[{"available":true,"c_guid":"978d5f9d-55f3-446a-9997-55dedf91d987","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egyelőre egy szakmai bizottságot állít fel, és objektív kritériumrendszert hoznak létre, amely a jövőben szabályozhatja, ki meddig tarthat nyitva.\r

","shortLead":"Az önkormányzat egyelőre egy szakmai bizottságot állít fel, és objektív kritériumrendszert hoznak létre, amely...","id":"20191125_Egyelore_nem_vezetik_be_az_ejfeli_zarorat_a_bulinegyedben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=978d5f9d-55f3-446a-9997-55dedf91d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd47671-0a86-4e0d-9c4b-dc622fcd2f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Egyelore_nem_vezetik_be_az_ejfeli_zarorat_a_bulinegyedben","timestamp":"2019. november. 25. 17:18","title":"Egyelőre nem vezetik be az éjféli zárórát a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánba alámerülve lelassul a bálnák pulzusa. ","shortLead":"Az óceánba alámerülve lelassul a bálnák pulzusa. ","id":"20191126_Van_hogy_percenkent_csak_kettot_ver_a_kek_balna_szive","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd007a-71dd-491a-a6b1-6ae2f20bbbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b7b824-10e9-4f12-a8e1-adf895fe57d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_Van_hogy_percenkent_csak_kettot_ver_a_kek_balna_szive","timestamp":"2019. november. 26. 13:10","title":"Van, hogy percenként csak kettőt ver a kék bálna szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cc62e9-2839-4cc8-a293-ffd55244ca15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Matthew Perks sokszor épít érdekes dolgokat. Ezúttal a laptopját fejlesztette fel, miután a vele való munkát időnként nagyon kényelmetlennek találta.","shortLead":"Matthew Perks sokszor épít érdekes dolgokat. Ezúttal a laptopját fejlesztette fel, miután a vele való munkát időnként...","id":"20191125_matthew_perks_youtuber_ezermester_laptop_ket_kepernyovel_intel_honeycomb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5cc62e9-2839-4cc8-a293-ffd55244ca15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191c438d-f3d1-44b4-85df-73ba8abb64f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_matthew_perks_youtuber_ezermester_laptop_ket_kepernyovel_intel_honeycomb","timestamp":"2019. november. 25. 13:03","title":"Ez az ezermester youtuber csinált egy második képernyőt a laptopjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3814159d-773f-40cf-9700-6888d6a9ada8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint egymillió euróért kelt el egy hamburgi árverésén egy Biblia latina, amely a mozgatható betűelemekkel való könyvnyomtatást feltaláló Johannes Gutenberg nyomdájában készült.","shortLead":"Több mint egymillió euróért kelt el egy hamburgi árverésén egy Biblia latina, amely a mozgatható betűelemekkel való...","id":"20191126_biblia_latina_arveres_eredmenye_1_millio_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3814159d-773f-40cf-9700-6888d6a9ada8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6b2c75-f53c-4218-947f-e74231f9be62","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_biblia_latina_arveres_eredmenye_1_millio_euro","timestamp":"2019. november. 26. 10:03","title":"Végül \"csak\" 352 millió forintot fizetett valaki az 557 éves bibliáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86eb7cc2-2c8a-415f-b071-caf7280b1955","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A javaslat szerint „az emberek partikultúrája normalizálódni fog, és este hattól tizenegyig is elég lesz nekik Erzsébetvárosban szórakozni”. ","shortLead":"A javaslat szerint „az emberek partikultúrája normalizálódni fog, és este hattól tizenegyig is elég lesz nekik...","id":"20191125_Furcsa_javaslattal_vezetnek_be_az_ejfeli_zarorat_a_bulinegyedben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86eb7cc2-2c8a-415f-b071-caf7280b1955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a8985d-e5f3-4061-82f2-4157757bbaf7","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_Furcsa_javaslattal_vezetnek_be_az_ejfeli_zarorat_a_bulinegyedben","timestamp":"2019. november. 25. 14:35","title":"Különösen hangzó indoklással vezetnék be az éjféli zárórát a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5763bfe8-399a-4037-ad44-49ae6dec4761","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A world wide web atyja, Tim Berners-Lee régóta nyomon követi az internet fejlődését, amely mára szerinte nagyon rossz irányt vett. A szakember kidolgozott egy koncepciót, hogyan lehetne azt újra biztonságossá tenni.","shortLead":"A world wide web atyja, Tim Berners-Lee régóta nyomon követi az internet fejlődését, amely mára szerinte nagyon rossz...","id":"20191125_tim_berners_lee_internet_vilaghalo_contract_for_the_web","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5763bfe8-399a-4037-ad44-49ae6dec4761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9201fc22-cdac-47b1-8ae9-decbbfa3e348","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_tim_berners_lee_internet_vilaghalo_contract_for_the_web","timestamp":"2019. november. 25. 16:03","title":"Elkészült a terv, amely megmentheti az internetet a pusztulástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de0997d-10e0-4331-8264-637c2dd7bb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A termék már nem elérhető, a cég bocsánatot kért.","shortLead":"A termék már nem elérhető, a cég bocsánatot kért.","id":"20191124_A_koncentracios_taborok_egyenruhaira_hasonlito_ruhat_dobott_piacra_egy_divathaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5de0997d-10e0-4331-8264-637c2dd7bb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c53b67-91da-480f-8e8f-f8690d911b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_koncentracios_taborok_egyenruhaira_hasonlito_ruhat_dobott_piacra_egy_divathaz","timestamp":"2019. november. 24. 20:46","title":"A koncentrációs táborok egyenruháira hasonlító ruhát dobott piacra egy divatház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43309f-51ff-4d69-9ae0-d0e54fc1f199","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszak politikájának vesztese a magyar nyugdíjas társadalom volt – mondta Karácsony Gergely budapesti idősek csoportjai előtt.","shortLead":"Az elmúlt időszak politikájának vesztese a magyar nyugdíjas társadalom volt – mondta Karácsony Gergely budapesti idősek...","id":"20191126_karacsony_gergely_budapesti_idosugyi_tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e43309f-51ff-4d69-9ae0-d0e54fc1f199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e378c980-02a5-4522-94ad-b5de1e13e1f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_karacsony_gergely_budapesti_idosugyi_tanacs","timestamp":"2019. november. 26. 13:02","title":"Karácsony: Bizonyára nagyon fontos az atlétikai vb, de az emberi életnél nincs fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]