kannabiszbiznisz szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f95f444-9a02-4c36-9767-014b398200da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második helyezett csapat alaposan le van maradva mögöttük, csak a harmadát ítélték meg neki.","shortLead":"A második helyezett csapat alaposan le van maradva mögöttük, csak a harmadát ítélték meg neki.","id":"20191125_Egymilliard_forint_TAOpenzt_mar_jova_is_hagyott_az_MLSZ_a_Felcsutnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f95f444-9a02-4c36-9767-014b398200da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe663bf-4681-46b6-918f-5c1030c4ac19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Egymilliard_forint_TAOpenzt_mar_jova_is_hagyott_az_MLSZ_a_Felcsutnak","timestamp":"2019. november. 25. 11:59","title":"Egymilliárd forint TAO-pénzt már jóvá is hagyott az MLSZ a Felcsútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elvétve akad olyan cég, amely az év vége felé közeledve annyira kimerítette túlórakeretét, hogy a törvény által január óta lehetővé váló magasabb óraszámról egyezkedjen a munkavállalókkal.","shortLead":"Elvétve akad olyan cég, amely az év vége felé közeledve annyira kimerítette túlórakeretét, hogy a törvény által január...","id":"20191125_Magyar_Nemzet_Alig_elnek_a_cegek_a_rabszolgatorvennyel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f63ce3-9080-4908-a427-02e95eebd3b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Magyar_Nemzet_Alig_elnek_a_cegek_a_rabszolgatorvennyel","timestamp":"2019. november. 25. 07:10","title":"Alig élnek a cégek a rabszolgatörvénnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9757b252-ffcf-4bbc-95e8-57a4d53202a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon ritka, hogy kék bálna teteme épségben sodródjon partra, a csontokat a tudósok szándékosan hagyták évekig a vízben.

","shortLead":"Nagyon ritka, hogy kék bálna teteme épségben sodródjon partra, a csontokat a tudósok szándékosan hagyták évekig...","id":"20191124_Kiemeltek_a_tengerbol_egy_negyeves_balnatetemet_osszerakjak_es_kiallitjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9757b252-ffcf-4bbc-95e8-57a4d53202a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3f8019-a483-47c5-b226-7d7f20d5f0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Kiemeltek_a_tengerbol_egy_negyeves_balnatetemet_osszerakjak_es_kiallitjak","timestamp":"2019. november. 24. 16:15","title":"Kiemeltek a tengerből egy négyéves bálnatetemet, összerakják és kiállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Boldog István posztja mellett más témában is előkerültek hétfőn a szexuális bűncselekmények a Parlamentben. ","shortLead":"Boldog István posztja mellett más témában is előkerültek hétfőn a szexuális bűncselekmények a Parlamentben. ","id":"20191125_Kasztralna_a_visszaeso_pedofilokat_a_fideszes_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcbdea43-2cbf-4e99-8fdf-b3fdb716f52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcb1fb4-dceb-48c1-862d-35a0b1f04bfe","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Kasztralna_a_visszaeso_pedofilokat_a_fideszes_kepviselo","timestamp":"2019. november. 25. 13:21","title":"Kasztrálná a visszaeső pedofilokat a fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A 10 ezer forintos butatelefontól a csúcskategóriás iPhone-ig mindenből berendelt a központosított állami informatikai beszerzések bonyolítására nemrég felállított ügynökség.","shortLead":"A 10 ezer forintos butatelefontól a csúcskategóriás iPhone-ig mindenből berendelt a központosított állami informatikai...","id":"20191126_Az_allam_30_ezer_mobiltelefont_vesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c60599-8c28-4776-9e14-bd250bedfa19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Az_allam_30_ezer_mobiltelefont_vesz","timestamp":"2019. november. 26. 06:00","title":"Az állam 30 ezer mobiltelefont vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]