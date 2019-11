Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan gyorsulás ez, ami egy hétköznapi sofőr szervezetét igencsak megviselné. ","shortLead":"Olyan gyorsulás ez, ami egy hétköznapi sofőr szervezetét igencsak megviselné. ","id":"20191122_0rol_200_kmhra_44_masodperc_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada78c94-6a29-4f29-96e1-d06677daab4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_0rol_200_kmhra_44_masodperc_alatt","timestamp":"2019. november. 27. 06:41","title":"0-ról 200 km/h-ra 4,4 másodperc alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f58888-1e65-4b05-b6dd-e05963097b33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Super Guppy 26 tonnányi rakomány megmozgatására képes, a \"bepakoláshoz\" a törzs közepén kell kinyitni a rakteret. Ezt használta a NASA az Orion szállítására.","shortLead":"A Super Guppy 26 tonnányi rakomány megmozgatására képes, a \"bepakoláshoz\" a törzs közepén kell kinyitni a rakteret. Ezt...","id":"20191127_nasa_super_guppy_repulogep_orion_urkapszula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17f58888-1e65-4b05-b6dd-e05963097b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c720f3f5-f8ce-4d70-aaa1-b952cb0b58d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_nasa_super_guppy_repulogep_orion_urkapszula","timestamp":"2019. november. 27. 10:03","title":"A világ legkülönlegesebb repülőgépét vettette be a NASA az Orion űrkapszula taxiztatásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Négy évre minden nemzetközi versenytől eltiltaná az orosz sportolókat a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) megfelelésügyi bizottsága – adta hírül a The New York Times. A testület azért tett ilyen javaslatot, mert vizsgálataik során azt találták, hogy orosz illetékesek pozitív doppingteszteket töröltek egy adatbázisból, amelyet átadtak a doppingellenes szervezetnek.","shortLead":"Négy évre minden nemzetközi versenytől eltiltaná az orosz sportolókat a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA...","id":"20191125_orosz_sportolok_dopping_wada_rusada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1d808a-1822-4d93-bd3f-6d51a2d3d386","keywords":null,"link":"/sport/20191125_orosz_sportolok_dopping_wada_rusada","timestamp":"2019. november. 25. 21:20","title":"Négy évre kizárhatják az oroszokat minden nemzetközi sporteseményről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten lehet csak esély némi napsütésre.","shortLead":"Keleten lehet csak esély némi napsütésre.","id":"20191127_Kod_figyelmeztetes_idojaras_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ef5f6d-ebf8-4613-91a0-43c9e896e87d","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Kod_figyelmeztetes_idojaras_omsz","timestamp":"2019. november. 27. 05:28","title":"Köd miatt adtak ki figyelmeztetést hat megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná a főpolgármester feltételeit.","shortLead":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná...","id":"20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf333a-5c77-4c88-a149-b24567a55df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","timestamp":"2019. november. 27. 10:07","title":"Závecz Research: Az ellenzéki szavazókat is meg lehet győzni, hogy kell az atlétika-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6005ea96-bb01-4699-86de-70ddb00d2a87","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elmúlt időben többször ütöttek rajta a rendőrök a gyorsulási versenyek résztvevőin, a most hét végi akcióban is bevontak három forgalmi engedélyt. ","shortLead":"Az elmúlt időben többször ütöttek rajta a rendőrök a gyorsulási versenyek résztvevőin, a most hét végi akcióban is...","id":"20191126_Mar_nem_csak_pentek_este_vadasznak_a_varosi_autoversenyzokre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6005ea96-bb01-4699-86de-70ddb00d2a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8996fd71-1211-4e1a-bfe2-19bffab66b70","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Mar_nem_csak_pentek_este_vadasznak_a_varosi_autoversenyzokre","timestamp":"2019. november. 26. 09:21","title":"Megint városi autóversenyzőkre vadásztak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ac4e71-46eb-4ba3-ad0d-694de1a843a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat súlyos égési sérüléseket szenvedett, nem tudták megmenteni. Azzal vált híressé, hogy egy melltartóra vetkőzött nő berohant érte.","shortLead":"Az állat súlyos égési sérüléseket szenvedett, nem tudták megmenteni. Azzal vált híressé, hogy egy melltartóra vetkőzött...","id":"20191126_koala_erdo_bluz_ausztralia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03ac4e71-46eb-4ba3-ad0d-694de1a843a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa60b97-e6e9-4db9-9b65-5960aa71d42e","keywords":null,"link":"/elet/20191126_koala_erdo_bluz_ausztralia","timestamp":"2019. november. 26. 10:20","title":"Elpusztult a koala, amelyet egy blúzba csavarva mentettek ki az égő erdőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zente után a hozzá hasonlóan SMA-ban, egy ritka genetikai betegségben szenvedő Levente is megkapta azt az egyszeri génterápiás kezelést, amelyre közösségi adakozással gyűlt össze a szükséges 700 millió forint.","shortLead":"Zente után a hozzá hasonlóan SMA-ban, egy ritka genetikai betegségben szenvedő Levente is megkapta azt az egyszeri...","id":"20191126_levente_sma_gyogyszer_genterapia_bethesda_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5264b-ce87-44e0-baf0-8ee50feef147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccc8b40-15fe-43a7-9b07-430c04e335da","keywords":null,"link":"/elet/20191126_levente_sma_gyogyszer_genterapia_bethesda_korhaz","timestamp":"2019. november. 26. 17:19","title":"Beadták a 700 milliós gyógyszert a kis Leventének is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]